"Hôn thê đầu đời" của Hyun Bin ở Secret Garden: Hoa hậu ngực khủng nhất xứ Hàn, tuổi 45 trẻ sốc óc mà vẫn flop vì bê bối tình ái

Dù đã hơn 12 năm trôi qua, nhưng Secret Garden vẫn mãi là biểu tượng của dòng phim hài-lãng mạn. Đây có thể được xem như bệ phóng giúp hàng loạt diễn viên như Hyun Bin, Ha Ji Won, Lee Jong Suk, Yoo In Na trở thành minh tinh nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng có người ngụp lặn dần giữa làng giải trí, trong đó có "hoa hậu ngực khủng nhất xứ Hàn" Kim Sa Rang. Ở Secret Garden, Kim Sa Rang vào vai Yoon Seul, mối tình đầu của Oska. Bên cạnh đó, cô cũng là hôn thê của Joo Won (Hyun Bin).

Sau Secret Garden, Kim Sa Rang trở thành cái tên được săn đón trong làng giải trí. Thế nhưng đến tháng 12/2013, cô bất ngờ vướng phải bê bối lớn nhất sự nghiệp. Lúc này, dư luận Hàn nổi lên thông tin về đường dây bán dâm với hơn 30 sao nữ nổi tiếng như Lee Da Hae, Jo Hye Ryeon, Yoon Eun Hye, Hwang Soo Jung, Solbi và cả Hoa hậu Kim Sa Rang. Kể từ đó, Kim Sa Rang bắt đầu ít đóng phim và chỉ xuất hiện trên chương trình giải trí. Ở thời điểm hiện nay, nữ diễn viên dường như chẳng còn mấy mặn mà với nghiệp diễn. Bởi lẽ, hơn cả Hyun Bin, cô rất hiếm khi đóng phim và nếu có thì cũng chỉ góp mặt ở những dư án nhỏ hoặc vai phụ mờ nhạt. Một số tác phẩm nổi bật mà cô tham gia như This Is My Love, Abyss, hay gần đây là Get Revenge.

Dù sự nghiệp có phần nhạt nhòa là thế, nhưng nhan sắc và body bốc lửa của Kim Sa Rang ở tuổi 45 vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của netizen Hàn. Dù đã thuộc lứa U50 nhưng Kim Sa Rang vẫn sở hữu gương mặt khá trẻ trung so với tuổi cùng vóc dáng cân đối, thậm chí là ngày càng mặn mà hơn thời Secret Garden.



Nhan sắc trẻ đến khó tin của Kim Sa Rang ở thời điểm hiện tại

Nguồn ảnh: Tổng hợp