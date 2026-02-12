Fanpage aFamily
Sát Tết, cả nước đua nhau "flex" không gian thờ tự: Có thể ngắm 1000 lần không chán!

Nhà nhà người người đều cảm thấy tự hào với không gian thờ tự của gia đình mình, bởi đây là nơi gửi gắm tất cả lòng chân thành, thành kính và sự biết ơn với tổ tiên ông bà!

Mỗi dịp cận Tết, việc dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa gần như trở thành thói quen chung của nhiều gia đình. Bên cạnh phòng khách hay gian bếp, bàn thờ là nơi thiêng liêng cũng được ưu tiên chăm chút kỹ càng hơn cả. Từ lau dọn đồ thờ, sắp xếp lại vật dụng cho gọn gàng đến việc thêm hoa, mâm quả, từng thay đổi nhỏ khiến không gian trở nên trang nghiêm và ấm cúng hơn. Thế nên cứ cuối năm, dân tình lại bắt đầu chia sẻ với nhau hình ảnh bàn thờ sau khi được dọn dẹp, trang hoàng như một niềm tự hào của gia chủ.

Một cư dân mạng có tài khoản @oshw.94 đã đăng khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau tân trang bàn thờ cho năm mới và thu hút nhiều lượt tương tác. "Có thể ngắm bàn thờ 100 lần không chán", cô gái chia sẻ. Theo chia sẻ, chi phí hoàn thiện phần cứng cho không gian thờ này hơn 300 triệu đồng, càng thể hiện sự chăm chút của gia đình. Mặt khác, việc lau dọn bàn thờ cuối năm không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên mà còn là khoảnh khắc gia đình đồng lòng, cùng nhau làm một điều ý nghĩa trước thềm năm mới.

Người khác bình luận: "Ban thờ nhà tớ. Lễ tết dọn bao phê". Có thể thấy dọn dẹp bàn thờ là thời gian để mọi người trong nhà cùng nhau chăm sóc nhà cửa, dù mệt nhưng ai cũng hân hoan. Suốt cả năm quá bận rộn vì công việc, học tập thì đây chính là thời gian để tận hưởng niềm tự hào khi ngắm nhìn tổ ấm do mình dựng xây.

Gia đình @giadinhnathanh cũng không giấu được sự tự hào khi khoe những hình ảnh bàn thờ sau khi được chỉnh trang. Bàn thờ được làm từ gỗ màu nâu trầm, kết hợp bộ đồ thờ sứ men lam với bát hương, kỷ chén, chóe thờ và đỉnh hương, phối cùng hai lục bình men xanh kích thước lớn 2 bên giúp không gian thờ tự cân đối, bề thế và đậm nét truyền thống. Với gia chủ, "niềm hạnh phúc vô bờ bến là được tự tay chăm nom ban thờ và thấy mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, an yên".

Chiếc bàn thờ này sau khi được chính chủ @c.gi.nh.qu56 chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem. Ngắm nhìn không gian thờ ấn tượng với nội thất gỗ đồng bộ từ bàn thờ, lộc bình, vách ngăn và rèm hạt gỗ, bên ngoài còn đặt thêm hai chậu hoa đào và hoa lan tạo không khí Tết mà ai nấy đều muốn "xin vía".

Nhiều gia đình ở chung cư hoặc nhà có diện tích khiêm tốn thường chọn kiểu bàn thờ gọn gàng, tách biệt bằng vách lam như nhà của chủ tài khoản @phuongquocdang để vừa giữ được sự trang nghiêm, vừa không chiếm quá nhiều không gian sinh hoạt. Bàn thờ thiết kế tối giản, tông màu sáng, kết hợp ánh đèn vàng giúp góc thờ luôn ấm áp mà không bị nặng nề. Dù nhỏ hay to, gia chủ đều cố gắng bày biện đẹp mắt nhất có thể.

Không tiếc gì để trang hoàng bàn thờ là có thật. Vợ chồng nhà chị @tranthihau1988 thiết kế bàn thờ gỗ cùng bộ phụ kiện sang trọng làm tôn lên sự ấm cúng của không gian thờ tự. Bàn thờ này còn "ngập mùi tiền" với những chậu lan giá trị, hay chậu quất tràn đầy không khí Tết. Màn "flex" chiếc bàn thờ đầy đủ của gia đình này cũng khiến dân tình "xin vía" rần rần vì quá chỉn chu, đẹp mắt.

