Chồng vội vàng nhường vợ căn hộ 8 tỷ và quyền nuôi 2 con để sớm ký đơn ly hôn, ngờ đâu 2 năm sau lại ngang nhiên quay về

Ngày chồng đòi ly hôn, tôi từng đau đớn đến mức mất ngủ nhiều đêm. Anh ngoại tình, một mực muốn chia tay để đến với người đàn bà khác. Điều nực cười là anh chấp nhận mọi yêu cầu của tôi, chỉ mong tôi nhanh chóng ký đơn để anh được đường hoàng sống bên nhân tình.

Ngày đó, khi phát hiện chồng có người khác, tôi đã nghĩ đến chuyện níu kéo, nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của anh, tôi hiểu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì thế, tôi đưa ra điều kiện mình nuôi hai con, căn chung cư hai vợ chồng mua vài năm trước sẽ thuộc về tôi và các con. Anh đồng ý ngay, thậm chí còn giục tôi hoàn tất thủ tục sớm. Có lẽ lúc ấy, trong mắt anh, căn nhà 8 tỷ chẳng đáng giá bằng việc được tự do đến với người tình.

Sau ly hôn, tôi và hai con ở lại căn nhà ấy, anh dọn đi ở với người tình. Tôi đi làm, chăm sóc các con, cuộc sống tuy vất vả nhưng yên bình. Tôi không còn phải chờ chồng về lúc nửa đêm, cũng chẳng phải sống trong cảnh nghi ngờ, dằn vặt. Suốt hai năm, anh hiếm khi hỏi han các con, còn tôi cũng chẳng chủ động liên lạc nếu không có việc cần thiết.

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Thế nhưng tuần trước, anh bất ngờ tìm đến nhà, vừa gặp đã nói muốn chia lại tài sản. Anh cho rằng căn hộ được mua trong thời kỳ hôn nhân nên anh vẫn có quyền lấy một nửa, dù trước đây đã đồng ý để tôi sở hữu.

Ban đầu, tôi còn tưởng anh gặp khó khăn gì đó nên muốn thương lượng. Hỏi chuyện một hồi, tôi mới biết anh đã chia tay nhân tình. Hai người thuê nhà sống chung, tiền bạc và chi phí sinh hoạt ngày càng tốn kém, mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Khi người phụ nữ kia nhận ra anh chẳng có nhà riêng, cuộc sống không như mong đợi, cô ta dần lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Giờ anh không muốn tiếp tục cảnh thuê trọ, nên quay về đòi nửa căn nhà. Thậm chí, anh còn ngang nhiên nói nếu tôi không trả tiền thì anh sẽ đến ở, bởi căn hộ ấy cũng có phần của anh.

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Ngày trước, chính anh là người vội vàng rời bỏ gia đình, sẵn sàng nhường nhà cửa chỉ để chạy theo tình yêu mới. Khi ấy, anh chẳng hề nghĩ đến tương lai của hai đứa con, cũng không quan tâm tôi sẽ xoay xở thế nào. Vậy mà bây giờ, khi cuộc sống không như ý, anh lại muốn quay về lấy đi sự bình yên của mẹ con tôi.

Tôi từng nghĩ mình đã mất chồng thì ít nhất cũng giữ được mái nhà cho các con. Không ngờ, sau hai năm bình yên, người từng sốt ruột rời đi lại quay về đòi hỏi, tôi nên xử lý tình huống này thế nào đây?