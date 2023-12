Chủ đầu tư phớt lờ kết luận của chính quyền, cư dân Goldmark City vẫn khổ sở vì bị cắt "lốt" gửi xe

Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng ô tô ùn tắc trước cửa hầm vẫn diễn ra, nhiều cư dân vẫn phải tìm chỗ gửi ngoài, chủ đầu tư vẫn cắt "lốt", chặn xe của cư dân - đại diện ban quản trị tòa R1, R2, R3, R4 Khu đô thị Ruby Dự án Goldmark City cho biết hôm 30/12. Kết luận trên của UBND quận Bắc Từ Liêm bị phớt lờ.

Nhiều xe ô tô không được vào hầm vì chủ xe không chấp nhận giá mới

Theo biên bản làm việc ngày 26/12 giữa UBND phường Phú Diễn cùng ban quản trị của 4 tòa thuộc dự án về các xe ô tô dừng đỗ tại cửa hầm, không vào được trong hầm xe của tòa nhà, trưởng ban quản trị tòa R3 cho biết, hiện nay có khoảng 50 chủ xe đang bị chặn xe, không cho xe vào hầm dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Một số trưởng ban quản trị của các tòa khác cũng có ý kiến phản ánh cho rằng, sau khi UBND quận ra kết luận cuộc họp hôm 21/12, nhưng khi được mời đến hội sở để thống nhất thì chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân (gọi tắt là Công ty Việt Hân) không đến làm việc.

Các ý kiến của đại diện ban quản trị cho rằng, chủ đầu tư phải thu hồi các thông báo tăng phí trông giữ xe sai quy định; khôi phục toàn bộ các thẻ xe đã bị khóa/ cắt "lốt"; thực hiện đúng hợp đồng, giá phí đã thỏa thuận; chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định pháp luật, thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận.

Cư dân phản đối chủ đầu tư

Yêu cầu không gây cản trở xe của cư dân ra vào hầm dưới mọi hình thức

Về vấn đề trên, ngày 21/12, UBND quận Bắc Từ Liêm có thông báo kết luận của ông Ngô Ngọc Vân (Phó chủ tịch quận Bắc Từ Liêm) yêu cầu Công ty Việt Hân và đơn vị quản lý vận hành hầm để xe ô tô Công ty TNPM thực hiện ngay việc mở các rào chắn để các chủ xe ô tô được gửi xe tại tầng hầm các khu chung cư R, không gây cản trở các phương tiện ra/ vào hầm để xe dưới bất kì hình thức nào; tôn trọng và thực hiện nguyên tắc hành xử của các bên liên quan tại hợp đồng gửi giữ xe đã kí kết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu để mất an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn do việc chặn xe tại các cửa hầm.

Cũng tại cuộc họp, chính quyền quận Bắc Từ Liêm yêu cầu chủ đầu tư xây dựng mức giá trông giữ xe theo hướng dẫn tại Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính, quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ và trông giữ phương tiện giao thông nhưng không được cao hơn mức giá quy định của UBND TP Hà Nội; bàn bạc, đi đến thống nhất với ban quản trị các tòa nhà chung cư.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu Ban quản trị các tòa nhà chung cư R, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành tầng hầm để xe ô tô và thống nhất phí dịch vụ trông giữ các phương tiện tại tầng hầm nhà chung cư R để thực hiện theo lộ trình, đồng thời, trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư thỏa thuận giá dịch vụ quản lý vận hành đối với các diện tích này.

Tuy nhiên chủ đầu tư lại cho rằng; Đối chiếu theo luật và thực tế, mức phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại khu R Goldmark City sau điều chỉnh đang ở mức 1,45 triệu đồng với xe thứ nhất và 1,75 triệu đồng với xe thứ hai trong hoàn toàn khung quy định.

Chủ đầu tư lên tiếng

Liên quan đến lùm xùm trên, chiều 28/12, Công ty Việt Hân – Chủ đầu tư dự án Golmark City, đã có phản hồi tới báo chí, chúng tôi xin được đăng tải toàn bộ nội dung sau:

Về việc điều chỉnh phí trông giữ xe ô tô tại khu R – Goldmark City:

Ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân – Chủ đầu tư dự án Golmark City đã có công văn 410/2023/TB-VH gửi tới ban quản trị và cư dân để thông báo về việc điều chỉnh giá trông giữ xe ô tô tại khu Ruby (bao gồm 4 tòa nhà chung cư R1, R2, R3 và R4).

Theo đó, từ ngày 15/12/2023, mức phí trông giữ xe ô tô với xe thứ nhất sẽ là 1.450.000 đồng/tháng, với xe thứ hai sẽ là 1.750.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT). Trước đó, Goldmark City áp dụng mức giá 1,1 triệu đồng/tháng với xe ô tô thứ nhất, 1,5 triệu đồng/tháng đối với xe ô tô thứ hai.

Giá trông giữ xe ô tô tại khu R – Goldmark City được giữ nguyên trong suốt 5 năm qua kể từ khi dự án đi vào vận hành. Cho đến nay, trên thị trường, các loại dịch vụ và hàng hóa cơ bản đều đã nhiều lần tăng giá như tiền điện, giá nguyên vật liệu, chi phí bảo trì bảo dưỡng, chỉ số lương cơ bản của nhân viên… Từ tháng 7 năm nay, chủ đầu tư dự án cũng phải chi trả phí dịch vụ khu vực hầm xe và trung tâm thương mại cho đơn vị quản lý hiện tại. Để đảm bảo chi phí cho việc vận hành cũng như hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, chủ đầu tư buộc lòng phải điều chỉnh phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại dự án.

