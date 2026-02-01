Cô gái 25 tuổi cải tạo căn phòng 20m² cũ kỹ: Không than vãn, chỉ âm thầm biến nơi ở thành “thiên đường sống” khiến cư dân mạng nể phục

Một căn phòng cũ từ thập niên 1980 và lựa chọn không bỏ đi

Căn phòng được công ty cấp cho Trương (Xiao Zhang) nằm trong khu nhà xây từ những năm 1980, với cửa gỗ đỏ gan đã phai màu, sàn xi măng bóng dầu, tường loang lổ, ánh sáng chỉ hắt từ một phía. Nếu là nhiều người trẻ, có lẽ họ đã chọn rời đi ngay lập tức để tìm một căn hộ mới “đáng sống” hơn.

Nhưng Trương thì khác. Cô bị thuyết phục bởi trần nhà cao 3,5m, mang dáng dấp của một căn áp mái hiện đại – một “tài nguyên thô” đủ tốt để bắt đầu. Triết lý sống của cô rất rõ ràng: “Người mạnh không than vãn về hoàn cảnh. Tôi muốn thay đổi nó”.

Giữ lại cái cũ, chỉ thay đổi cách dùng

Điều đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ là Trương không thay cánh cửa gỗ cũ. Cô thích sự tương phản giữa vẻ ngoài cũ kỹ và nội thất bên trong được sắp xếp chỉn chu. “Nhìn phản ứng bất ngờ của bạn bè mỗi lần bước vào, tôi thấy rất vui” – cô chia sẻ.

Khu vực lối vào được lát sàn PVC đơn giản, bên trái đặt kệ trắng có móc treo kết hợp hộp đựng đồ để sắp xếp vật dụng thường ngày. Một chiếc tủ thấp màu xanh lá – vốn là đồ cũ – được phục hồi, sơn lại và dùng để cất giày dép trái mùa.

Đáng chú ý nhất là tấm bảng đục lỗ phía sau thực chất là một ngăn chứa đồ kín đáo, đủ chỗ cho quần áo theo mùa, chăn gối, dụng cụ vệ sinh và cả đồ tập thể dục. Gọn – rẻ – thông minh, đúng tinh thần sống tiết kiệm mà hiệu quả.

Gác lửng nhỏ, nhưng đủ cho một cuộc sống trọn vẹn

Không gian chính là một phòng mở kết hợp phòng khách – phòng ăn – phòng làm việc, phía trên là gác lửng làm phòng ngủ. Cầu thang cũ vốn thô và nguy hiểm được Trương tự thiết kế cầu thang gỗ tích hợp tủ đựng đồ, đặt làm online rồi tự tay lắp đặt. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tăng diện tích lưu trữ – điểm cộng lớn với nhà nhỏ.

Toàn bộ tường và sàn được sơn màu be sáng, giúp không gian trông rộng và ấm hơn hẳn. Nội thất tối giản: bàn làm việc, tủ lưu trữ, tủ lạnh, điều hòa – đủ dùng, không thừa. “Thời gian rảnh tôi ở nhà xem phim, uống cà phê, chơi với hai con mèo. Thoải mái đến mức chẳng muốn ra ngoài” – Trương nói, và đó có lẽ là lời khen cao nhất dành cho một ngôi nhà.

Đồ cũ, đồ được cho – nhưng gu thì không hề cũ

Nhiều món nội thất trong nhà được mua từ cửa hàng đồ cũ, một số là đồ xin lại, một số được cho. Nhưng dưới ánh đèn vàng ấm và cây xanh điểm xuyết, tất cả đều hài hòa và có “hồn”. Những bức tranh hoạt hình trên tường hé lộ một Trương trẻ trung, yêu cái đẹp và không đánh mất sự hồn nhiên dù sống một mình.

Ban công nhỏ và bếp cũ: Chỉ cần sơn lại, đời đã khác

Ban công được trải thảm xanh, thêm giá hoa sắt rèn và vài chậu hoa tươi. Không chỉ đẹp, góc này còn là nơi hai chú mèo thường xuyên “ghé chơi”. Điều thú vị là ban công các nhà xung quanh cũng được chăm chút – mỗi nhà một ít cây, tạo nên một bức tranh sống động của khu tập thể cũ.

Nhà bếp trước cải tạo từng là “điểm trừ lớn”, nhưng Trương chỉ cần một xô sơn xanh táo, quét ba lớp lên gạch cũ, phủ thêm sơn trắng, lót mặt bàn bằng nhựa thừa và lau sạch gạch khảm sàn. Kết quả là một căn bếp phong cách Pháp xinh xắn, sáng sủa, khó tin là chi phí rất thấp.

Gác mái và chiếc sofa “tự tay cứu sống”

Phòng ngủ trên gác chỉ giữ lại khung giường thép nguyên bản, mọi thứ khác được loại bỏ. Do trần thấp, Trương chọn chăn ga màu sáng để tránh cảm giác bí bách. Cô còn đặt vài món đồ chơi yêu thích – một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến việc sống một mình không còn cô đơn.

Ba chiếc sofa gỗ nguyên khối do chủ cũ để lại, Trương chỉ giữ một. Khi trời lạnh, sofa gỗ không còn phù hợp, cô tận dụng chăn và quần áo cũ làm đệm, bọc ngoài bằng vải xanh matcha yêu thích. Từ cứng thành mềm, từ cũ thành “đúng gu”.

Điều khiến người ta nể phục không phải là nhà đẹp, mà là thái độ sống

Căn phòng 20m² này không phải kiểu “lột xác triệu đô”. Nó gây ấn tượng vì cách một người trẻ nhìn nhận cuộc sống: Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không chạy theo tiêu chuẩn sống hào nhoáng, mà tập trung làm cho nơi mình ở trở nên dễ chịu nhất có thể.

Có lẽ vì thế mà cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Những người thật sự yêu đời, đặt vào đâu cũng sống tốt”.