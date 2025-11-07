Chiều 6/11, tờ Newsen đưa tin, nữ diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Park So Young vừa xuất hiện trên chương trình Dolsing Fourmen (đài SBS) và gây sốc khi công bố bức ảnh chụp CT silicon bên trong mũi. Được biết trong quá khứ, cô từng dũng cảm thừa nhận nâng mũi để trùng tu, cải thiện nhan sắc của bản thân.

Ngay sau khi hình ảnh được công bố, các khách mời đã không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Nữ diễn viên hài Kim Min Kyung - đã phải kinh ngạc rồi thốt lên: "Ôi trời, đó là cái gì thế?". Khi chứng kiến vẻ hoảng hốt của người đồng nghiệp, Park So Young đã vội lên tiếng giải thích: "Đây là hình ảnh bên trong mũi của em. Vật thể trông giống như điếu xì gà đó chính là silicon được dùng trong nâng mũi".

Park So Young công bổ ảnh chụp CT bên trong mũi, khiến netizen dậy sóng

Khách mời của chương trình há hốc mồm vì kinh ngạc sau khi lần đầu tận mắt chứng kiến hình ảnh chụp CT silicon bên trong mũi

Cũng trong chương trình Dolsing Fourmen mới đây, Park So Young đã cởi mở chia sẻ về thời điểm cô bắt đầu tiếp cận với các phương pháp làm đẹp nhằm cải thiện ngoại hình: "Em đã can thiệp 1 chút lên phần mắt ngay sau khi trải qua kỳ thi đại học. Mẹ em sở hữu đôi mắt và chiếc mũi rất đẹp, nhưng em lại giống bố. Bố luôn cảm thấy có lỗi vì lúc trước em thưởng phải dùng tới miếng dán kích mí. Sau đó, em đã thực hiện thủ thuật lên vùng mắt, chỉ là thủ thuật thôi chứ không phải phẫu thuật thẩm mỹ".

Nữ diễn viên hài Shin Bong Sun nghe vậy liền tranh chủ trêu chọc đàn em: "Cái đó cũng được gọi là phẫu thuật thẩm mỹ đó em". Đáp lại, Park So Young vội giải thích: "Nâng mũi thì đúng là phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nhưng em chỉ nhấn mí bằng chỉ thôi chị. Nhấn mí mắt không phải phẫu thuật thẩm mỹ, phương pháp làm đẹp này chỉ là thủ thuật thẩm mỹ thôi ạ".

Park So Young cởi mở chia sẻ về những phương pháp làm đẹp mà cô từng thực hiện để có được diện mạo như hiện tại

Bài báo đưa tin Park So Young công khai hình ảnh chụp CT silicon trong mũi đã nhanh chóng chiếm lĩnh thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm của 2 cổng thông tin Nate, Naver tại Hàn Quốc. Thông tin gây dậy sóng truyền thông và mạng xã hội bởi lẽ đây là lần đầu tiên 1 sao nữ Kbiz dũng cảm công khai hình ảnh CT phản ánh về ca phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Park So Young sinh năm 1987, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 21 tuổi. Sau khi vào đại học, nữ nghệ sĩ đã theo đuổi ước mơ trở thành 1 diễn viên kịch. Nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra tình yêu mãnh liệt của mình với lĩnh vực hài kịch nên đã bước chân vào showbiz với tư cách 1 diễn viên hài. Không chỉ diễn hài, Park So Young còn góp mặt ở 1 số bộ phim truyền hình và tạo được dấu ấn đáng kể trong lòng công chúng.