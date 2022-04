Clip: Cử chỉ rất bình thường thôi nhưng khi Hyun Bin làm với Son Ye Jin trên đất Mỹ thì nó biến thành phim luôn rồi!

Sáng sớm ngày 12/4 (giờ Việt Nam), vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, Mỹ, bắt đầu hưởng tuần trăng mật của mình. Những hình ảnh của cặp vợ chồng son ở sân bay được cánh phóng viên ghi lại, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Đặc biệt, đoạn clip ngắn khi lại khoảnh khắc Hyun Bin kéo Son Ye Jin vào phía bên trong để tránh xe, dù xe cách khá xa hai người, thực sự làm cho các fan của cặp đôi lụi tim. Chưa kể hình ảnh này còn gợi liên tưởng đến một trong số những lời thoại đình đám nhất trong Crash Landing On You.

Son Ye Jin chờ đợi trong lúc Hyun Bin nói chuyện điện thoại...

Bỗng đàng trai có hành động lạ...

Hóa ra là kéo vợ sát vào bên trong để tránh xe dù đường xe đi ở cách khá xa vị trí hai người đứng

Clip Hyun Bin bảo vệ Son Ye Jin ở sân bay

Hành động này khiến khán giả lập tức liên tưởng đến lời thoại ở bộ phim Crash Landing On You kinh điển một thời: "Chỉ cần ở trong tầm mắt tôi thôi, cô sẽ được an toàn". Trong phim, Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) luôn đặt sự an toàn của Yoon Se Ri (Son Ye Jin) lên trên mọi thứ. Anh có thể rơi vào nguy hiểm, nhưng cô thì không thể có mệnh hệ gì được. Cho nên dù Se Ri ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần Ri Jung Hyuk ở đó, sẽ chẳng để cho ai có thể đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của cô nàng. Và giờ đây Hyun Bin đang hiện thực hóa chính lời hứa mà Jung Hyuk đã từng nói với Se Ri, rằng chỉ cần ở cạnh mình, Son Ye Jin sẽ luôn được an toàn, được chăm sóc và nuông chiều.

Một trong số những lời thoại kinh điển nhất Crash Landing On You

Jung Hyuk bảo vệ Se Ri rồi...

Giờ đến lượt Hyun Bin bảo vệ Son Ye Jin

Chỉ một hành động nhỏ cũng có thể thấy tình yêu của cặp đôi dành cho nhau lớn thế nào. Son Ye Jin - Hyun Bin đúng là chuẩn mực của phim giả tình thật và giờ đây họ đang dùng cuộc đời mình để viết nốt hồi kết của Crash Landing On You.

Nguồn: Tổng hợp