Theo thông báo mới, thời hạn nộp phí gửi xe tại khu R – Golmark City là ngày mùng 5 hàng tháng. Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành hầm xe đã thông báo tới cư dân qua văn bản, email, tin nhắn điện thoại… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có những cư dân vẫn hoàn toàn không nộp hoặc chưa nộp đầy đủ phí trông giữ xe tháng 12. Hiện nay, hệ thống quản lý xe không thể nhận diện thông tin những xe chưa đóng phí. Chủ đầu tư buộc phải ngừng cung cấp dịch trông giữ xe ô tô cho đến khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán. Trong trường hợp, các xe từ chối thực hiện nghĩa vụ thanh toán, các l"ốt" xe sẽ được sắp xếp lại cho những cư dân thực sự có nhu cầu gửi xe ô tô tại dự án.

Những ngày vừa qua, tại khu R - dự án Goldmark City có hiện tượng cư dân xếp xe ô tô trước đường dẫn vào hầm nhà chung cư hoặc tại khu vực vòng xuyến của dự án, gây ùn tắc giao thông trong khu đô thị.

Sự việc xuất phát từ việc một số xe ô tô thuộc sở hữu của cư dân khu R không thể vào hầm gửi xe. Đây là những xe không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí theo mức mới đã được chủ đầu tư thông báo từ trước đó. Việc này cản trở ra vào của các cư dân đóng phí khác và giao thông trong khu vực.

Về căn cứ tính phí trông giữ xe ô tô tại các dự án chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Theo các luật sư, việc phân định mức thu dịch vụ trông giữ xe ô tô theo tháng tại các chung cư trên địa bàn TP Hà Nội thường xây dựng dựa trên căn cứ biểu 2.2.1 mục I Phụ lục Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND.

Biểu 2.2.1 mục I của Phụ lục có hai phần. Phần bảng bao gồm 7 đầu mục quy định cụ thể về mức thu hợp đồng tháng đối với loại xe theo ghế ngồi phân theo các tuyến đường và thời gian trông giữ ngày đêm. Nếu chỉ xem bảng này thôi sẽ hiểu thành căn cứ xây dựng biểu phí dịch vụ chỉ tính vị trí chung cư theo các tuyến đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3.

Trích biểu 2.2.1 mục I Phụ lục Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Hà Nội

Một nội dung quan trọng dễ bị bỏ qua ngay dưới phần bảng của biểu 2.2.1 là:

"Mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 09 chỗ ngồi theo tháng tại các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, giàn trông giữ xe hiện đại được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (trang bị hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh: camera theo dõi, kiểm tra phương tiện người gửi; quản lý điểm đỗ; ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra và tính tiền, in hóa đơn tự động, bảo hiểm gửi xe): bằng mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 09 chỗ ngồi theo các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên vành đai 1 (số thứ tự 3 tại bảng trên);

Mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 09 chỗ ngồi theo tháng tại các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, giàn trông giữ xe cao tầng khác được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Bằng mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 09 chỗ ngồi theo các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 2 và trên vành đai 2 (số thứ tự 4 tại bảng trên);

Mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 09 chỗ ngồi theo tháng tại các tòa nhà chung cư tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Bằng mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 09 chỗ ngồi theo các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 3 và trên vành đai 3 (số thứ tự 5 tại bảng trên)".

Như vậy, có thể thấy, căn cứ xây dựng mức phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại các chung cư Hà Nội ngoài vị trí chung cư còn tính đến quy mô, tính chất hầm/bãi gửi xe và mức độ đầu tư cho tiện ích của hầm/bãi gửi xe đó.

Hiện nay, mặt bằng phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại các quận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm dao động từ 1,2-1,5 triệu đồng.

Tại cuộc họp giữa Ban quản trị, Ban quản lý, chủ đầu tư Goldmark City và Chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên phòng quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm đề nghị giá dịch vụ cần xây dựng phù hợp với thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2017 và Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Theo ông Hải, nếu đối chiếu theo quy định thì giá gửi xe tại khu đô thị Goldmark City không được vượt quá 2,3 triệu đồng/xe/tháng.

Đối chiếu theo luật và thực tế, mức phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại khu R Goldmark City sau điều chỉnh đang ở mức 1,45 triệu đồng với xe thứ nhất và 1,75 triệu đồng với xe thứ hai trong hoàn toàn khung quy định.

Khu vực hầm xe tại khu R – Goldmark City, được trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại với công nghệ thông minh bao gồm: camera giám sát, camera nhận diện biển số xe, camera chụp toàn cảnh xe, phần mềm trông giữ xe tự động; đội ngũ kỹ thuật, an ninh, vệ sinh được đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ 24/24… Trong quá trình sử dụng, cư dân và khách hàng đánh giá cao chất lượng hầm xe nhờ yếu tố an ninh được đảm bảo, xe ô tô dễ dàng di chuyển, lưu thông.