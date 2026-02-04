Chúng ta thường nghe về những câu chuyện khởi nghiệp lấp lánh của người nổi tiếng, nơi mọi thứ dường như đều chạm tay là hóa vàng. Meghan Markle với thương hiệu As Ever cũng từng vẽ nên một bức tranh như thế. Nhưng mới đây, những lời thì thầm từ bên trong tòa nhà trụ sở Netflix ở Hollywood lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Không phải là những đơn hàng nổ liên tục hay trang web sập vì quá tải người mua, mà là hình ảnh những căn phòng kho chật cứng và những nhân viên vui vẻ ra về với lỉnh kỉnh chai lọ miễn phí trên tay. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với giấc mơ triệu đô của nàng dâu Hoàng gia?

Món quà miễn phí hay "kho bãi" bất đắc dĩ?

Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc tại một trong những công ty giải trí lớn nhất thế giới, và bỗng một ngày, thay vì được thưởng tiền hay những chuyến đi, bạn lại được khuyến khích "giải cứu" kho hàng tồn của một ngôi sao hạng A. Đó chính xác là những gì đang được đồn đại tại trụ sở Netflix. Theo những người trong cuộc rỉ tai nhau, nhân viên tại đây đang thoải mái tiếp cận các sản phẩm thuộc thương hiệu As Ever của Meghan Markle, từ mứt, rượu vang cho đến cả những hũ vụn hoa trang trí bánh. Lý do được đưa ra nghe thật chua chát: Hàng bán quá chậm và kho thì đã quá tải.

Một nguồn tin thân cận đã không ngần ngại chia sẻ bức tranh hiện thực có phần bi hài này: "Có vẻ như đang có tới hai phòng kho chật cứng các sản phẩm của As Ever. Họ thực sự đang phát không cho nhân viên. Có người thậm chí đã bước ra khỏi cửa với 10 món đồ trên tay mà chẳng tốn một xu". Cụm từ "hàng tồn quá nhiều" được nhắc đi nhắc lại như một lời giải thích cho sự hào phóng bất ngờ này. Dù phía đại diện có đính chính rằng số hàng tại văn phòng chỉ là hàng mẫu dùng để biếu tặng, và kho hàng thương mại thực sự đã được chuyển đi nơi khác từ lâu, nhưng việc nhân viên được phép mang về nhà những sản phẩm "sắp hết hạn" hoặc "hàng mẫu dư thừa" vẫn khiến người ta đặt dấu hỏi lớn về sức hút thực sự của thương hiệu.

Khi con số biết nói và cú trượt tay của kỹ thuật

Nếu những lời đồn đại ở văn phòng chỉ là bề nổi, thì sự cố kỹ thuật xảy ra vào tháng 1 vừa qua lại là tảng băng chìm vô tình bị lộ thiên. Một lỗi hiển thị trên trang web của As Ever đã vô tình phơi bày trước công chúng những con số mà có lẽ Meghan muốn giấu kín nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lỗi được khắc phục, người ta đã kịp nhìn thấy con số tồn kho khổng lồ lên tới gần 650.000 sản phẩm.

Cụ thể, con số này bao gồm khoảng 220.000 lọ mứt, 30.000 hũ mật ong, 90.000 cây nến thơm, 80.000 hộp vụn hoa và khoảng 70.000 chai rượu vang. Đây không phải là những con số do ai đó bịa ra, mà được chính các "thám tử mạng" trên Reddit phát hiện bằng một thủ thuật đơn giản: Thêm một lượng lớn vật phẩm vào giỏ hàng cho đến khi hệ thống báo số lượng tối đa có sẵn. Việc hàng trăm ngàn sản phẩm vẫn nằm im lìm trên hệ thống rõ ràng mâu thuẫn gay gắt với hình ảnh một thương hiệu "hot" đến mức khó mua mà truyền thông từng đưa tin.

Thương hiệu As Ever vốn dĩ được sinh ra để cộng hưởng với show truyền hình 'With Love, Meghan' trên Netflix, một chiến lược "vừa xem vừa mua" đầy tham vọng. Thế nhưng, đời không như là mơ. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng chương trình này có tỷ suất người xem ảm đạm đến mức đáng lo ngại, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mùa thứ ba sẽ được bật đèn xanh. Mùa thứ hai ra mắt vào tháng 8 năm ngoái chỉ thu về vỏn vẹn hai triệu lượt xem trong suốt bốn tháng cuối năm - một con số quá khiêm tốn so với quy mô toàn cầu của Netflix, đứng thứ 1.217 trong bảng xếp hạng các chương trình được xem nhiều nhất.

Khi nội dung trên màn ảnh không đủ sức giữ chân khán giả, việc các sản phẩm ăn theo bị ghẻ lạnh cũng là điều dễ hiểu. Mối liên kết giữa hình ảnh hào nhoáng trên phim và nhu cầu mua sắm thực tế của khán giả đã bị đứt gãy, để lại hệ quả là những nhà kho đầy ắp hàng hóa cần được "giải phóng".

Nghịch lý của sự hào nhoáng

Điều đáng nói nhất trong câu chuyện này không phải là sự thất bại trong kinh doanh - điều mà bất kỳ ai khởi nghiệp cũng có thể gặp phải mà là cách người trong cuộc đối diện với nó. Trong khi kho hàng ứ đọng và nhân viên Netflix đang dùng mứt miễn phí, thì Meghan Markle vẫn giữ thái độ lạc quan đến lạ lùng trên truyền thông.

Khi xuất hiện trên podcast 'The Circuit with Emily Chang' vào tháng 8 năm ngoái, Meghan đã khéo léo từ chối chia sẻ số liệu bán hàng cụ thể. Thay vào đó, cô khẳng định phần lớn hàng tồn kho đã bán hết và tỏ ra hài lòng với tiến độ. Câu nói của cô khi ấy giờ đây nghe lại càng thêm phần châm biếm: "Khi bạn bán hết hàng nhanh đến thế, thực ra đó là con dao hai lưỡi. Thật tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào, nhưng đồng thời, bạn cũng mất đi cơ hội đo lường xem sản phẩm nào được khao khát nhất, vì tất cả đều biến mất ngay lập tức".

Có lẽ, định nghĩa về việc "biến mất ngay lập tức" của Meghan và thực tế hàng hóa đang nằm trong túi của các nhân viên Netflix dưới dạng quà tặng miễn phí, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một câu chuyện khởi nghiệp buồn, hay chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc thượng lưu đầy biến động của Meghan, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất.