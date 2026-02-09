Cận Tết, chị em “nghiện” công thức lau nhà đang lan truyền trên mạng: Sàn bóng loáng, nhà thơm không chịu nổi

Mấy ngày giáp Tết, MXH đúng kiểu "đại hội tổng vệ sinh", nơi các chị em thi nhau khoe thành quả dọn nhà sạch bong, sáng bóng. Những mẹo nhỏ vui vui ấy không chỉ giúp việc dọn nhà đỡ mệt mà còn khiến không khí đón Tết thêm rộn ràng và háo hức hẳn lên.

(Nguồn: Nguyễn Như Ngọc, Ngọc Linh)

Chị em còn hào hứng chia sẻ những công thức lau nhà tưởng chừng rất đơn giản: chút giấm, ít baking soda hay vài giọt tinh dầu quen thuộc. Không ngờ những mẹo vặt ấy lại mang hiệu quả ngoài mong đợi, vừa tiết kiệm, vừa giúp căn nhà sạch sẽ, thơm tho, sẵn sàng đón Tết.

Công thức 1: Nước lau sàn + 1 quả chanh + nước nóng 70 độ C

Chỉ với công thức đơn giản gồm Lifebuoy kết hợp với nước cốt chanh và nước nóng khoảng 70 - 80 độ, nhiều chị em có ngay dung dịch lau sàn cực kỳ hiệu nghiệm, nhất và với những gia đình lát đá hoa. Combo này giúp sàn nhà sạch bong, sáng bóng còn thơm mùi chanh rất dễ chịu.

* Cách thực hiện:

- Pha 1 nắp nước lau sàn (loại nào cũng được) với nước ấm khoảng 70 độ C.

- Vắt 1 - 2 quả chanh vào hỗn hợp ấy, pha loãng và dùng để lau sàn.

Công thức 2: Nước lau sàn + kem đánh răng + 1 quả chanh

Thêm một công thức lau sàn được chị em rỉ tai nhau nhiều nhất dạo gần đây chính là sự kết hợp khá "lạ đời" giữa kem đánh răng, nước lau sàn và chanh.

* Cách thực hiện:

- Quét sạch sàn nhà trước sau đó mới bắt đầu lau nhà.

- Lau một lượt với nước có pha nước lau sàn.

- Lần lau tiếp pha nước lau sàn + kem đánh răng + nước.

- Khuấy đều dung dịch cho tạo bọt và bắt đầu lau nhà.

Khi lau, bọt nhẹ từ kem đánh răng giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu, chanh khử mùi và làm sáng sàn, còn nước lau sàn thì lo phần sạch và thơm. Kết quả là sàn nhà không chỉ sạch bong mà còn sáng hơn, mùi dễ chịu, cảm giác bước chân vào nhà cũng "đã" hơn hẳn.

Công thức 3: Nước xả vải + 1 quả chanh + nước ấm

Không dùng nước lau sàn, còn một công thức khác "độc lạ" không kém mà hội chị em truyền tai nhau. Đây là một mẹo lau sàn đơn giản mà nhiều chị em mê tít là kết hợp nước xả vải với chanh và nước ấm.

* Cách thực hiện:

- Chuẩn bị nước ẩm khoảng 70 độ C.

- Vắt 1 quả chanh vào, cho cả vỏ vào cho thơm.

- Thêm một nắp nước xả vải để tạo hương thơm nhẹ nhàng khi lau sàn.

Chỉ cần pha nước ấm vừa đủ, cho một ít nước xả vải rồi vắt thêm nước cốt chanh, khuấy đều là có ngay "dung dịch lau sàn" thơm tho. Nước xả vải giúp sàn nhà mềm mịn, lưu hương dễ chịu, còn chanh thì hỗ trợ làm sạch và khử mùi hiệu quả.



