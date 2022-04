Hyun Bin tái xuất sau kỳ trăng mật, đóng cùng "tình mới" của Ahn Hyo Seop?

Hyun Bin sẽ đóng phim mới?

Thời điểm hiện tại, cặp đôi quyền lực Son Ye Jin - Hyun Bin đang đi tuần trăng mật tại Mỹ. Theo thông tin báo giới ghi nhận, cả hai được chào đón nồng nhiệt tại xứ sở cờ hoa. Thế nhưng bên cạnh việc tận hưởng kỳ nghỉ, những kế hoạch công việc trong tương lai cũng là điều mà nam tài tử không hề xao nhãng.

Hyun Bin đang tận hưởng kỳ trăng mật cùng bà xã Son Ye Jin...

... sau đó anh sẽ tái xuất màn ảnh trong bộ phim Harbin - Cáp Nhĩ Tân và người đóng cặp có thể sẽ là Jeon Yeo Been.

Mới đây, tờ Osen bất ngờ đưa tin khẳng định Hyun Bin sẽ hợp tác cùng Jeon Yeo Been và Jungmin trong bộ phim mới mang tên Harbin - Cáp Nhĩ Tân. Được biết, câu chuyện phim kể về hành động gián điệp của những chiến binh độc lập, những người đã liều mình làm cách mạng để giành lại đất nước tại Cáp Nhĩ Tân vào đầu những năm 1900.

Jeon Yeo Been trong bộ phim Vincenzo đóng cùng mỹ nam Song Joong Ki.

Đây là thông tin chưa được chính thức xác nhận. Thế nhưng nếu nó là thật, vậy thì Harbin - Cáp Nhĩ Tân chắc chắn sẽ là một siêu phẩm bởi thực lực của Hyun Bin là điều chẳng cần bàn cãi. Trong khi đó, Jeon Yeon Been cũng làm rất tốt khi hóa thân vào nhân vật Hong Cha Young ở tác phẩm Vincenzo - đóng cùng Song Joong Ki.

Hiện tại Jeon Yeo Been đang đóng phim gì?

Jeon Yeo Been đang quay Bước vào dòng thời gian của em cùng Ahn Hyo Seop.

Cho những ai chưa biết, hiện nữ diễn viên sinh năm 1989 đang quay bộ phim Bước vào dòng thời gian của em (Please come to me) cùng "tổng tài chim thủy tổ" Ahn Hyo Seop. Đây là dự án remake từ siêu phẩm Muốn gặp anh (Hứa Quang Hán, Kha Giai Yến) của màn ảnh xứ Đài.

