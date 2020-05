Chuyên gia Nguyễn Phi Vân chỉ ra 6 lầm tưởng về thành công khiến người trẻ chỉ than thở mà không dám thay đổi

Đối với người trẻ mà nói, loay hoay trên con đường kiến công lập nghiệp là chuyện quá đỗi quen thuộc, ít ai tránh khỏi. Giữa ổn định, làm một công việc lương thưởng hậu hĩnh để bản thân sống nhàn nhã hay dấn thân, liều mình theo đuổi đam mê để phải đối đầu với vô vàn khó khăn, thách thức khiến người trẻ luôn trong tình trạng giằng xé.



Để rồi, những tấm gương thành công tràn ngập trên các diễn đàn, mạng xã hội mỗi ngày lại càng thôi thúc người trẻ dấn thân, phần khác khiến họ nảy sinh sự ảo tưởng khi bản thân chưa thực sự từng trải. Thứ người trẻ nhìn thấy là những ánh hào quang của sự thành công, nhưng quá trình gian khổ để chinh phục những đỉnh cao ấy là điều không phải ai cũng tỏ tường.

Cho nên, cách đây ít lâu, trên trang cá nhân của mình, chuyên gia nhượng quyền thương hiệu nổi tiếng Nguyễn Phi Vân đã có một bài viết, chia sẻ những góc khuất và 6 lầm tưởng về người thành công của các bạn trẻ. Cụ thể, chị viết:



Rất nhiều bạn inbox than với tôi rằng cuộc sống và những lựa chọn hiện tại cứ ăn dần niềm vui và năng lượng hàng ngày trong bạn. Bạn cảm thấy bức bối, thấy nghẹt thở, thấy vật vã trong dòng xe cộ hàng ngày và những vụ đấu đá trong cơ quan… Nhưng bạn không dám thay đổi, không dám làm khác đi, không dám tìm Ikigai của đời mình.

Nỗi sợ hãi về một cái gì đó bất định, không an toàn, lạ lẫm nó cứ quấn lấy ta. Nhưng bạn ơi, chẳng có người thành công nào mà biết hết và hiểu hết con đường phía trước. Họ cũng như ta, cũng đi tìm, cũng dò dẫm, cũng mắc lỗi này nọ rồi mới thành công đó chứ. Đây là 6 suy nghĩ rất lầm về người thành công nè:

1. They have all the answers – Họ có câu trả lời cho mọi thứ.

Cái lầm thứ nhất này rất nặng. Chẳng ai trên đời biết hết 100% những gì mình đang dấn thân vào. Có ai thần thánh gì đâu mà biết. Có điều “As long as you keep searching, the answers come – Nếu cứ tìm, câu trả lời sẽ xuất hiện”. Người thành công không phải là người biết hết nhe. Họ chỉ đơn giản là biết cách tìm ra những gì mình tìm kiếm. Đừng ngồi đó chờ cho đến khi có hết lời giải rồi mới hành động. Chờ tới già luôn cũng chẳng dám làm gì. Học cách tìm lời giải trong khi hành động nhé.

2. They don’t need to make changes – Họ không cần thay đổi

Cái lầm thứ 2 này là lầm to. Bản thân tôi làm bao nhiêu đó thứ, đi bao nhiêu đó nơi, tới giờ già từng này rồi mà vẫn phải học mỗi ngày. Nhất là mấy bạn startup đó. “To achieve the level of success that you want, you need to be prepared to pivot into a new industry or change your product’s unique selling proposition – Để đạt được thành công, bạn cần phải sẵn sàng chuyển sang ngành khác hoặc thay đổi hoàn toàn điểm khác biệt cơ bản của sản phẩm đang xây”.

Lúc ta còn mơ mộng với những ý tưởng của mình thì khác. Lúc đụng trận với đời thật thì khác. Khi bạn hiểu ra rằng cái thiên hạ cần chẳng giống chút nào với cái mình có, bạn làm gì? Bạn bán cái mình có hay bán cái người ta cần?

