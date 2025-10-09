Mạch Gia Kỳ là 1 trong những "bom sex", "nữ thần gợi cảm" hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Cô nổi tiếng với các phim Bao Thanh Thiên, Hồ Sơ Trinh Sát 2, Tiểu Bảo và Khang Hy, Nghĩa Nặng Tình Thân... Trong cuộc đời mình, điều Mạch Gia Kỳ hối hận nhất chính là đi chụp ảnh khỏa thân nhạy cảm. Những bức ảnh này khiến cô dính scandal lớn nhất sự nghiệp, không cách nào có thể đứng trên đỉnh hào quang và luôn cảm thấy hổ thẹn với các con.

Mạch Gia Kỳ là nữ thần gợi cảm đình đám showbiz Hoa ngữ một thời

Sai lầm tuổi trẻ hủy hoại Mạch Gia Kỳ

Năm 17 tuổi, Mạch Gia Kỳ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993. Khi đó, cô được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vương miện cao quý nhờ gương mặt xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm và khả năng ứng xử tốt. Thế nhưng, trước thềm chung kết chỉ vài tiếng, hình ảnh nhạy cảm của Mạch Gia Kỳ đã xuất hiện tràn làn trên mặt báo, khiến giới giải trí chấn động. Kết quả là cô bị đánh trượt khỏi top 10 chung cuộc đầy đáng tiếc.

Scandal lộ ảnh khỏa thân cũng trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Mạch Gia Kỳ. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cô vô cùng hối hận về quá khứ nổi loạn của mình. Theo Mạch Gia Kỳ, năm 15 tuổi, cô đã bị bạn trai nhiếp ảnh gia dụ dỗ chụp ảnh không mảnh vải che thân. Người đàn ông đã lưu giữ lại những hình ảnh riêng tư này của cô. Sau đó, cả 2 chia tay. Tuy nhiên, Mạch Gia Kỳ không ngờ rằng gã bạn trai cũ vì hám tiền đã đem ảnh nóng của cô bán cho vô số tờ báo giải trí lá cải ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Hong Kong.

Mạch Gia Kỳ bị bạn trai cũ phát tán ảnh nóng ngay trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu

"Anh ta hủy hoại tôi khi tôi chỉ còn cách thiên đàng 1 bước chân, còn gì đau đớn hơn. Năm đó, tôi quá non nớt, bị người khác gài bẫy. Tuy nhiên, đó cũng là sai lầm tuổi trẻ của tôi. Tôi đã bồng bột, ngang bướng nên phải nhận lấy hậu quả", Mạch Gia Kỳ chia sẻ.

Sau scandal, Mạch Gia Kỳ hứng bão chỉ trích của dư luận. May mắn là đài TVB vẫn đánh giá Mạch Gia Kỳ là viên ngọc tiềm năng, ký hợp đồng và trao cho người đẹp này cơ hội gây dựng sự nghiệp trong showbiz.

Nhận đòn đánh trời giáng từ con trai

Năm 2006, Mạch Gia Kỳ kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào - người không màng quá khứ tai tiếng của cô. Sau khi sinh 2 con trai và 1 con gái, nữ diễn viên rút khỏi showbiz. Kể từ lúc lập gia đình, Mạch Gia Kỳ luôn cố gắng che giấu quá khứ, đặc biệt là không để các con biết về những hình ảnh đáng xấu hổ của mình. Dù vậy, cô vẫn không thể ém nhẹm scandal năm xưa.

Con trai cả của Mạch Gia Kỳ khi bước vào độ tuổi teen đã lén xem các bức ảnh gợi cảm của mẹ, rồi chất vất nữ diễn viên rằng: "Trời ơi, sao mẹ lại chụp mấy kiểu ảnh thế này?". Hành động của con trai được xem như đòn giáng nặng nề vào lòng tự trọng của Mạch Gia Kỳ. Quá xấu hổ và mất khống chế cảm xúc do bị trầm cảm, Mạch Gia Kỳ đã vung tay tát con trai.

Sau khi bình tĩnh lại, cô vô cùng hối hận về việc làm của mình. Cuối cùng, nữ thần đình đám này quyết định ngồi nói chuyện thẳng thắn với các con. Mạch Gia Kỳ thú nhận việc bản thân từng chụp ảnh khỏa thân ở tuổi vị thành niên, đồng thời hy vọng 3 con thông cảm, không khinh miệt mình.

Mỹ nhân showbiz cay đắng khi con trai xem những bức ảnh nhạy cảm của cô

"Tôi đã nói với bọn trẻ dù thế nào, mẹ cũng là mẹ của con. Trước đây mẹ ương bướng, làm gì cũng theo ý mình mà không hỏi ý kiến ông bà ngoại và cuối cùng dẫn đến sai lầm khó chấp nhận. Tôi mong bọn trẻ không tìm kiếm những hình ảnh nhạy cảm đó nữa và lấy vụ việc của mẹ làm bài học để biết cách bảo vệ bản thân, không đi vào vết xe đổ", Mạch Gia Kỳ đau đáu.

