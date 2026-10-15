Trước kia chồng cầu xin đừng ly hôn, tôi vẫn ra đi, 2 năm sau, tôi nhắn nhầm một tin và bàng hoàng khi nhận lại lời phũ phàng

Tôi ly hôn đã hai năm, nhưng thú thật, có những lúc tôi vẫn nhớ chồng cũ đến thắt lòng. Không phải vì muốn quay lại, ít nhất tôi vẫn luôn tự nhủ như vậy, mà bởi tôi nhớ cảm giác từng được một người yêu thương, chiều chuộng và đặt mình lên hàng đầu.

Ngày còn sống chung, chồng tôi gần như chẳng để tôi phải động tay vào việc gì nếu anh có thể làm thay. Tôi ốm, anh xin nghỉ làm để chăm sóc. Tôi buồn, anh tìm đủ cách dỗ dành. Có lần tôi chỉ thuận miệng nói thèm món ăn nào đó, anh cũng đội mưa đi mua bằng được. Tôi từng nghĩ mình sẽ được yêu thương như thế cả đời.

Nhưng cuộc hôn nhân ấy lại không vượt qua được chuyện con cái. Chúng tôi cưới nhau nhiều năm mà vẫn chưa có tin vui. Kết quả khám cho thấy nguyên nhân hiếm muộn nằm ở phía tôi. Tôi suy sụp, mặc cảm đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Dù anh liên tục khẳng định không có con cũng chẳng sao, chỉ cần hai người bên nhau là đủ, tôi vẫn không tin mình có thể giữ được hạnh phúc ấy.

Tôi sợ một ngày anh sẽ hối hận, sợ bố mẹ anh già đi mà không có cháu bế, sợ bản thân trở thành người cản trở hương khói nhà chồng. Cuối cùng, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Anh phản đối, níu kéo rất lâu, thậm chí còn nói nếu tôi rời đi thì sau này anh cũng không biết có thể yêu ai như đã yêu tôi hay không? Nhưng tôi vẫn lạnh lùng ký vào đơn, nghĩ rằng mình đang giải thoát cho anh.

Ảnh minh họa

Hai năm qua, tôi vẫn độc thân. Cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn, nhưng những lúc mệt mỏi, tôi lại nhớ đến người từng luôn ở bên mình. Tôi biết anh đã không còn là chỗ dựa của tôi, vậy mà trong lòng vẫn âm thầm giữ một chút hy vọng rằng anh chưa thể quên tôi nhanh đến thế.

Cách đây vài hôm, sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi định nhắn tin cho mẹ để than thở. Tôi viết rằng mình mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn có người hỏi han, sống một mình lâu ngày cũng thấy tủi thân. Gửi xong, tôi mới tá hỏa nhận ra mình đã nhắn nhầm cho chồng cũ.

Ban đầu, tôi định thu hồi tin nhắn. Nhưng rồi một ý nghĩ ích kỷ chợt xuất hiện: biết đâu anh sẽ hỏi tôi có chuyện gì, biết đâu anh vẫn còn quan tâm như ngày trước. Tôi ngồi nhìn màn hình, lòng thấp thỏm chờ đợi, thậm chí còn tưởng tượng cảnh anh hỏi han vài câu rồi hai người có thể nói chuyện lại với nhau.

Điện thoại sáng lên. Tôi vội vàng mở ra, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng tin nhắn của anh chỉ có đúng một câu: "Em nhắn nhầm người rồi, tôi không phải mẹ em".

Tôi chết lặng, cách xưng hô xa lạ ấy còn đau hơn mọi lời trách móc. Người đàn ông từng chỉ cần tôi cau mày đã cuống quýt hỏi han, giờ đến một câu hỏi xã giao cũng không muốn dành cho tôi.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Tôi đã chủ động rời bỏ anh, vậy mà sau hai năm, tôi vẫn ngây thơ mong mình còn đặc biệt trong lòng anh. Tôi không trách anh lạnh nhạt, bởi chính tôi đã tự tay đóng cánh cửa ấy, chỉ là một nỗi buồn cứ thế trào dâng không sao xua được.