3. Success can happen overnight – Thành công có thể đến sau 1 đêm.

Mấy người dạy làm giàu nhanh cũng hay thật. Chả hiểu họ nói gì mà nhiều người cứ lao vào như thiêu thân. Bạn chọn đại một ai đó đang thành công mà bạn ngưỡng mộ đi. Rồi bạn đọc thử hành trình của họ đi. Ai mà chẳng trải qua khó khăn, trầy trật lại thành công ngay được? Thôi quay lại, làm tốt từ những việc thật nhỏ đi nhé. Đừng nhảy cho cao mà té cho đau. Cứ phải bình tĩnh đi từng bước một. Rồi thành công tự nó sẽ đến.

4. Success will make all the problems go away - Thành công thì tự khắc các vấn đề nan giải sẽ biến mất.

Problems don’t go away – Vấn đề không có cái nào tự biến mất đâu nhe. Đừng hoang tưởng. Chưa thành công có vấn đề của chưa thành công. Thành công có vấn đề của thành công. Người thành công không phải ít vấn đề hơn. Họ chỉ có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề tốt hơn thôi bạn.

“Don’t wish it was easier, wish you were better. Don’t wish for less problems, wish for more skills. Don’t wish for less challenge, wish for more wisdom – Đừng ước mọi thứ dễ hơn. Hãy ước mình giỏi hơn. Đừng ước ít vấn đề hơn. Hãy ước mình có nhiều kỹ năng hơn. Đừng ước ít thử thách hơn. Hãy ước bản thân hiểu biết hơn”.



5. People like you more after you are successful – Thành công sẽ làm người khác yêu mến ta hơn.

Cái này là lầm super lớn nè. Thành công thì dễ bị người khác đố kỵ, dòm ngó, nói này nói kia. Thế thái nhân tình nó thế. Cho nên, có khi thành công còn mệt hơn nữa là khác. Chuyện người khác yêu mến mình bao nhiêu, thế nào, thật ra chẳng liên quan gì đến thành công. Mình sống làm sao, giúp đỡ mọi người thế nào mới quan trọng. Đừng có chăm chăm đạp lên người ta để thành công rồi quay lại hỏi sao người ta không thương mình dù mình đã thành công.

6. Success will make people happier – Thành công làm người ta hạnh phúc hơn.

Lầm chết à nha! Money won’t make you happy – Tiền không làm con người ta hạnh phúc đâu. Tiền có thể mua được vài thứ thỏa mãn nhất thời, nhất là vật chất. Nhưng things don’t make you happy – Vật chất chỉ thỏa mãn cơn khát của bạn lúc đó thôi. Vài ngày sau là đâu lại vào đó. Bạn lại thấy thiếu thiếu gì đó mà chẳng biết thiếu gì. Hạnh phúc là cảm giác của những trải nghiệm sâu hơn, ví dụ như là giúp được cho ai đó chẳng hạn và nhìn thấy họ hạnh phúc hơn.

Ủa, mà bạn có đang lầm?

Ngay sau khi được đăng tải cách đây chưa lâu, bài viết của Nguyễn Phi Vân nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, kèm theo đó là không ít những bình luận bày tỏ quan điểm và sự đồng tình: “Sâu sắc và đúng quá cô Vân ơi, rất cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ cô”, “Tuổi trẻ em đã lầm như vậy, giờ đã nhận ra, nhưng các bạn trẻ xung quanh em đang lầm và dù em có chia sẻ thì các bạn vẫn chưa thực sự hài lòng. Cái gì cũng phải có thời gian cô nhỉ!”, “Thành công chính là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ được thực hiện đều đặn mỗi ngày”.

Thật vậy, thành công nào cũng được xây dựng từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, từ mô hôi, nước mắt. Chẳng có thành công bền vững nào đến một cách dễ dàng. Cho nên, để thành công, chúng ta chỉ có một phương cách đó chính là phấn đấu không ngừng nghỉ, kiên trì dấn bước trên con đường mình đã chọn.