Chuyên gia WHO cảnh báo nhiệt độ ấm lên khiến con người phải đối mặt với 3 thách thức sức khỏe trong thập niên sắp tới

Chúng ta vừa kết thúc năm nóng nhất lần thứ 2 trên hành tinh và thập kỷ nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận. Các nhà khoa học dự báo rằng mùa hè trong những năm tới rất có thể sẽ phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ. Nhiệt độ ấm lên sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với những nước đang phát triển và các đảo nhỏ.

Trong bài báo được công bố trên Tạp chí điều tra lâm sàng Mỹ, người ta nói tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay sẽ khiến con người đối mặt với nhiều bệnh như chuột rút do sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng hay tử vong do say nắng.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể chúng ta như thế nào ?

Cơ thể chúng ta có khả năng tự điều chỉnh để duy trì nhiệt độ cân bằng là 37 độ C. Khi nhiệt độ cơ thể bị ảnh hưởng bởi môi trường, cân bằng nội môi (cơ chế bên trong giúp duy trì sự ổn định của cơ thể), những việc mà hầu hết mọi người thường làm để thích nghi với nhiệt độ bên ngoài là mặc áo ấm khi cảm thấy lạnh và bật điều hòa khi cảm thấy nóng.

Một người đàn ông đứng rước một chiếc quạt phun sương để hạ nhiệt trước thời tiết nóng bức ở Melbourne, Australia.

Giáo sư Rexford Ahima của Đại học Y khoa Johns Hopkins cho biết, khi nhiệt độ ấm lên sẽ dẫn tới nhiều đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng nặng nề lên trẻ em, người già, người mắc bệnh mãn tính... Sự gia tăng này sẽ tác động mạnh nhất đến các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Nhiệt độ cao xảy ra trên toàn thế giới vào năm ngoái diễn ra như thế nào ?

Năm ngoái, một đợt nắng nóng kinh hoàng quét qua châu Âu đã đe dọa tới 157 triệu người Mỹ vào tháng 7. Cùng lúc đó, nhiệt độ ở Alaska tăng lên 90 độ, mức cao nhất trong mọi thời đại. Đặc biệt, nước Úc phải trải qua những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài vào tháng 12, khiến cho các đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh không thể kiểm soát khắp bang New South Wales.

Trẻ em tắm ở trung tâm thành phố Chicago trong đợt nắng nóng vào tháng 7 năm 2019.

"Nhiệt độ ấm lên thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu, gây ra mối đe dọa tới dân số loài người. Do đó, con người nên đưa ra những chiến lược ngắn hạn để thích ứng với nhiệt độ hiện tại, sau đó là chiến lược dài hạn để giảm sự tác động của hiệu ứng nhà kính lên trái đất", tiến sĩ Ahima viết trên tạp chí Y khoa.

Những căn bệnh truyền nhiễm mới có thể xuất hiện do nhiệt độ ấm lên

Theo bài báo mới nhất của Arturo Casadevall, giáo sư tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, Mỹ, nhiệt độ ấm lên có thể dẫn đến nhiều căn bệnh lạ xuất hiện. Đó là bởi vì vi khuẩn dần có khả năng thích nghi với môi trường có nhiệt độ ấm nóng.

Nắng nóng ngày càng trở nên vô cùng khắc nghiệt. Ảnh minh họa.

Được biết, vi khuẩn thường sống trong nước, đất, không khí và trong cơ thể con người. Nhưng có một số vi khuẩn khiến con người bị bệnh, phổ biến nhất là các loại virus và nấm. Trong khi đó, hệ thống miễn dịch có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại những căn bệnh truyền nhiễm, nhưng chỉ trong trường hợp nhiệt độ cơ thể luôn được duy trì ở mức ổn định mà thôi.



Giáo sư Casadevall lập luận rằng, một số loài nấm có thể thích nghi với nhiệt độ rất cao. Chúng có thể phá vỡ hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể và gây bệnh cho con người.

Ông cho biết: "Nếu nấm có thể dần thích nghi với nhiệt độ ấm lên hoặc nhiệt độ cao, điều này có thể gây ra mối đe dọa rất lớn với con người".

Giáo sư Casadevall cũng nói thêm cơ chế hoạt động của nấm cũng có thể được áp dụng trên virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Nếu những mối đe dọa này trở thành hiện thực, y học hiện đại sẽ phải đối diện với nhiều căn bệnh truyền nhiễm mới mà chưa có kinh nghiệm phòng tránh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê 3 thách thức đối với sức khỏe mà con người đang và phải đối mặt trong thập kỷ tới là biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm và kháng kháng sinh. Tổ chức này cũng lưu ý thêm rằng biến đổi khí hậu có liên quan đến sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như sốt rét.

Theo CNN