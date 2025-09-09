Nhan sắc nữ CEO thay 7 bộ đồ hiệu trong một giải đấu pickleball: “Có tháng tôi chi gần 200 triệu, 30 ngày là 30 outfit không trùng”

“Cựu hot girl” dấn thân vào Pickleball

Đối với thế hệ 8x và 9x đời đầu, Đăng Thư (sinh năm 1986) là gương mặt quen thuộc. Có thời điểm, Đăng Thư khá thành công trong lĩnh vực thời trang khi cùng lúc điều hành hai shop quần áo tại Sài Gòn và Hà Nội. Nhờ gu thẩm mỹ ấn tượng, hình ảnh của cô từng được nhiều shop thời trang tự lấy về đăng tải, khiến Facebook ngập tràn hình ảnh của Thư. Đăng Thư hiện là Founder kiêm CEO một viện thẩm mỹ cao cấp tại TP.HCM.









Đăng Thư khá thành công trong lĩnh vực thời trang và gu thẩm mỹ ẩn tượng

Khác với nhiều hotgirl cùng thời chọn con đường showbiz, Thư quyết định lập gia đình. Cô kết hôn năm 2014 và hiện là mẹ của hai cô con gái đáng yêu. Sau nhiều năm rời xa spotlight, Đăng Thư vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì dường như thời gian đã bỏ quên: nhan sắc của cô được nhận xét còn mặn mà, trẻ trung hơn cả thời son rỗi.

Thời gian gần đây, Đăng Thư bất ngờ tái xuất với một vai trò mới: nữ CEO đam mê pickleball. Và chính đam mê này đã đưa chị trở lại spotlight theo cách cực kỳ độc đáo.

Đăng Thư bắt đầu với Pickleball chỉ mới được 4 tháng

Ngày 6/9 vừa qua, một giải đấu Pickleball quy tụ gần 70 nữ VĐV tham gia. Trong đó, Nguyễn Đăng Thư cùng partner đã thi đấu xuất sắc để tiến vào tới vòng Bán kết. Dù thua đáng tiếc trước một cặp nữ khác, chị Thư vẫn giành được vị trí Giải Ba chung cuộc. Đặc biệt, chị còn khiến cả giải “dậy sóng” khi rinh thêm Giải Phong Cách, bởi… thay tới 7 bộ outfit khác nhau trong suốt giải đấu.

Với niềm đam mê thể thao từ bé, từng giành giải Nhất các môn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền khi đi học, pickleball lại là bộ môn khiến chị Thư “mê mẩn” chỉ sau vài tháng làm quen. Dù mới chơi 4 tháng, chị đã nhanh chóng bắt kịp các kỹ thuật nâng cao như drop, reset và chiến thuật toàn diện nhờ vừa học thầy, vừa chăm chỉ ra sân social trình cao.









Cô cũng đã kịp bỏ túi thành tích đáng nể khi tham gia các giải đấu và giành được 4 giải thưởng

“Tôi coi sân pickleball như một sàn diễn thời trang”

Không chỉ nổi bật trên sân, câu chuyện phía sau của Đăng Thư mới thực sự khiến cộng đồng pickleball choáng váng. Thư đã đầu tư cực mạnh tay mỗi tháng cho đam mê:

Học thầy với chi phí 20–30 triệu/tháng



Bỏ tiền tham gia social thường xuyên để cọ xát



Tủ đồ toàn full set hàng hiệu Wilson, Alo Yoga – mỗi outfit từ vài triệu đến cả chục triệu đồng

Tháng 8 vừa qua, chị Thư cùng doanh nghiệp thẩm mỹ của mình đã tài trợ 80 triệu cho một event về pickleball. Cùng với việc sắm thêm vợt, giày, tổng chi phí chị bỏ ra ước tính gần 200 triệu.









“Pickleball với tôi không chỉ là thể thao mà còn là phong cách sống. Mỗi tháng tôi đầu tư khoảng gần 100 triệu cho môn này, từ học phí, social cho tới trang phục đồ hiệu. Nguyên tắc của tôi là 30 ngày ra sân phải là 30 bộ outfit khác nhau, tháng mới mới được phép mặc lại. Tôi coi sân pickleball như một sàn diễn thời trang, nơi mình vừa được chơi hết mình vừa được tỏa sáng. Tôi có 20 đôi giày, 6 cây vợt nhưng chỉ dùng cây vợt hợp tay mình. Nhiều người cho rằng đó là mức chi tiêu quá tay, nhưng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Tôi có khả năng làm ra tiền để tự thưởng cho bản thân, và với tôi, đó không phải sự hoang phí mà là đầu tư cho niềm vui và sức khỏe.”

















Với chị, ở tuổi 39, điều quan trọng không còn là kiếm tiền mà là sức khỏe và niềm vui. Chỉ trong 4 tháng gắn bó với pickleball, chị đã giảm 7kg, cải thiện thể lực rõ rệt và ngày càng đam mê hơ. Cô cũng đã kịp bỏ túi thành tích đáng nể khi tham gia các giải đấu và giành được 4 giải thưởng gồm 2 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất mini game.

“Pickleball cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá và tôi thực sự… nghiện nó rồi!”, nữ CEO khẳng định.