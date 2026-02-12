Sát Tết, cả nước đua nhau "flex" không gian thờ tự: Có thể ngắm 1000 lần không chán!
Nhà nhà người người đều cảm thấy tự hào với không gian thờ tự của gia đình mình, bởi đây là nơi gửi gắm tất cả lòng chân thành, thành kính và sự biết ơn với tổ tiên ông bà!
Mỗi dịp cận Tết, việc dọn dẹp và sắp xếp lại nhà cửa gần như trở thành thói quen chung của nhiều gia đình. Bên cạnh phòng khách hay gian bếp, bàn thờ là nơi thiêng liêng cũng được ưu tiên chăm chút kỹ càng hơn cả. Từ lau dọn đồ thờ, sắp xếp lại vật dụng cho gọn gàng đến việc thêm hoa, mâm quả, từng thay đổi nhỏ khiến không gian trở nên trang nghiêm và ấm cúng hơn. Thế nên cứ cuối năm, dân tình lại bắt đầu chia sẻ với nhau hình ảnh bàn thờ sau khi được dọn dẹp, trang hoàng như một niềm tự hào của gia chủ.
Một cư dân mạng có tài khoản @oshw.94 đã đăng khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau tân trang bàn thờ cho năm mới và thu hút nhiều lượt tương tác. "Có thể ngắm bàn thờ 100 lần không chán", cô gái chia sẻ. Theo chia sẻ, chi phí hoàn thiện phần cứng cho không gian thờ này hơn 300 triệu đồng, càng thể hiện sự chăm chút của gia đình. Mặt khác, việc lau dọn bàn thờ cuối năm không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên mà còn là khoảnh khắc gia đình đồng lòng, cùng nhau làm một điều ý nghĩa trước thềm năm mới.
Gia đình @giadinhnathanh cũng không giấu được sự tự hào khi khoe những hình ảnh bàn thờ sau khi được chỉnh trang. Bàn thờ được làm từ gỗ màu nâu trầm, kết hợp bộ đồ thờ sứ men lam với bát hương, kỷ chén, chóe thờ và đỉnh hương, phối cùng hai lục bình men xanh kích thước lớn 2 bên giúp không gian thờ tự cân đối, bề thế và đậm nét truyền thống. Với gia chủ, "niềm hạnh phúc vô bờ bến là được tự tay chăm nom ban thờ và thấy mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, an yên".
Nguồn: Tổng hợp