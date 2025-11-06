Mới đây, diễn viên Myung Se Bin và Ryu Seung Ryong đã tham gia chương trình của MC Yoo Byung Jae. MC này phát biểu: "Myung Se Bin trông trẻ trung đến khó tin. Tôi nghe nói cô ấy đã được một chàng trai trẻ hơn cô ấy rất nhiều theo đuổi cách đây vài năm. Có phải là ở nước ngoài không?"

Nữ minh tinh 50 tuổi trả lời: “Không phải ở nước ngoài, mà là ở một bãi biển Hàn Quốc. Một chàng trai trẻ hơn tôi rất nhiều tuổi đã tiếp cận tôi. Cậu ấy không biết tôi là ai. Tôi đội mũ và đeo kính râm. Cậu ấy hỏi tôi đến từ đâu. Tôi bảo cậu cứ vui vẻ đi, nhưng cậu ấy cứ nói chuyện với tôi mãi".

MC Yoo Byung Jae nói thêm: "Tôi nghe nói cậu ấy kém Myung Se Bin 17 tuổi". Nữ diễn viên trần tình, giải thích rằng "hồng hài nhi" này không kém cô nhiều đến thế, nhưng cô vẫn từ chối lời làm quen: "Tôi nói với cậu ấy rằng tôi lớn hơn nhiều và yêu cầu dừng lại. Cậu ấy hỏi tôi lớn hơn bao nhiêu, và tôi đã tính sơ qua. Chênh lệch tuổi tác khá lớn, khoảng 14 hay 15 tuổi". Nghe đến đây, cả MC và Ryu Seung Ryong đều bật cười vì câu chuyện quá thú vị.

Myung Se Bin kể chuyện được "hồng hài nhi" kém hơn chục tuổi theo đuổi

Myung Se Bin sinh năm 1975, là một nữ diễn viên tài năng quen thuộc của làng giải trí xứ sở kim chi. Với chiều cao nổi bật, cô sở hữu thân hình mảnh mai, cân đối như người mẫu chuyên nghiệp. Myung Se Bin tốt nghiệp Đại học Dongguk – ngôi trường danh giá từng đào tạo hàng loạt sao lớn. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó chuyển hướng sang phim truyền hình – nơi tài năng của cô được khẳng định qua hàng loạt vai diễn đa dạng.

Sự nghiệp của Myung Se Bin bùng nổ với hàng loạt vai diễn đa dạng, từ lãng mạn đến bi kịch, chứng tỏ khả năng diễn xuất linh hoạt. Từ Feelings (1994), Paper Crane (1998) đến My Love Patzzi (2002), Myung Se Bin luôn thể hiện sự mềm mại nhưng nội lực trong diễn xuất. Cô từng giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Những năm gần đây, khán giả trẻ biết đến cô qua các bộ phim như The Penthouse 3 (2021), Doctor Cha (2023) và Queen of Divorce (2024).

Myung Se Bin sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết đúng chuẩn “tình đầu” của thập niên 1990 – gương mặt trái xoan, đôi mắt trong trẻo và nụ cười hiền lành. Theo thời gian, vẻ đẹp ấy không hề phai nhạt mà trở nên mặn mà và quý phái hơn. Ở tuổi 50, cô vẫn giữ làn da trắng mịn, thần thái thanh lịch và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Myung Se Bin thường xuất hiện với phong cách thời trang đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên khí chất nhẹ nhàng, kín đáo – đặc trưng của một nữ nghệ sĩ biết gìn giữ hình ảnh.

Không chạy theo xu hướng hay ồn ào truyền thông, cô chọn cách tỏa sáng bằng sự duyên dáng tự nhiên, khiến công chúng nhớ đến như biểu tượng của vẻ đẹp trưởng thành và bền vững. Myung Se Bin xinh đẹp thế này, bảo sao "hồng hài nhi" kém nhiều tuổi cũng muốn được làm quen.

Myung Se Bin xinh đẹp rạng ngời ở tuổi 50

Nguồn: Koreaboo