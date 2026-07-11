Đã có thời điểm công chúng tin rằng Vương phi Kate và Meghan Markle sẽ trở thành những người chị em dâu gắn bó trong Hoàng gia Anh. Cả hai đều yêu hoàng tử, cùng bước vào cuộc sống Hoàng gia dưới sự chú ý của truyền thông toàn cầu và đều có chung niềm yêu thích với việc làm mứt. Thế nhưng theo thời gian, tình bạn từng được kỳ vọng ấy dần tan biến.

Truyền thông Anh liên tục xuất hiện các tin đồn về mâu thuẫn giữa hai người. Sau khi Vương tử Harry và Meghan chuyển đến Mỹ vào năm 2020, mối quan hệ giữa họ với Thân vương William và Vương phi Kate dường như cũng rơi vào trạng thái gần như không còn liên lạc.

Lần cuối cùng bốn người cùng xuất hiện trước công chúng là tại tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022. Kể từ đó đến nay, Kate và Meghan chưa từng tham dự chung bất kỳ sự kiện nào.

Cuộc gặp đầu tiên tại Cung điện Kensington

Theo cuốn sách Finding Freedom xuất bản năm 2020 của hai nhà báo Omid Scobie và Carolyn Durand, Meghan và Kate gặp nhau lần đầu vào ngày 10/1/2017 tại Cung điện Kensington, khoảng 6 tháng sau khi Harry và Meghan bắt đầu hẹn hò.

Trong lần gặp ấy, Meghan mang theo một cuốn sổ tay của thương hiệu Smythson làm quà tặng Kate. Theo các tác giả, món quà nhỏ cùng việc Meghan bày tỏ sự yêu mến dành cho Công chúa Charlotte, khi đó mới khoảng 20 tháng tuổi đã giúp bầu không khí trở nên cởi mở hơn.

Trong cuộc phỏng vấn đính hôn với BBC vào cuối năm 2017, Harry cũng tiết lộ Meghan đã nhiều lần gặp William và Kate trước đó. "Catherine thật tuyệt vời, William cũng vậy. Họ đã dành cho chúng tôi rất nhiều sự ủng hộ", Harry chia sẻ.

Những lần xuất hiện thân thiết nhưng phía sau lại đầy lời đồn

Sau khi công bố đính hôn, Meghan cùng Harry tham gia lễ Giáng sinh truyền thống của Hoàng gia tại Sandringham. Hình ảnh Meghan và Kate mỉm cười sánh bước bên hai hoàng tử khiến nhiều người tin rằng họ có mối quan hệ rất tốt đẹp. Năm 2018, cả bốn thành viên cùng tham dự nhiều sự kiện như Royal Foundation Forum hay lễ kỷ niệm Commonwealth Day. Khi ấy, truyền thông gọi họ là "Bộ tứ quyền lực" (Fab Four). Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023, Harry cho rằng phía sau những hình ảnh thân thiết ấy vẫn tồn tại không ít căng thẳng.

Anh kể rằng Meghan từng hỏi mượn son bóng của Kate trước một sự kiện. Theo Harry, Kate có vẻ ngần ngại nhưng vẫn đồng ý. Harry cho rằng việc chia sẻ mỹ phẩm là điều khá phổ biến ở Mỹ nhưng không quen thuộc với Kate. Cũng trong cuốn sách, Harry nhắc đến một lần Meghan nói Kate bị "não cá vàng sau sinh" khi quên một chi tiết liên quan đến đám cưới. Bình luận này được cho là khiến Kate không hài lòng.

Vụ việc "ai khiến ai khóc" trước đám cưới Hoàng gia

Một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất xoay quanh mối quan hệ giữa Kate và Meghan là bất đồng về váy phù dâu trước lễ cưới của Harry và Meghan vào tháng 5/2018.

Thời điểm đó, nhiều tờ báo đưa tin Meghan đã khiến Kate bật khóc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021, Meghan phủ nhận thông tin này và khẳng định sự việc diễn ra theo chiều ngược lại. "Điều ngược lại mới là sự thật", Meghan nói.

Nữ công tước cho biết Kate đã buồn vì một vấn đề trong tuần diễn ra đám cưới, nhưng sau đó đã xin lỗi, gửi hoa và một tấm thiệp đến Meghan.

Đến năm 2025, tác giả viết tiểu sử Hoàng gia Tom Quinn đưa ra một góc nhìn khác trong cuốn Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants . Dẫn lời một nhân viên Hoàng gia, ông cho biết cả Kate và Meghan đều đã bật khóc trong cuộc tranh luận.

