Dù đã rút lui khỏi hoàng gia để tìm kiếm sự riêng tư, nhưng mỗi lần xuất hiện, vợ chồng nhà Sussex vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mới đây, tại Liên hoan phim Sundance, khi ra mắt bộ phim tài liệu Cookie Queens do chính công ty của mình sản xuất, cặp đôi đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Không còn những cái chạm đầy sự sở hữu hay vẻ ngoài tự tin "không góc chết", chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy Meghan đang đánh mất sự kiểm soát quen thuộc khi đứng cạnh chồng mình.

Sự góp mặt của Meghan Markle và Vương tử Harry tại Liên hoan phim Sundance năm nay để ủng hộ dự án Cookie Queens – một bộ phim kể về hành trình đầy cảm hứng của bốn cô bé hướng đạo sinh Mỹ đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông. Thay vì những bộ cánh dạ hội lộng lẫy, Meghan chọn cho mình phong cách "tối giản sang trọng" với áo khoác Heidi Merrick, len cashmere Brochu Walker và quần jeans Veronica Beard đơn giản.





Harry cũng xuất hiện đồng điệu với áo khoác phao đen và quần tối màu. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy là một "luồng sóng ngầm" về cảm xúc mà các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã nhanh chóng bóc tách được, cho thấy dường như có một sự dịch chuyển trong động lực mối quan hệ của cả hai.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể danh tiếng Judi James, đã có một sự "lệch nhịp" rõ rệt trong những tương tác của họ tại sự kiện này. Bà nhận định rằng dường như cặp đôi đang cố gắng tái định vị thương hiệu cá nhân, hoặc đơn giản là họ chưa thực sự tìm thấy sự ăn ý tuyệt đối như thường lệ. Meghan, người vốn luôn được biết đến với khả năng làm chủ ống kính và kiểm soát hình ảnh cá nhân cực tốt, lại lộ ra những dấu hiệu của sự căng thẳng. Nụ cười của nàng dâu hoàng gia lần này được đánh giá là thiếu đi sự ấm áp tự nhiên.

Khi quan sát kỹ, hai hàm răng của cô khép lại sát nhau, và quan trọng nhất là ánh mắt không hề "cười" cùng với đôi môi. Đó là một kiểu cười mang tính đối phó, cho thấy cô có thể đang cảm thấy không hoàn toàn thoải mái hoặc không thực sự nắm giữ được quyền kiểm soát khi tạo dáng trước công chúng.

Đi sâu vào chi tiết, vị trí bàn tay trái của Meghan chính là bằng chứng tố cáo sự lúng túng này. Thay vì những cử chỉ thanh thoát theo phong cách "catwalk chic" mà cô thường theo đuổi, Meghan lại đặt tay vào túi quần một cách khiên cưỡng, hoặc đôi khi buông thõng vụng về với chỉ mỗi ngón cái móc vào túi. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của một người đã quá quen với thảm đỏ.





Trong khi đó, Vương tử Harry lại tỏ ra thoải mái hơn hẳn so với vợ mình. Dù nụ cười mím môi của anh có vẻ dè dặt và không tương xứng với biểu cảm gương mặt của Meghan, nhưng sự thư giãn trong dáng đứng của Harry cho thấy anh đang không quá áp lực về việc phải duy trì một hình ảnh hoàn hảo như người bạn đời của mình.

Bộ phim Cookie Queens do Alysa Nahmias đạo diễn và được sản xuất bởi Archewell Productions, được Meghan ca ngợi là "một trong những hình ảnh ý nghĩa và mạnh mẽ nhất về truyền thống Mỹ". Cô không ngần ngại khẳng định đây là bộ phim dễ thương nhất liên hoan phim khi giới thiệu nó trên sân khấu. Thế nhưng, bất chấp những lời khen có cánh cho dự án mới, sự thiếu đồng điệu trong ngôn ngữ cơ thể của cặp đôi mới là điều khiến dư luận dậy sóng.

Phải chăng sau những biến cố và nỗ lực gây dựng sự nghiệp riêng tại Mỹ, cái tôi của mỗi người đang dần tách biệt, khiến sự kết nối từng "như hình với bóng" của họ bắt đầu có những khoảng hở? Dù sao đi nữa, sự xuất hiện lần này của Meghan Markle vẫn cho thấy một góc nhìn chân thật hơn về cuộc sống hậu hoàng gia: Không phải lúc nào mọi thứ cũng "pitch-perfect" (hoàn hảo tuyệt đối) như những bức ảnh trên tạp chí.