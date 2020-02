Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn "khỉ" để trục lợi: Kiếm tiền từ bi kịch xã hội

Video: Người dân tiếp tục đội nắng đến xem hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Gia đình Tuấn “khỉ” mong mọi người đừng chụp ảnh, quay phim đám tang



Ngày 17/2, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan công an đã bàn giao thi thể của đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho gia đình đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Sau đó, tro cốt của đối tượng được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Cũng trong chiều 16/2, PV báo Người Đưa Tin cũng tìm đến nhà của đối tượng Tuấn “khỉ” để ghi nhận thêm thông tin. Đám tang của đối tượng Lê Quốc Tuấn khá ảm đạm, ít người đến viếng.

Để tránh sự ảnh hưởng về sau này, gia đình đối tượng khẩn khoản mong người đến viếng lần lượt đi vào từng người một và không được sử dụng điện thoại, máy ảnh khi vào đám tang.

Nhiều người hiếu kỳ xuất hiện bất cứ nơi nào mà họ nghe có thông tin về Tuấn "khỉ", kể cả đám tang.

Nhiều người quen biết Tuấn “khỉ” cũng như gia đình đã tìm đến nhà để thắp nén hương tiễn biệt.

Họ đều nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, một lần được quen biết thì như duyên nợ của kiếp này, đến viếng để lòng người còn sống, người mất được thanh thản”.

Lực lượng công an địa phương cũng túc trực ở đây để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các đối tượng hiếu kỳ, quá khích đến gây rối.

Một người thân của gia đình Tuấn “khỉ” chia sẻ: “Chúng tôi biết tội của Tuấn không thể dung thứ và quá to lớn. Nỗi đau này sẽ theo chúng tôi suốt phần đời còn lại.

Gia đình chỉ có Tuấn là con trai, trước đây là niềm tự hào của cả nhà thì giờ lại trở thành nỗi đau quá lớn. Các con của Tuấn còn quá nhỏ nên việc nhiều người tụ tập đến nhà cũng khiến các bé hoang mang, sợ sệt”.

Hành vi của các Youtuber vi phạm pháp luật

Mặc dù gia đình Tuấn "khỉ" đã có biện pháp để tránh sự hiếu kỳ, cũng như trục lợi của một số cá nhân nhưng các Youtuber vẫn đến quay phim, livestream bên ngoài ngôi nhà.

Nhiều ống kính zoom tối đa để bắt được các khoảnh khắc, hoạt động của gia đình Tuấn "khỉ" tại đám tang. Các đoạn video này thu hút nhiều lượt người xem và bình luận.

Nhận định về hành vi của các Youtuber và người hiếu kỳ, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Quốc Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định tại Điều 32: Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Trường hợp sử dụng hình ảnh của người khác cho mục đích thương mại, thì người sử dụng phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì phải được người đại diện theo pháp luật của người này đồng ý theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của tòa án.

Đối với người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, thì việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó; trường hợp không có những người này, thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.(Điều 25 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Nhiều Youtuber đang trục lợi từ hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu người có hình ảnh bị xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người xâm phạm hình ảnh cá nhân của mình phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, việc đăng tải, sử dụng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội mà không tuân thủ các quy định nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp hành vi này xâm phạm, gây ra thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín, thì người vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có hình ảnh theo quy định tại Điều 592, Bộ luật Dân sự 2015".

Dẫu luật pháp đã có quy định nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên kiếm tiền trên bi kịch của gia đình, bi kịch của xã hội.

Những thước phim quay cận mặt từng thành viên trong gia đình có người thân phạm tội không giúp xã hội tốt dần lên mà chỉ như sản sinh ra một loại tội phạm mới. Loại tội phạm kiếm tiền trên nỗi đau và tương lai bình an của người khác.

Trước đó, vào các ngày 29 và 30/01, trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện.

Sau khi gây án, đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn. Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn. Qua nhiều ngày phát lệnh truy nã, Công an TP.HCM nhận được nhiều tin báo quan trọng từ người dân. Từ đó, Công an TP.HCM nắm được thông tin Tuấn "khỉ" đang ẩn nấp tại ngôi nhà hoang thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, Tuấn "khỉ" chống trả công an trong cuộc vây bắt nên bị tiêu diệt vào tối ngày 13/2.