Chuyện về "bánh lấy may" Tết Đoan ngọ trong văn hóa phương Đông: Hóa ra người Nhật cũng có 1 món "na ná" bánh truyền thống Việt Nam!

Kashiwa mochi là món ăn rất phổ biến trong Ngày thiếu nhi 5/5 Âm lịch. Nó được làm bằng cách gói một chiếc bánh gạo mochi, được coi là bùa may mắn, với một chiếc lá kashiwa (lá sồi), cũng được coi là bùa may mắn. Cây sồi từ lâu đã được coi là một loại cây mang điềm lành vì lá của nó không rụng cho đến khi chồi non lớn lên, từ đó cầu mong sự thịnh vượng cho con cháu.