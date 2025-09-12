Hậu trường tổ chức giải Pickleball qua lời kể của 3 cô gái: Những chi tiết “đốt não” mà chỉ BTC mới hiểu!

Nhưng ít ai biết rằng, để một giải phong trào có thể diễn ra trọn vẹn, phía sau những trận cầu rực lửa và tiếng cười sôi động là rất nhiều vất vả – từ lo khâu tổ chức, vận động tài trợ, cho đến xử lý những “drama” không ai ngờ tới. Chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng ba cô gái – Tú Quỳnh, Ngọc Huynh và Võ Ý Nguyện – những gương mặt quen thuộc đứng sau nhiều giải đấu của cộng đồng, để lắng nghe họ chia sẻ về niềm vui, áp lực và cả những câu chuyện hậu trường ít ai biết đến.

Từ trái qua: Tú Quỳnh, Ngọc Huynh và Võ Ý Nguyện

3 cô gái đứng sau nhiều giải đấu Pick ở TP.HCM

Ngọc Huynh (30 tuổi) - Founder một thương hiệu thời trang thể thao. Trong BTC, cô là “linh hồn” của khâu tổ chức và hậu cần, từ việc mời vận động viên đến kết nối nhà tài trợ. Trước đó, Ngọc từng là thành viên BTC nhiều giải pick nữ như Pick & Pretty và Smash & Fun.

Ngọc bén duyên pickleball từ 8 tháng trước. Lần đầu thi đấu ở hạng mục KOLs của Djoy, cô run đến mức cầm vợt không vững, nhưng cuối cùng vẫn giành Huy chương Bạc.





Tú Quỳnh (33 tuổi) - Có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe chuyển hóa (tim mạch, huyết áp, tiểu đường), sở hữu một kênh Tiktok gần 50k lượt follow với nhiều video triệu view. Trong BTC, cô là “đầu não” về chuyên môn và truyền thông. Cô từng tổ chức thành công các giải Pick & Pretty, Pick & Shine và Happy Mix Tournament. Trong BTC, cô còn phụ trách hình ảnh và truyền thông cho giải.

Quỳnh bắt đầu ra sân từ tháng 12 năm ngoái, thử chơi cho vui nhưng rồi thành thói quen 3–4 buổi/tuần.





Võ Ý Nguyện (29 tuổi) - Đồng BTC, xuất phát từ truyền thông, quảng cáo và booking KOLs từ 2014, hiện Nguyện còn là TikToker review du lịch – làm đẹp với lượng follower lớn.

Cũng như Quỳnh, Nguyện đến với pick tháng 11 năm ngoái, và bất ngờ duy trì đều đặn dù trước đó chưa gắn bó với môn thể thao nào

Ba cô gái gặp nhau qua những buổi social pickleball, rủ nhau tham gia một giải nội bộ và… cả ba đều đoạt giải. Từ đó, họ trở thành “đồng đội hậu trường”.





“Pickleball có sức hút rất đặc biệt với nữ giới. Nó giúp sinh ra hormone hưng phấn dopamine cực nhanh, khiến người chơi hào hứng tức thì. Nhiều môn khác như yoga hay pilates cần kiên nhẫn lâu dài, còn pick chỉ cần 5 bước cơ bản là chơi ngay được. Cộng đồng đông nên không khí luôn vui, và hơn hết, nó còn cho chị em cơ hội thoả mãn đam mê thời trang thể thao,” nhóm chia sẻ.

Trước giải Em Xinh No Dink, họ từng “thử sức” khi tổ chức các giải Smash & Fun, Pick & Pretty, Pick & Shine. Nhưng chưa giải nào lại thu hút đông đảo nữ giới đến vậy.





Cả ba từng đứng ra tổ chức nhiều giải đấu pick ở TP.HCM

“Chúng mình muốn tạo ra một sân chơi thật sự cho chị em – nơi họ vừa thi đấu, vừa toả sáng với sự tự tin và vẻ đẹp riêng. Không ngờ lần đầu đã quy tụ được 70 VĐV,” Quỳnh kể.

Không chỉ đứng ở vai trò tổ chức, cả ba thành viên BTC đều từng tham gia nhiều giải pickleball trước đây. Ngọc Huyn kể: “Mình từng tham gia khá nhiều giải và cũng có lúc đạt nhì, ba. Nhưng thật sự, các giải chuyên nghiệp thì hơi khó cho newbie như tụi mình vì các bạn đánh quá hay, kỹ thuật rất cao. Thế nên mình nghĩ, hiện tại cộng đồng rất cần những sân chơi vui vẻ, đúng trình, để mọi người được trải nghiệm và tự tin hơn.”

Tú Quỳnh thì gần như tuần nào cũng góp mặt ở một giải, từ mini game đến nội bộ, rồi cả những giải quy mô lớn. Thành tích cũng khá ấn tượng: một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba.

Ý Nguyện thì khiêm tốn hơn, nhưng cũng đã kịp mang về cho mình vài giải Nhì, giải Ba ở những lần tham dự. “Mình thật sự biết ơn các partner đã đồng hành cùng trong từng trận đấu,” Nguyện cười.

Tổ chức giải cho nữ: không chỉ có thi đấu

Tổ chức một giải đấu dành cho nữ, theo chia sẻ của Ngọc – Quỳnh – Nguyện, chưa bao giờ chỉ là chuyện xếp lịch, xếp trình và đưa mọi người ra sân thi đấu.

