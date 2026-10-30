Nữ tiến sĩ 35 tuổi tử vong, bác sĩ cảnh báo thói quen "cực độc" nhiều người mắc mà không hay

Mặc dù kiên trì ngủ trước 22h suốt 5 năm để cải thiện sức khỏe, người phụ nữ 35 tuổi vẫn được cho là mắc ung thư gan giai đoạn muộn. Câu chuyện là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc gan đúng cách, đặc biệt là bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Nữ tiến sĩ tên Hiểu Hiểu, 35 tuổi, từng làm việc tại một công ty nghiên cứu y sinh sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ. Công việc ổn định nhưng áp lực lớn khiến cô thường xuyên phải làm thêm giờ và thức khuya. Tuy nhiên trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Hiểu Hiểu được thông báo có dấu hiệu bất thường liên quan đến gan. Lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng, cô quyết định chuyển sang vị trí ít áp lực hơn, đồng thời điều chỉnh lối sống.

Điều đáng nói suốt 5 năm, cô duy trì thói quen đi ngủ trước 22 giờ, hạn chế làm việc ngoài giờ và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi với hy vọng chức năng gan sẽ cải thiện.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hiểu Hiểu bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ kèm tiêu chảy kéo dài. Ban đầu, cô tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Khi các triệu chứng ảnh hưởng đến công việc, cô mới đến bệnh viện kiểm tra.

Người phụ nữ 35 tuổi tử vong vì thói quen "cực độc". Ảnh minh họa.

Theo nội dung được chia sẻ, bác sĩ phát hiện một khối u gan khoảng 2 cm, trong khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn và có di căn. Dù được điều trị bằng hóa trị, tình trạng của cô vẫn diễn biến nhanh và tử vong, theo Sohu.

Câu chuyện khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao một người duy trì thói quen ngủ sớm trong thời gian dài vẫn có thể mắc căn bệnh nguy hiểm này?

Ngâm mộc nhĩ cả ngày: Nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Khai thác tiền sử bệnh, người phụ nữ 35 tuổi xấu số nói trên có sở thích ăn các món chế biến từ mộc nhĩ và nấm khô. Do công việc bận rộn, cô thường ngâm mộc nhĩ từ khoảng 7h sáng đến 18 giờ chiều mới đem chế biến.

Theo các chuyên thói quen này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Mộc nhĩ khô sau khi ngâm nước có độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển nếu bị để quá lâu ở nhiệt độ phòng.

Một số trường hợp ngộ độc liên quan đến mộc nhĩ ngâm lâu có thể liên quan đến vi khuẩn Pseudomonas cocovenenans và độc tố bongkrekic acid. Đây là độc tố nguy hiểm, có thể gây tổn thương gan, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, aflatoxin là độc tố do một số loài nấm mốc sinh ra, thường được tìm thấy trong các loại ngũ cốc, lạc và hạt bảo quản không đúng cách. Aflatoxin có khả năng gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan khi phơi nhiễm kéo dài.

Cần phân biệt rằng mộc nhĩ ngâm quá lâu không đồng nghĩa với việc chắc chắn sinh ra aflatoxin. Nguy cơ ngộ độc do mộc nhĩ ngâm lâu và nguy cơ phơi nhiễm aflatoxin là hai vấn đề khác nhau.

Đặc biệt, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định thói quen ngâm mộc nhĩ của Hiểu Hiểu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư gan. Ung thư gan thường liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có viêm gan virus mạn tính, xơ gan, sử dụng nhiều rượu bia và phơi nhiễm aflatoxin.

Vì sao ung thư gan thường được phát hiện muộn?

Gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng và xử lý các chất được hấp thu vào cơ thể. Tuy nhiên, các bệnh lý ở gan, bao gồm ung thư gan giai đoạn đầu, thường không gây triệu chứng rõ ràng.

Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt bình thường trong thời gian dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, chán ăn, sụt cân hoặc vàng da, bệnh có thể đã tiến triển đáng kể. Dù vậy, những biểu hiện này không đặc hiệu và cũng có thể gặp ở nhiều bệnh lý khác.

Các chuyên gia khuyến cáo người có nguy cơ cao, chẳng hạn người mắc viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan, nên được bác sĩ tư vấn kế hoạch theo dõi và tầm soát phù hợp. Siêu âm gan kết hợp xét nghiệm alpha-fetoprotein (AFP) có thể được sử dụng trong chương trình giám sát ung thư gan ở những nhóm đối tượng nhất định.

Các chỉ số men gan ALT, AST và bilirubin giúp đánh giá một số khía cạnh về chức năng hoặc tổn thương gan, nhưng không thể dùng riêng lẻ để chẩn đoán hay loại trừ ung thư gan. Tương tự, AFP có thể tăng trong một số trường hợp ung thư gan nhưng không phải lúc nào cũng tăng ở người mắc bệnh.

Những cách bảo vệ gan cần duy trì mỗi ngày

Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Tăng cường nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, rau xanh và trái cây tươi để hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên. Hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia, đồ uống có cồn, thực phẩm chế biến sẵn giàu chất béo xấu và lượng đường quá cao.

Loại bỏ thực phẩm bị nấm mốc: Ngũ cốc, lạc và các loại hạt khô cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không nên cố loại bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng, bởi độc tố nấm mốc có thể tồn tại ngay cả sau khi nấu chín.

Hãy duy trì lối sống lành mạnh: Hạn chế rượu bia, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và kiểm soát cân nặng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh gan mạn tính. Ngủ đủ giấc cũng có lợi cho sức khỏe tổng thể, nhưng không thể thay thế việc phòng ngừa và điều trị bệnh gan.

Chủ động tiêm phòng: Tiêm vắc-xin viêm gan B giúp giảm nguy cơ nhiễm virus, một trong những nguyên nhân quan trọng gây ung thư gan. Người có yếu tố nguy cơ nên khám sức khỏe và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lưu ý khi xuất hiện các biểu hiện như đau vùng bụng trên bên phải kéo dài, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc vàng da, vàng mắt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.