Từ ngày bố mẹ ly hôn, bà nội luôn muốn con ghét và hận mẹ, nhưng con không thể làm được

Con nhớ ngày trước, lúc đi ngủ cứ nằm giữa bố với mẹ rồi kể chuyện mãi. Buồn gì con cũng nói được, chẳng phải nghĩ trước xem có ai giận không. Bây giờ con chỉ muốn được nói nhớ mẹ mà vẫn được ngồi cạnh bà như mọi hôm. Mai bà đi chợ, con vẫn muốn theo xách túi. Bà mệt, con vẫn lấy nước cho bà. Con thương bà thật mà. Nhưng con cũng thương mẹ, dù mẹ ít về. Bà cho con thương cả bà lẫn mẹ, được không?