“Nữ có nhiều yêu cầu, nên phải cho họ thấy khi tham gia họ nhận lại gì: hình ảnh đẹp, kết nối, giao lưu. Nếu phát sinh vấn đề, tụi mình chọn cách nói chuyện riêng từng người để giải quyết ngay,”

Phần hình ảnh cũng được đặc biệt chú trọng, bởi Quỳnh – cô gái phụ trách truyền thông, vốn rất duy mỹ – giải thích: “Mình chọn dresscode trắng vì chụp ảnh đẹp, lại dễ mặc đồng bộ. Tông màu cũng được suy nghĩ kỹ để khi lên hình vừa nổi bật vừa sang.”





Còn ở khía cạnh tinh thần, họ thừa nhận rằng một giải toàn nữ thường mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, hồi hộp cho đến stress. “BTC nhiều khi phải kiêm luôn vai trò ‘chị gái tâm lý’, lắng nghe và tiếp sức tinh thần cho VĐV,” Ngọc Huynh chia sẻ.

Nhiều người vẫn thắc mắc BTC làm thế nào để phân nhóm trình độ VĐV cho công bằng. BTC chia sẻ: “Hầu hết các VĐV tham gia thường là bạn bè đi đánh social chung nên tụi mình cũng dễ nắm trình. Còn các anh chị đánh lâu năm thì lại ít thích kiểu bốc thăm partner lạ, họ thường muốn đánh với người quen. Khi mở form đăng ký, tụi mình có để mục cho thí sinh tự khai báo trình độ, nếu gặp trường hợp lạ thì sẽ nhờ những ai đã từng đánh cùng, hỗ trợ chấm giúp”.





Quỳnh cho biết chuyện khiếu nại và phàn nàn về quyết định của trọng tài thì giải đấu nào cũng có. Vấn đề bóng in hay out vốn khá nhạy cảm và tùy thuộc vào góc nhìn của từng bên.

“Giải đấu vừa qua, Hà Vy ban đầu được xếp trình B tuy nhiên có một số người khiếu nại rằng kỹ năng của Vy phải là trình A mới đúng, nên BTC phải cho bạn lên trình và kèm một nữ yếu hơn trình C. Nguyên tắc là chỉ cần 3 người cùng khiếu nại thì tụi mình sẽ xét lại ngay”, Tú Quỳnh chia sẻ.

Nhưng công bằng chưa đủ, giải còn phải đẹp và vui. Từ dresscode, background, đến khoảnh khắc ăn mừng – mọi thứ đều được chăm chút. Chính sự nữ tính ấy biến các giải đấu mà cả 3 tổ chức thành một giải đấu không chỉ đáng nhớ mà còn “đáng xem”.

“Tụi mình muốn mỗi giải không chỉ là nơi thi đấu để phân thắng thua, mà còn là một sân chơi nữ tính – nơi váy áo, thần thái và cả phong cách thi đấu đều được tôn vinh,” nhóm chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất mà cả ba phải đối mặt? Không gì khác ngoài… tài trợ. Ban tổ chức còn trẻ, tên tuổi chưa nhiều, việc gõ cửa nhãn hàng và thuyết phục đồng hành thực sự không dễ. “Ban đầu tụi mình khá lo vì kinh phí cho một giải như thế này không hề nhỏ – từ thuê sân, hậu cần, giải thưởng cho đến khâu truyền thông, tất cả đều tốn kém,” nhóm chia sẻ.

Nhiều người thắc mắc: “Một giải như vậy, mỗi VĐV đóng 500k để tham gia, thì có lời hay lỗ không? Các bạn chia nhau gánh thế nào?” Câu trả lời thẳng thắn: “Nói không lời cũng không lỗ thì chưa đúng, vì thực tế lúc đầu có lỗ thật, khiến tụi mình cũng lo lắng nhiều. Nhưng may mắn là về sau có thêm các cặp đăng ký tham gia nên phần nào bù đắp được chi phí.”

Sau giải, điều còn lại là cộng đồng

Sau giải, điều còn lại không chỉ là những chiếc cúp hay tấm huy chương, mà là một cộng đồng. Với cả ba cô gái, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là khi chứng kiến các vận động viên bắt tay nhau sau mỗi trận, cười xoá đi mọi căng thẳng và áp lực.

Điều vui nhất sau những giải đấu dành cho nữ, là một cộng đồng nữ pickleball cố định đã được hình thành. Những chị em từng tham gia mùa 1 đến nay vẫn giữ thói quen hẹn nhau ra sân, thậm chí rủ nhau đi tập thêm để chuẩn bị cho mùa sau. Tất cả đều sẵn sàng góp mặt ở mùa 2, với tinh thần gắn bó hơn, tự tin hơn.

Không dừng lại ở thành công đầu tiên, nhóm đã ấp ủ phiên bản tiếp theo với cái tên khá thú vị: “Em Xinh Dink Đỉnh”. Ở mùa này, ngoài các hạng mục thi đấu, BTC còn bổ sung nhiều phần thưởng mới để tạo thêm sự hào hứng: từ “cú đánh đẹp nhất”, “VĐV hài hước nhất” cho đến “trang phục ấn tượng nhất”.

Tất cả những điều đó cho thấy, pickleball nữ ở TP.HCM không chỉ là phong trào thoáng qua. Nó đã trở thành một cộng đồng gắn kết, nơi mỗi giải đấu là cơ hội để phụ nữ vừa rèn luyện thể chất, vừa thể hiện phong cách, vừa nuôi dưỡng thêm nhiều mối quan hệ mới. Và quan trọng hơn cả, họ đã tìm thấy niềm vui thực sự trên sân.