"Trận này anh sẽ gánh em, yên tâm!" - Anh Đức (tên nhân vật đã thay đổi) nói đầy tự tin mỗi khi hai vợ chồng ghép đôi đánh pickleball tại sân quận 7 gần nhà. Câu nói tưởng chừng ngọt ngào ấy hóa ra lại là… khởi đầu cho một buổi ra sân đầy… cay cú của chị Quỳnh.

Chị Quỳnh mới chơi được khoảng 3 tháng, trong khi anh Đức tập lâu hơn, lại cao lớn, từng có nền là người chơi tennis nên tự tin lắm. Nhưng thực tế, anh Đức có lối chơi mạnh, di chuyển nhanh, nhưng cú quả lại… không ổn định, khi thì rúc lưới, khi "out" xa hẳn sang sân bên cạnh.





Những pha lẽ ra chị Quỳnh có thể nhẹ nhàng xử lý thì anh chồng lại lao vào tranh bóng, rồi xử lý… hỏng.

"Cứ mỗi lần thua là anh quay sang nói: "Do em không lên bếp, làm anh phải chạy nhiều quá", "Em đứng vướng víu quá làm anh mất thế đánh". Những trận đầu, mình nghĩ có thể là ngẫu nhiên, nhưng sau một tháng ghép đánh chung, mình nhận ra: chồng mình chơi kiểu "bất chấp phối hợp" - phần vì tự tin vào chính anh, phần vì… không tin vợ xử lý được những pha bóng khó", chị chia sẻ.

Thú vị là: khi anh Đức ghép đôi với người khác, đặc biệt là bạn nam ngang trình với vợ, thì anh chơi rất chắc chắn, phối hợp đều tay, biết lùi, biết nhường. Nhưng với vợ, anh lại "gồng" lên, xử lý mọi tình huống thay cả hai người, kể cả những quả bóng bổng ngay tầm smash của chị Quỳnh cũng bị anh… nhảy lên cướp mất.

Chuyện này không phải cá biệt. Nhiều chị em cũng kể rằng khi đánh với chồng, họ như "tàng hình": "Ảnh gọi là đánh đôi, nhưng gần như em không được chạm vào bóng. Lỡ đỡ trượt một quả là bị nhắc suốt trận".

Chị Quỳnh sau một thời gian đã rút ra bài học: "Muốn giữ hạnh phúc, đôi khi tốt nhất là… đừng ghép đôi với chồng. Hai đứa cùng chơi nhưng khác đội thì lại vui vẻ".

Tất nhiên, không phải việc "bao sân" lúc nào cũng là xấu – vấn đề nằm ở cách bao và mục đích bao.

Anh Hữu Thắng – một người chơi pickleball lâu năm tại sân Thảo Điền, là ví dụ điển hình cho kiểu "gánh team" thông minh và được vợ… yêu thêm sau mỗi trận.

"Bình thường khi đánh giao hữu, đối thủ hay đánh nhiều vào vị trí nữ – vì cho rằng người nữ yếu hơn," – anh chia sẻ. "Tôi thấy vợ bị dồn liên tục, đỡ không kịp, tâm lý xuống rõ rệt nên mới bàn lại chiến thuật với cô ấy: Em chỉ việc phát bóng, còn lại để anh lo. Nhưng khi anh bao thì em phải chủ động di chuyển nhanh để che các góc mà anh không kịp chạy về".

Điều quan trọng là: anh Thắng không hề coi thường vợ, mà hiểu được điểm mạnh – điểm yếu của hai người để phối hợp. Anh bao sân trong giới hạn anh đủ khả năng xử lý, và vẫn để không gian cho vợ thể hiện. Nếu vợ không đỡ được một pha nào đó, anh sẽ động viên: "Không sao đâu, quả đó khó thật, lần sau mình xoay hướng khác".





Chị vợ, thay vì bị giành bóng hay đứng chơi như "vật trang trí", lại cảm thấy được tôn trọng, có vai trò rõ ràng, và được bảo vệ đúng lúc. "Bao sân mà làm được như vậy thì ai cũng vui. Tôi thấy mình được tin tưởng, không bị áp lực".

Đó là sự khác biệt giữa một người "bao" để kiểm soát – và một người "bao" để hỗ trợ.