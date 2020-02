Trẻ con gục mặt, mệt nhoài đội nắng cùng cha mẹ đứng xem hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Như đã thông tin, đêm 13/2 sau 2 tuần vây bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn "khỉ") - nghi can vụ bắn chết 4 người ở sòng bạc Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) ngày 29/1 và sau đó là vụ bắn người, cướp tài sản tại tỉnh lộ 15 rạng sáng 30/1, cơ quan chức năng đã tìm được nơi ẩn náu của Tuấn tại khu vực gần cầu Xáng (giáp ranh giữa huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn).

Hiện trường gần khu vực Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Người dân tập trung theo dõi rất đông.

Tuy nhiên, Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt ngay sau đó vì có hành động chống trả lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành bắt giữ một số đối tượng tình nghi bao che cho Tuấn những ngày qua.

Trước đó, khu vực gần cầu Xáng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) được lực lượng chức năng phong toả chặt.

Dù nghi can đã chết, tuy nhiên đến chiều 14/2, lực lượng chức năng vẫn phong toả nghiêm ngặt hiện trường để điều tra, tìm thêm bằng chứng vụ việc.

Thi thể của nghi can được cho là đã được cơ quan chức năng mang về Trung tâm pháp y TP.HCM để khám nghiệm.

Cây xăng gần hiện trường vụ việc không còn chỗ trống.

Chiều 14/2, xe cảnh sát vẫn ra vào liên tục.

Hiếu kỳ trước việc lực lượng chức năng tập trung đông đảo, phong toả nhiều tuyến đường quanh hiện trường, nhiều người đã tìm đến theo dõi từ rất sớm. Thậm chí có nhiều trường hợp ở các tỉnh như Bình Dương, Long An, Trà Vinh cũng tìm đến theo dõi.

Tại khu vực cây Tân Bình Phong Phú sát hiện trường, người dân vây quanh đông nghẹt. Các hàng quán xung quanh cũng trong tình trạng đông khách. Nhiều dịch vụ bán nước suối di động, các xe thức ăn vặt cũng làm ăn phát đạt.

Nhiều trẻ được cha mẹ dẫn đến hiện trường.

Trong khi đó, trời đang nắng gay gắt.

Ngoài ra, hàng trăm người cũng tụ tập để quay clip, livestream ghi lại những khoảnh khắc mới nhất từ hiện trường.

Đáng chú ý, một số cha mẹ, người lớn còn dẫn theo cả con nhỏ để cùng "hóng" quá trình xử lý vụ việc của cơ quan chức năng. Đến khoảng 16h cùng ngày, trời nắng nóng gay gắt khiến nhiều trẻ có dấu hiệu mệt mỏi, gục trên yên xe.

Trẻ mệt nhoài "chịu trận" với người lớn.

Ngoài ra, nhiều người dân sống trong khu vực hiện trường cũng tỏ ý khó chịu khi việc ra vào nhà bị công an kiểm soát gắt gao. Có người cho biết, đã ra ngoài từ buổi sáng nhưng mãi đến chiều vẫn không về được.

Theo quan sát, cả một đoạn đường dài từ bên ngoài đường Đỗ Văn Dậy vào sâu bên trong bị chặn lại. Tại ngã tư Đỗ Văn Dậy - Võ Văn Bích (huyện Hóc Môn) các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đoạn dường dài gần hiện trường bị phong toả.

Công an mời người không có phận sự ra ngoài.

Càng về chiều, lượng người đổ về theo dõi vụ việc ngày một đông.

Trước đó như đã thông tin, ngày 29/1 Lê Quốc Tuấn đến sòng bài ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để đánh bạc và nảy sinh mâu thuẫn với những người cùng chơi.

Tuấn đã về nhà lấy súng AK và quay trở lại bắn chết 4 người tại chỗ.

Dân quân tranh thủ tiếp nước để thay nhau gác hiện trường.

Càng về chiều người tập trung xem càng đông.

Gây án xong, Tuấn lấy khoảng 1 tỷ đồng ở sòng bạc tẩu thoát bằng xe SH. Tuấn đem tiền gửi bạn là Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) rồi lẩn trốn. Đến khuya cùng ngày, Tuấn nổ súng bắn chết một người đi đường tại tỉnh lộ 15 (huyện Củ Chi) để cướp xe và tài sản.

Một người phụ nữ từ tận Trà Vinh cũng tìm đến hiện trường theo dõi.

Sáng 30/1 để truy bắt Tuấn, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an TP.HCM và Bộ Công an đã vây ráp khu vực rừng tràm xã Trung An (huyện Củ Chi). Công an các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An... cũng phối hợp để truy tìm nghi phạm.

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.