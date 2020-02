Công an TP.HCM chưa cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng khiến 5 người bị bắn chết tại huyện Củ Chi (TP.HCM), ngày 15/2 Công an TP.HCM đã thông tin kết quả tìm kiếm và tiêu diệt đối tượng truy nã đặc biệt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ") - nghi can chính của 2 vụ án.

Cụ thể vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) xảy ra vụ án "Giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện.

Khu vực lực lượng chức năng tiêu diệt Tuấn "khỉ" đêm 13/2.

Và khu vực này chiều 14/2.

Sau khi gây án, đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn. Cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc truy bắt Lê Quốc Tuấn, Công an TP.HCM đã thành lập Ban Chuyên án. Bộ Công an cũng có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyên án để chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp truy bắt đối tượng được tập trung, thống nhất giữa Ban Chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố.

Qua 13 ngày nỗ lực điều tra, triển khai lực lượng, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh giáp ranh triển khai nhiều biện pháp và phát động phong trào quần chúng, lực lượng Công an đã thu thập được thông tin về nơi nghi vấn ẩn náu của Lê Quốc Tuấn tại khu vực ngôi nhà bỏ hoang số 19/4C ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Đường Đỗ Văn Dậy đoạn gần cầu Xáng (Hóc Môn) bị phong toả phục vụ công tác điều tra.

Sau khi xác minh, xác định đối tượng đang ẩn nấp tại khu vực trên, Công an thành phố đã lên phương án đánh bắt đối tượng với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Tối ngày 13/2, lực lượng công an đã triển khai Cảnh sát đặc nhiệm và các lực lượng khác đã bí mật xâm nhập khu vực đối tượng ẩn nấp để bắt giữ đối tượng.

Người hiếu kỳ tập trung rất đông theo dõi.

Trong quá trình lực lượng công an truy bắt, đối tượng Lê Quốc Tuấn đã sử dụng AK chống trả quyết liệt, bắn 3 phát súng (1 phát đạn lép, 2 phát nổ nhưng không gây sát thương cho lực lượng truy bắt) và liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ẩn nấp liên tục.

Vì đối tượng tìm cách tấn công lực lượng công an và tẩu thoát, không chịu đầu hàng buộc lực lượng đặc nhiệm phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK cùng 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn), 2 vỏ đạn AK và 1 viên đạn AK bị lép của đối tượng.

Nhiều người ở tỉnh xa cũng đến xem công an khám nghiệm hiện trường.

Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, lực lượng chức năng chưa cung cấp hình ảnh về quá trình tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ"), nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi. Những hình ảnh lan truyền trên mạng đều không chính thống và chưa xác thực.

Hiện Công an thành phố đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Hình ảnh lan truyền trên mạng về cái chết của Tuấn "khỉ".

Đồng thời, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó như đã thông tin, ngày 29/1 Lê Quốc Tuấn đến sòng bài ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để đánh bạc và nảy sinh mâu thuẫn với những người cùng chơi.

Tuấn đã về nhà lấy súng AK và quay trở lại bắn chết 4 người tại chỗ.

Công an TP.HCM cho biết chưa cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Gây án xong, Tuấn lấy khoảng 1 tỷ đồng ở sòng bạc tẩu thoát bằng xe SH. Tuấn đem tiền gửi bạn là Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) rồi lẩn trốn. Đến khuya cùng ngày, Tuấn nổ súng bắn chết một người đi đường tại tỉnh lộ 15 (huyện Củ Chi) để cướp xe và tài sản.

Sáng 30/1 để truy bắt Tuấn, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an TP.HCM và Bộ Công an đã vây ráp khu vực rừng tràm xã Trung An (huyện Củ Chi). Công an các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An... cũng phối hợp để truy tìm nghi phạm.