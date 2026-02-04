Hoàng gia Anh luôn nổi tiếng với những quy tắc ngầm nghiêm ngặt, nhưng đôi khi, chính những thói quen ăn uống cá nhân của các thành viên mới là điều khiến công chúng tò mò nhất. Vua Charles III, từ khi còn là Thái tử, đã nổi danh là một người sành ăn nhưng cực kỳ khó tính. Ông không yêu cầu mâm cao cỗ đầy mỗi khi công du, mà thay vào đó là những yêu cầu tỉ mỉ đến mức ám ảnh về nguồn gốc thực phẩm. Ít ai biết rằng, trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, hành lý của vị Vua này luôn có một chiếc hộp đặc biệt, chứa đựng những bí mật ẩm thực mà chỉ những đầu bếp thân cận nhất mới dám tiết lộ, trong đó có câu chuyện về 6 hũ mật ong và bài toán "hai quả mận" đầy hóc búa.

Từ chiếc hộp bí ẩn đi cùng Vua khắp thế gian

Trong mắt công chúng, Vua Charles là một người đàn ông lịch thiệp với những bộ vest chỉn chu, nhưng trong mắt các nhân viên phục vụ lâu năm, ông là một "khách hàng" vừa dễ thương lại vừa đáng sợ bởi những tiêu chuẩn chẳng giống ai. Graham Newbould, cựu đầu bếp Hoàng gia, người từng có nhiều năm phục vụ Thái tử Charles và Công nương Diana, đã hé lộ một sự thật thú vị: Dù đi đến bất cứ đâu, từ những khách sạn 5 sao sang trọng ở Paris cho đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh, Vua Charles luôn mang theo "Chiếc hộp ăn sáng" (Breakfast box) của riêng mình.

Đừng tưởng tượng đó là chiếc hộp đính kim cương hay chứa đựng những món ăn dát vàng. Sự "sang chảnh" của Vua Charles nằm ở tính "hữu cơ" và sự quen thuộc. Bên trong chiếc hộp bất ly thân ấy là những thực phẩm do chính tay ông lựa chọn từ những trang trại hữu cơ mà ông tâm huyết gây dựng. Vua Charles là người tiên phong trong trào lưu "ăn sạch, sống xanh" từ rất lâu trước khi nó trở thành xu hướng toàn cầu, và ông thực hành điều đó một cách triệt để, ngay cả trong bữa sáng hàng ngày.





Theo lời kể của đầu bếp Graham, Vua Charles thường bỏ qua những thực đơn buffet hoành tráng tại các nơi ông ghé thăm. Thay vào đó, ông yêu cầu được phục vụ món bánh mì nhà làm, một bát trái cây tươi và nước ép nguyên chất. Nhưng điểm nhấn kỳ lạ nhất chính là bộ sưu tập 6 loại mật ong khác nhau luôn nằm gọn trong hành lý. Đối với Vua Charles, mật ong không chỉ là gia vị, đó là một liều thuốc tinh thần, một thói quen không thể bỏ. Ông còn mang theo cả những loại ngũ cốc muesli đặc biệt và trái cây sấy khô mà ông yêu thích. Có vẻ như, dù đi đâu, ông cũng muốn hương vị của quê nhà, hương vị của sự an toàn và sức khỏe luôn ở bên cạnh mình. Đó là một sự "kỹ tính" đáng yêu của một người đàn ông trân trọng những giá trị nguyên bản.

Đến giai thoại "hai quả mận" và nguyên tắc bất di bất dịch

Nếu chuyện mang theo 6 hũ mật ong chỉ cho thấy Vua Charles là người kỹ lưỡng, thì câu chuyện về những quả mận bữa sáng lại khắc họa rõ nét tính cách kiên định, đôi khi đến mức cố chấp của ông. Darren McGrady, một đầu bếp lừng danh khác từng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana hơn 15 năm, đã chia sẻ một kỷ niệm "dở khóc dở cười" về thói quen ăn uống của Vua Charles.

Theo thực đơn cố định, mỗi buổi sáng, Vua Charles luôn yêu cầu hai quả mận ngâm nước trái cây. Chỉ hai quả, không hơn không kém. Ông muốn đảm bảo rằng kho thực phẩm của mình luôn sẵn sàng những món đồ "cây nhà lá vườn" đúng ý ông nhất. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nằm ở cách ông thưởng thức chúng. Đầu bếp Darren kể lại: "Chỉ thị là đặt hai quả mận cùng một chút nước cốt vào bát và gửi vào phòng ăn sáng cho Ngài. Tôi làm y hệt. Nhưng sáng nào cũng vậy, Ngài chỉ ăn đúng một quả, và quả còn lại sẽ được trả về bếp".





Câu chuyện lặp lại ngày này qua ngày khác. Đầu bếp Darren, với tư duy thực tế của một người làm bếp, cảm thấy việc bỏ đi một quả mận hoặc phải cất lại nó thật lãng phí và mất công. "Một buổi sáng nọ, tôi nghĩ thầm: 'Được rồi, đằng nào Ngài ấy cũng chỉ ăn một quả'. Thế là tôi quyết định chỉ đặt đúng một quả mận vào bát và bưng lên phòng ăn, lòng thầm đắc ý vì sự nhanh trí của mình", Darren nhớ lại.

Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy. Chỉ vài phút sau, người phục vụ bàn hốt hoảng chạy xuống bếp với vẻ mặt lo lắng: "Điện hạ hỏi ngài có thể vui lòng cho xin hai quả mận được không?". Hóa ra, dù chỉ ăn một quả, nhưng việc nhìn thấy hai quả mận trong bát là một phần nghi thức, một trật tự mà Vua Charles không muốn bị phá vỡ. Đầu bếp Darren đành ngậm ngùi lấy thêm quả thứ hai gửi lên, và từ đó về sau, ông không bao giờ dám "cầm đèn chạy trước ô tô" nữa. Sáng nào cũng vậy, hai quả mận được bưng lên, và một quả lại lặng lẽ quay về.

Những câu chuyện nhỏ nhặt từ 6 hũ mật ong đến 2 quả mận ngâm ngỡ như chỉ là những giai thoại vui bên bàn trà, nhưng lại hé lộ một góc nhìn rất con người về Vua Charles. Đằng sau vương quyền và những nghi lễ xa hoa, ông cũng chỉ là một người đàn ông có những thói quen cố hữu, yêu thích sự ổn định và cực kỳ quan tâm đến những gì mình nạp vào cơ thể. Việc khăng khăng mang theo thực phẩm riêng không hẳn là sự chảnh chọe, mà đó là cam kết của ông đối với lối sống hữu cơ mà ông đã theo đuổi cả đời. Có lẽ, chính sự kỷ luật trong những điều nhỏ nhặt nhất như bữa ăn sáng đã góp phần tạo nên phong thái điềm tĩnh và sức khỏe dẻo dai của vị Vua nước Anh ở độ tuổi thất thập cổ lai hy.