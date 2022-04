Nhan sắc một thời "đáng sợ" của sao nữ đẹp nhất trong lòng Hyun Bin, ở phim mới không ngờ lại tươi tắn thế này

Hyun Bin từng hết lời ca ngợi nhan sắc của Han Ji Min

Trong sự nghiệp của mình, tài tử Hyun Bin từng đóng cặp với không ít nữ diễn viên tên tuổi. Và giữa "một rừng các mỹ nhân", nam ngôi sao từng khẳng định Han Ji Min chính là người đẹp nhất. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn trước đây Hyun Bin đã nói rằng:

"Trong số các nữ diễn viên, Han Ji Min là người đẹp nhất. Tôi từng nói vậy và bây giờ điều đó vẫn là sự thật."

Hyun Bin từng nói rằng Han Ji Min là nữ diễn viên đẹp nhất.

Tuyên bố này được Hyun Bin đưa ra trong quá khứ. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, "Tây Thi" trong lòng anh chỉ có bà xã Son Ye Jin mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng chẳng thể phủ nhận Han Ji Min sở hữu visual rất "đỉnh".

2 tạo hình trái ngược nhau của Han Ji Min

Tạo hình của Han Ji Min trong phim Nơi đảo xanh

Lúc này, bộ phim Nơi đảo xanh (Our blues) đang được phát sóng vào 21h10 tối thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix chính là tác phẩm mới nhất cô tham gia. Trong phim, cô vào vai nữ thợ lặn Lee Young Ok với tạo hình vô cùng tươi trẻ. Cho những ai chưa biết, Young Ok sẽ có mối quan hệ tình cảm cùng anh chàng thuyền trưởng Park Jung Joon (Kim Woo Bin).

Tạo hình của Han Ji Min trong Nơi đảo xanh.

Han Ji Min và Kim Woo Bin sẽ nên duyên trong Nơi đảo xanh.

Tạo hình của Han Ji Min trong phim Thám tử K: Bí mật hoa ô đầu

Trước Nơi đảo xanh, Han Ji Min từng tham gia nhiều bộ phim khác nhau, một trong số đó là dự án điện ảnh cổ trang Thám tử K: Bí mật hoa ô đầu (Detective K: Secret of the Virtuous Widow). Câu chuyện phim bắt đầu với việc có hàng loạt vụ giết người xảy ra tại thủ đô Joseon. Thám tử K được lệnh điều tra và khi đào sâu, ông dần phát hiện ra một âm mưu có thể làm rung chuyển đất nước.

Cách trang điểm trong cùng thần thái Han Ji Min thể hiện khiến nhân vật Han Kaek Ju trở nên đáng sợ.

Han Kaek Ju không phải một vai dễ và nó cho thấy khả năng diễn xuất của Han Ji Min tốt đến thế nào.

Trong bộ phim này, Han Ji Min vào vai trưởng quầy Han Kaek Ju, một người đàn bà xinh đẹp nhưng mang nhiều bí mật. Nhìn vào tạo hình của cô, chúng ta không khỏi cảm thấy nhân vật Kaek Ju dù quyến rũ nhưng lại đáng sợ, mưu mô và đang toan tính điều gì đó.

https://afamily.vn/nhan-sac-mot-thoi-dang-so-cua-sao-nu-dep-nhat-trong-long-hyun-bin-o-phim-moi-khong-ngo-lai-tuoi-tan-the-nay-20220411110155229.chn