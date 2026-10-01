Không cần nhịn ăn khắc nghiệt hay phụ thuộc vào các phương pháp giảm cân cấp tốc, diễn viên Trung Quốc Tôn Lệ được chú ý khi chia sẻ cách ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm tự nhiên. Chồng cô, Đặng Siêu, cũng thử áp dụng và được cho là giảm 4cm vòng eo sau 3 tuần. Vậy phương pháp này có gì đặc biệt?

Thời gian gần đây, phương pháp giảm cân bằng “bữa ăn sạch” của nữ diễn viên Tôn Lệ thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Thay vì cắt giảm khẩu phần quá mức, cách ăn này tập trung vào việc lựa chọn thực phẩm ít qua chế biến và phân chia các nhóm dinh dưỡng hợp lý trong mỗi bữa.

Theo chia sẻ được bài viết gốc dẫn lại, Tôn Lệ cho biết cô khuyến khích chồng là Đặng Siêu ăn uống cân bằng hơn. Dù ban đầu chưa hoàn toàn tin tưởng và chỉ thực hiện một phần, sau khoảng 3 tuần, Đặng Siêu được cho là đã giảm 4cm vòng eo. Tuy nhiên, đây là kết quả được thuật lại từ chia sẻ cá nhân, chưa có dữ liệu độc lập để xác nhận mức giảm này hoặc khẳng định nguyên nhân đến từ riêng chế độ ăn.

“Bữa ăn sạch” của Tôn Lệ có gì đặc biệt?

Điểm cốt lõi trong phương pháp này là ưu tiên thực phẩm nguyên bản, hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn và cân đối lượng rau củ, protein cùng tinh bột trong mỗi bữa ăn.

Cụ thể, đĩa thức ăn được chia theo nguyên tắc 2:1:1, gồm hai phần rau củ, một phần thực phẩm giàu protein và một phần thực phẩm cung cấp tinh bột. Đây là cách phân chia tương đối trực quan, giúp người ăn dễ hình dung tỷ lệ các nhóm thực phẩm mà không cần cân đong từng món.

Rau củ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất; protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ hoặc các loại đậu góp phần duy trì khối cơ; trong khi cơm, khoai, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn tinh bột khác cung cấp năng lượng cho hoạt động hằng ngày.

Điều đáng chú ý là “ăn sạch” không đồng nghĩa với chỉ ăn rau luộc, loại bỏ hoàn toàn chất béo hay kiêng tuyệt đối tinh bột. Một chế độ ăn lành mạnh vẫn cần đa dạng thực phẩm, đủ năng lượng và phù hợp với nhu cầu của từng người.

Vì sao nên ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến?

Thực phẩm nguyên bản hoặc ít qua chế biến thường giúp người ăn chủ động hơn trong việc kiểm soát lượng đường, muối và chất béo bổ sung. Khi kết hợp rau củ giàu chất xơ với nguồn protein phù hợp, bữa ăn có thể tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cơn đói và hạn chế thói quen ăn vặt quá mức.

Trong khi đó, nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn có mật độ năng lượng cao nhưng không tạo cảm giác no tương xứng với lượng calo nạp vào. Việc thường xuyên sử dụng các món ăn nhiều đường, muối hoặc chất béo có thể khiến tổng năng lượng tiêu thụ vượt quá nhu cầu cơ thể.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi thực phẩm chế biến đều không tốt. Một số thực phẩm như sữa chua không đường, rau củ đông lạnh, cá đóng hộp ít muối hay đậu phụ vẫn có thể là lựa chọn dinh dưỡng tiện lợi. Điều quan trọng là xem xét thành phần, khẩu phần và tổng thể chế độ ăn.

Những ai có thể phù hợp với cách ăn này?

Người thường xuyên ăn ngoài có thể bắt đầu bằng việc tăng lượng rau, chọn món giàu protein và điều chỉnh khẩu phần cơm hoặc mì thay vì phải chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ. Chẳng hạn, khi ăn cơm văn phòng, có thể ưu tiên thêm rau, chọn cá hoặc thịt nạc và hạn chế món chiên ngập dầu, nước sốt nhiều đường.

Người thường xuyên ăn vặt hoặc khó kiểm soát cơn đói có thể thử xây dựng bữa ăn đầy đủ chất xơ và protein. Việc ăn đủ trong các bữa chính có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn ở một số người, dù hiệu quả còn phụ thuộc vào giấc ngủ, căng thẳng, thói quen sinh hoạt và nhiều yếu tố khác.

Người từng giảm cân rồi tăng cân trở lại cũng có thể cân nhắc cách tiếp cận này vì không đòi hỏi loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Thay vì chạy theo mục tiêu giảm cân thật nhanh, việc điều chỉnh khẩu phần và lựa chọn thực phẩm theo hướng bền vững có thể giúp duy trì thói quen lâu dài hơn.

Dù vậy, đây không phải phương pháp giúp tất cả mọi người giảm cân nhanh. Tốc độ thay đổi cân nặng phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức tiêu hao, tình trạng sức khỏe và khả năng duy trì chế độ ăn. Người đang mang thai, có bệnh lý nền hoặc có tiền sử rối loạn ăn uống nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn phù hợp.

Muốn kiểm soát cân nặng, đừng chỉ tập trung vào chiếc đĩa thức ăn

Ngoài lựa chọn thực phẩm, một số thói quen đơn giản có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng. Ăn đúng bữa, nhai chậm và chú ý tín hiệu no của cơ thể giúp hạn chế việc ăn quá nhanh hoặc vượt quá nhu cầu. Uống đủ nước theo nhu cầu cũng góp phần duy trì các chức năng sinh lý bình thường.

Vận động thường xuyên là yếu tố quan trọng không kém. Đi bộ nhanh, tập sức mạnh hoặc các bài tập phù hợp với thể lực có thể giúp tăng mức tiêu hao năng lượng, đồng thời duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân. Ngủ đủ giấc cũng hỗ trợ điều hòa cảm giác đói và no.

Câu chuyện của Tôn Lệ gợi mở một cách tiếp cận đáng tham khảo: thay vì ép cân bằng những chế độ ăn khắc nghiệt, hãy bắt đầu từ việc xây dựng bữa ăn cân bằng và duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe. Mục tiêu không chỉ là giảm vài centimet vòng eo mà còn là giữ được thể trạng tốt trong thời gian dài.

Lưu ý: “Bữa ăn sạch” không phải thuật ngữ y khoa có một định nghĩa thống nhất. Tỷ lệ 2:1:1 là cách tham khảo để xây dựng bữa ăn, không phải công thức bắt buộc cho tất cả mọi người. Hiệu quả kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống, không chỉ một tỷ lệ thực phẩm riêng lẻ.