Nguồn tin nói: "Sự thật là trong lúc trao đổi về váy phù dâu, Meghan đã nói vài điều mà cô ấy hối tiếc, còn Kate cũng nói những điều sau này cảm thấy không nên. Tất cả chỉ diễn ra trong lúc cảm xúc đang dâng cao".

Những nụ cười trước công chúng không phản ánh toàn bộ sự thật?

Sau đám cưới, Kate và Meghan vẫn nhiều lần cùng xuất hiện trong các sự kiện Hoàng gia. Hai người từng ngồi cạnh nhau tại giải quần vợt Wimbledon năm 2018 và 2019, liên tục trò chuyện, mỉm cười và được xem là hình ảnh đẹp của Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Oprah, Meghan cho biết những gì công chúng nhìn thấy không phản ánh đúng thực tế.

"Khi mọi người hỏi mọi thứ có giống như vẻ ngoài hay không, trải nghiệm của tôi trong bốn năm qua là hoàn toàn không phải như vậy", Meghan chia sẻ. Dù vậy, cô vẫn khẳng định Kate là "một người tốt" và cho rằng truyền thông không nên đặt hai người vào thế đối đầu. "Nếu bạn yêu quý tôi thì không nhất thiết phải ghét cô ấy. Và nếu bạn yêu quý cô ấy thì cũng không cần ghét tôi".

Mối quan hệ chỉ dừng ở sự lịch sự

Trong Finding Freedom , hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand nhận định rằng mối quan hệ giữa Kate và Meghan "không vượt qua được sự lịch sự có khoảng cách" ngay từ những ngày đầu. Họ dẫn chứng sự kiện polo từ thiện King Power Royal Charity Polo Day năm 2019.

Hôm đó, William và Harry thi đấu trên sân, còn Kate và Meghan cùng đưa các con đến cổ vũ. Dù đứng cạnh nhau khá lâu và bị các tay máy ghi lại nhiều hình ảnh, hai người gần như không trò chuyện.

Một khung cảnh tương tự cũng diễn ra tại lễ Commonwealth Day năm 2020, sự kiện cuối cùng Harry và Meghan tham dự với tư cách thành viên Hoàng gia làm việc. Họ chỉ chào hỏi William và Kate ngắn gọn trước khi ngồi tách biệt.

Trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan phát hành trên Netflix năm 2022, Meghan tiết lộ cô cố gắng ăn mặc thật đơn giản trong phần lớn thời gian sống tại Anh để không thu hút quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, trong tuần cuối cùng trước khi rời Hoàng gia, cô quyết định mặc nhiều trang phục có màu sắc nổi bật.

"Tôi nghĩ, thôi thì cứ giống như một cầu vồng vậy", Meghan nói. Harry cũng chia sẻ đây là cơ hội cuối cùng để hai vợ chồng xuất hiện với tư cách thành viên Hoàng gia nên họ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II và khoảng lặng kéo dài

Tháng 9/2022, William, Kate, Harry và Meghan cùng xuất hiện tại tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II. Dù thể hiện hình ảnh đoàn kết trước công chúng, đây cũng là lần cuối cùng Kate và Meghan cùng tham dự một sự kiện. Năm sau, Meghan không trở về Anh để dự lễ đăng quang của Vua Charles và Vương hậu Camilla.

Theo tạp chí Us Weekly , đến tháng 7/2026, Kate và Meghan được cho là vẫn chưa nối lại liên lạc. Một nguồn tin cho biết cả hai đang chờ xem mối quan hệ giữa William và Harry sẽ diễn biến ra sao. Nguồn tin tiết lộ Vương phi Kate mong các con mình có cơ hội gắn bó với các anh chị em họ là Archie và Lilibet, đồng thời cô cũng muốn gặp hai cháu. Tuy nhiên, Kate sẽ tôn trọng quyết định của chồng.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nói với People rằng rạn nứt trong gia đình vẫn là vấn đề rất nhạy cảm. "Harry và Meghan đều thực tế. Họ không kỳ vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Họ chỉ muốn từng bước nhỏ, chậm rãi cải thiện tình hình và xem mọi việc sẽ đi đến đâu. Với Harry, điều này vẫn rất quan trọng và Meghan luôn ủng hộ chồng", nguồn tin cho biết.

*Theo InStyle