Bữa sáng của người trung niên và cao tuổi: Đừng chỉ ăn cháo, bánh bao, hãy bổ sung protein theo 3 cách này

Nhiều người trung niên và cao tuổi có thói quen ăn sáng đơn giản với một bát cháo, chiếc bánh bao hoặc chút dưa muối. Họ cho rằng tuổi càng cao, ăn uống càng thanh đạm càng tốt, miễn sao bụng không đói là đủ. Tuy nhiên, ăn no không đồng nghĩa với việc cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt khi bữa sáng chủ yếu gồm các thực phẩm giàu tinh bột mà thiếu nguồn protein.

Protein (chất đạm) cần thiết để duy trì khối cơ, sửa chữa mô và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động bình thường. Khi tuổi tác tăng lên, việc ăn uống không đủ chất có thể khiến cơ thể suy giảm sức mạnh, mất cơ và dễ gặp khó khăn trong các hoạt động hằng ngày. Vì vậy, người trung niên và cao tuổi nên chú ý bổ sung đủ protein, đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Một bữa sáng lành mạnh không cần cầu kỳ hay đắt đỏ. Dưới đây là 3 gợi ý dễ thực hiện, phù hợp với nhiều khẩu vị và khả năng ăn nhai khác nhau.

1. Yến mạch nấu sữa, ăn kèm trứng luộc

Đây là lựa chọn phù hợp với người bận rộn, muốn chuẩn bị bữa sáng nhanh gọn. Yến mạch cung cấp tinh bột và chất xơ, sữa bổ sung protein cùng các dưỡng chất như canxi, trong khi trứng là nguồn protein chất lượng cao.

Cách làm khá đơn giản: Nấu yến mạch nguyên chất với nước đến khi mềm, thêm sữa và dùng kèm một quả trứng luộc chín. Có thể bổ sung thêm rau củ hoặc một phần trái cây để bữa ăn đa dạng hơn.

Khi chọn mua, nên ưu tiên yến mạch không thêm đường và sữa có giá trị dinh dưỡng phù hợp. Người bị đầy hơi khi uống sữa có thể thử sữa không chứa lactose hoặc sữa chua nguyên chất nếu dung nạp tốt. Riêng người dị ứng protein sữa cần tránh các sản phẩm chứa thành phần gây dị ứng.

2. Trứng hấp đậu phụ, ăn cùng bánh bao nhỏ

Với người lớn tuổi gặp khó khăn khi nhai do răng yếu hoặc răng mất nhiều, trứng hấp đậu phụ là lựa chọn đáng cân nhắc. Trứng và đậu phụ đều cung cấp protein, trong khi kết cấu mềm giúp món ăn dễ nhai hơn.

Có thể đánh tan trứng, trộn cùng đậu phụ non và nước ấm, sau đó hấp chín. Bữa ăn dùng kèm một chiếc bánh bao nhỏ và rau củ nấu mềm sẽ giúp bổ sung cả protein, tinh bột và chất xơ.

Nên hạn chế muối, nước tương và các loại nước sốt mặn. Nếu người ăn thường xuyên bị ho, sặc khi uống nước hoặc khó nuốt thức ăn, cần được nhân viên y tế đánh giá thay vì chỉ điều chỉnh độ mềm của món ăn.

3. Mì nấu thịt nạc và rau xanh

Nếu thích bữa sáng nóng, có vị mặn, người trung niên và cao tuổi có thể chọn một bát mì vừa phải, nấu cùng thịt nạc và rau xanh. Mì cung cấp năng lượng, thịt bổ sung protein, còn rau giúp tăng lượng chất xơ và vitamin.

Nên ưu tiên thịt tươi, nấu chín kỹ, hạn chế thịt nguội và các loại thịt chế biến sẵn do thường chứa nhiều muối. Nước dùng cũng không cần quá đậm vị hoặc nhiều dầu mỡ.

Khẩu phần cần phù hợp với sức ăn và nhu cầu năng lượng của từng người. Người mắc bệnh tiểu đường nên chú ý lượng tinh bột trong bữa ăn; người mắc bệnh thận mạn tính cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng protein phù hợp, tránh tự ý tăng đạm.

Bữa sáng đủ chất quan trọng hơn ăn thật no

Ba gợi ý trên có thể luân phiên thay đổi để bữa sáng đa dạng hơn. Điều quan trọng là không chỉ ăn cháo, bánh bao hay mì mà thiếu nguồn protein, đồng thời cũng không nên loại bỏ hoàn toàn tinh bột vì cơ thể vẫn cần năng lượng để hoạt động.

Người trung niên và cao tuổi nên phân bổ protein hợp lý trong các bữa ăn, kết hợp nhiều nhóm thực phẩm và lựa chọn cách chế biến phù hợp với sức khỏe. Bữa sáng giàu dinh dưỡng có thể góp phần giúp duy trì khối cơ và thể trạng, nhưng không phải phương pháp trực tiếp phòng ngừa cảm lạnh hay bảo đảm hệ miễn dịch luôn khỏe mạnh.

Nếu có biểu hiện sụt cân không chủ ý, ăn uống kém kéo dài hoặc sức lực suy giảm rõ rệt, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ tự điều chỉnh thực đơn.