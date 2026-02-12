Sát Tết, cả nước đua nhau "flex" không gian thờ tự: Có thể ngắm 1000 lần không chán!

Một cư dân mạng có tài khoản @oshw.94 đã đăng khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau tân trang bàn thờ cho năm mới và thu hút nhiều lượt tương tác. "Có thể ngắm bàn thờ 100 lần không chán", cô gái chia sẻ. Theo chia sẻ, chi phí hoàn thiện phần cứng cho không gian thờ này hơn 300 triệu đồng, càng thể hiện sự chăm chút của gia đình. Mặt khác, việc lau dọn bàn thờ cuối năm không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên mà còn là khoảnh khắc gia đình đồng lòng, cùng nhau làm một điều ý nghĩa trước thềm năm mới.

