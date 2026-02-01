Tết Ngựa 2026: 3 cây nên đặt trong nhà để vạn sự hanh thông, tài lộc không cầu mà tự đắc

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, cây cảnh và hoa Tết không chỉ giúp không gian sống thêm rực rỡ mà còn mang ý nghĩa tinh thần và phong thủy quan trọng. Với nhiều gia đình Việt, việc chọn cây trưng Tết không đơn thuần là làm đẹp, mà còn gửi gắm mong muốn về một năm mới hanh thông, đủ đầy, gia đạo yên ấm.

Tết Bính Ngọ 2026, theo quan niệm phong thủy dân gian, gia chủ có thể ưu tiên một số loại cây mang ý nghĩa cát lành, dễ trưng bày trong nhà, vừa tạo sinh khí đầu xuân vừa tượng trưng cho tài lộc và sự khởi đầu suôn sẻ.

Cây kim tiền - Biểu tượng của tài lộc và sự phát triển bền vững

Cây kim tiền từ lâu đã được xem là một trong những loại cây phong thủy phổ biến nhất trong các gia đình Việt. Điểm dễ nhận biết của cây là thân mập, mọng nước, lá xanh đậm, bóng và có xu hướng vươn lên trên. Trong phong thủy, hình dáng này tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển ổn định và tích lũy tài sản theo thời gian.

Trưng cây kim tiền trong nhà dịp Tết thường gắn với mong muốn công việc thuận lợi, làm ăn hanh thông, tiền bạc vào đều và bền. Vị trí phù hợp để đặt cây là phòng khách, gần cửa ra vào hoặc góc sáng sủa trong nhà, nơi có nhiều người qua lại, tượng trưng cho việc đón tài lộc vào cửa.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây kim tiền còn được ưa chuộng vì dễ chăm sóc, xanh tốt quanh năm. Việc có thêm cây xanh trong nhà cũng góp phần tạo cảm giác dễ chịu, giảm bớt căng thẳng và giúp không gian sống trở nên hài hòa hơn trong những ngày đầu năm.

Cây quất - Tượng trưng cho sung túc và thành quả lao động

Nhắc đến cây trưng Tết, quất gần như là lựa chọn quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Một chậu quất đẹp thường hội tụ đủ lá xanh, lộc non, hoa, quả xanh và quả chín, tượng trưng cho sự đủ đầy, trọn vẹn và liên tục sinh sôi.

Trong quan niệm dân gian, quả quất đại diện cho tài lộc và thành quả sau một năm lao động. Màu vàng cam của quả mang sắc thái tươi sáng, gợi liên tưởng đến may mắn và thịnh vượng. Chính vì vậy, cây quất thường được đặt ở phòng khách, trước hiên nhà hoặc gần cửa chính để đón khí tốt đầu năm.

Ngoài yếu tố phong thủy, cây quất còn mang giá trị thẩm mỹ cao, tạo cảm giác ấm áp, vui tươi cho không gian sống. Khi chọn quất trưng Tết, gia chủ nên ưu tiên cây có tán cân đối, quả phân bố đều, lá xanh khỏe, tránh cây rụng lá hoặc quả bị dập để giữ trọn ý nghĩa tốt lành.

Hoa đào - hoa mai: Biểu tượng của mùa xuân và khởi đầu mới

Hoa đào và hoa mai từ lâu đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của Tết Nguyên đán. Nếu hoa đào gắn liền với Tết miền Bắc, tượng trưng cho sự sinh sôi, ấm áp và bình an, thì hoa mai lại đại diện cho Tết miền Nam và miền Trung, mang ý nghĩa phú quý, hạnh phúc và may mắn.

Theo quan niệm phong thủy, hoa đào và hoa mai còn được cho là giúp xua đi khí xấu, kích hoạt sinh khí mới, mang đến sự tươi mới cho ngôi nhà trong những ngày đầu năm. Một cành đào nở hồng hay chậu mai vàng rực rỡ không chỉ làm sáng không gian mà còn tạo cảm giác hân hoan, đầy hy vọng cho năm mới sắp đến.

Người xưa tin rằng hoa nở đúng dịp Tết, đặc biệt là trong những ngày đầu năm, là điềm lành, báo hiệu một năm thuận lợi, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ. Vì vậy, dù ở miền nào, hoa đào hay hoa mai vẫn luôn là lựa chọn được nhiều gia đình ưu ái khi trang trí Tết.

Lưu ý khi trưng cây trong nhà dịp Tết

Dù chọn loại cây nào, gia chủ cũng nên chú ý đến sự gọn gàng, tươi tắn và phù hợp với không gian sống. Cây trưng Tết nên được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên, tránh góc tối ẩm thấp hoặc cản trở lối đi. Quan trọng hơn cả, việc trưng cây mang ý nghĩa tinh thần, tạo niềm vui và sự an yên cho gia đình trong những ngày đầu năm. Tết Bính Ngọ 2026, một không gian ngập sắc xanh và hoa lá không chỉ giúp ngôi nhà thêm đẹp, mà còn là cách nhẹ nhàng để đón một năm mới nhiều hy vọng, đủ đầy và khởi sắc.

