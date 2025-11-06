Phẫu thuật thẩm mỹ là chủ đề chưa bao giờ hết hot tại làng giải trí Hàn Quốc. Mới đây trong buổi chiều 5/11, tờ Segye đưa tin, màn lột xác của nữ diễn viên Lee Se Young (phim giờ vàng Reply 1988) sau khi "dao kéo" toàn diện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm.

Xuất phát điểm Lee Se Young từng bị xem là nữ diễn viên kém sắc nhất lịch sử phim giờ vàng tại Hàn Quốc. Thế nhưng, sau khi chi tới 150 triệu won (2,7 tỷ) "đập mặt xây lại", cô bỗng như được "hô biến" thành 1 người hoàn toàn khác và trở nên xinh đẹp gấp 10 lần.

Lee Se Young từng bị xem là nữ diễn viên xấu nhất lịch sử phim giờ vàng tại Hàn Quốc...

Nhưng sau khi chi gần 3 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt, cô bỗng lột xác ngoạn mục thành 1 mỹ nhân sở hữu diện mạo vô cùng cuốn hút

Hình ảnh mới nhất của Lee Se Young đã trở nên viral khắp mạng xã hội xứ củ sâm, nhận về vô số lời khen "có cánh" từ khán giả: "Nhìn không khác gì 1 nàng búp bê xinh đẹp", "Nàng công chúa này là ai? Cô ấy là hiện thân của sự trong sáng"...

Cách đây 4 năm, Lee Se Young tiết lộ, cô không hài lòng với ngoại hình của bản thân, từ khuôn mặt góc cạnh cho đến đôi mắt. Và cũng trong khoảng thời gian này, cô đã tiêm filler mũi và cắt mí mắt. Sau khi dũng cảm thừa nhận "dao kéo", nữ nghệ sĩ họ Lee tiếp tục chỉnh sửa khuôn mặt thêm rất nhiều lần và còn không ngần ngại công khai kết quả phẫu thuật thẩm mỹ sau mỗi lần như vậy. Tới tháng 1/2022, cô xác nhận vừa thực hiện nâng sống mũi để có được vẻ ngoài thu hút hơn. Chưa dừng lại ở đó, hồi năm ngoái, Lee Se Young lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực và trở lên gợi cảm hơn bao giờ hết. Ngoài ra, cô còn từng hạ gò má, đồng thời tiêm botox 6 tháng/lần trong hành trình làm đẹp. Cách đây 1 năm, nữ diễn viên Reply 1988 bất ngờ đưa ra quyết định không tiến hành thêm bất kỳ ca phẫu thuật thẩm mỹ nào nữa.

Ấy thế mà chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, Lee Se Young lại bày tỏ mong muốn "dao kéo" tiếp để hoàn thiện bản thân, chẳng hạn như căng da mặt hay gọt mặt. Chia sẻ về lý do quyết định phẫu thuật thẩm mỹ liên tục, nữ diễn viên họ Lee cho hay: "Tôi đã sống với khuôn mặt cũ trong hơn 20 năm rồi, giờ tôi muốn sống quãng đời còn lại với 1 khuôn mặt khác".

Không chỉ "đập mặt xây lại", Lee Se Young còn nâng ngực để trở nên bốc lửa và gợi cảm

Cô miệt mài "dao kéo" vì muốn sống với 1 gương mặt khác

Bên cạnh việc công khai màn lột xác ngoạn mục hậu "dao kéo", Lee Si Young cũng chia sẻ về những khó khăn cô phải đối mặt trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi năm ngoái, trong 1 video được đăng lên YouTube, sao nữ 8X tiết lộ cô từng khốn khổ vì filler ngực lan đến tận lưng, đồng thời tuyên truyền về mức độ nghiêm trọng của các tác dụng phụ từ việc "dao kéo" và khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Lee Se Young sinh năm 1989, chính thức bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên hài khi vừa tròn 22 tuổi. Tại Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng qua show hài ăn khách SNL Korea. Bên cạnh diễn hài, Lee Se Young còn ghi dấu ấn qua 1 số tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Reply 1988, Thư Ký Kim Sao Thế... Trong vài năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ thường xuyên đăng tải lên kênh YouTube cá nhân nhiều video chia sẻ kinh nghiệm "dao kéo" của bản thân.