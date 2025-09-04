Để có ngoại hình đẹp và trẻ trung hơn, không ít sao Việt đã chi tiền để tân trang lại nhan sắc. Trong showbiz Việt có nhiều nghệ sĩ công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ như diễn viên Phương Oanh, Á hậu Lona Kiều Loan, diễn viên Việt Anh... Vào tháng 8 vừa qua, diễn viên Kim Oanh nhận được sự quan tâm khi công khai việc "dao kéo" ở Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Oanh mới đây bất ngờ có chia sẻ thẳng thắn liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi trùng tu nhan sắc, cô không ngần ngại đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên nữ diễn viên lại bị cho rằng để lộ phần cằm dài ngoằng khác lạ.

Trước lời bàn tán của netizen, diễn viên Kim Oanh lên tiếng phủ nhận việc phẫu thuật cằm. "Ô hay. Em làm cái mũi vất vả chết thôi thì không ai nói gì, sao mọi người cứ bàn luận về cái cằm của em nhỉ. Em có gọt hàm hay trượt cằm đâu", cô viết. Trong bài viết, Kim Oanh còn đăng tải hình ảnh cũ và hiện tại để khẳng định chiếc cằm của cô vẫn y nguyên.

Diễn viên Kim Oanh được quan tâm nhiều hơn sau khi chia sẻ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, cô lên tiếng khẳng định bản thân không phẫu thuật cằm khi diện mạo bị bàn tán

Sau khi thừa nhận can thiệp thẩm mỹ, diễn viên Kim Oanh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng nhan sắc tự nhiên trước đây của cô vẫn ấn tượng và gần gũi hơn.

Ngược lại, không ít người lại ủng hộ lựa chọn của nữ diễn viên, cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ là quyền riêng tư và cần thêm thời gian để gương mặt dần ổn định, hồi phục hoàn toàn. Được biết, cho lần “tân trang” này, Kim Oanh đã chi hơn 1 tỷ đồng để thay đổi diện mạo.

Được biết, cô đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để "đập đi xây lại" gương mặt ở Hàn Quốc

Kim Oanh đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng gồm căng da, căng trán, tái phẫu thuật mũi, cắt mí dưới và cấy mỡ

Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả, Kim Oanh từng lên tiếng bày tỏ quan điểm: "Tớ đồng ý với cả nhà là ngày xưa tớ xinh thật đấy, tớ cũng công nhận là tớ có nét riêng không lẫn vào ai cả nhưng bao giờ, bao giờ cho đến ngày xưa. Ngày nay thế này là cố gắng lắm rồi, phải không", cô chia sẻ.

Về lý do quyết định phẫu thuật, Kim Oanh cho hay: "Mọi người cứ nói cái mũi trước của mình cao và đẹp nhưng mình thấy cái mũi đấy có tính chiến đấu rất cao, giờ đây mình không còn thích tranh đấu hơn thua với ai nữa. Mình quyết định hạ mũi xuống để cho tính tình mềm mại, hài hòa và dung dị. Cảm ơn mọi người đã yêu thương mình thật nhiều".