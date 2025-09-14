Cả sân pickleball nín thở vì bí mật của chị dâu bỗng được phơi bày sau 1 đường bóng

Pickleball vốn dĩ chỉ là thú vui mới của cả gia đình tôi. Từ bố mẹ chồng, vợ chồng tôi cho đến anh trai và chị dâu, ai cũng hào hứng tham gia, coi như một hoạt động gắn kết cuối tuần. Nhưng không ngờ, chính tại sân chơi tưởng chừng vô hại ấy, một đường bóng vô tình lại khiến bí mật của chị dâu bị lộ ra, khiến cả nhà sững sờ.

Ngày hôm đó, chúng tôi chia cặp đấu đôi nam nữ. Chị dâu được xếp đánh chung với một anh trong câu lạc bộ mà không ai quen biết. Lúc đầu, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi hai người phối hợp quá nhịp nhàng, thậm chí còn gọi nhau bằng những biệt danh thân mật. Tôi thoáng khó hiểu, nhưng nghĩ chắc do họ tập chung lâu nên quen.

Mọi thứ chỉ thật sự vỡ tung khi trong một pha bóng căng thẳng, chị dâu trượt chân, ngã nhào xuống. Người đàn ông kia lập tức lao tới đỡ, miệng gọi tên thật của chị bằng giọng thân mật đến mức… rợn người. Cả sân nín thở, không chỉ vì cú ngã, mà còn vì cách anh ta cầm tay, ánh mắt nhìn chị dâu quá quen thuộc, quá tình cảm.

Anh trai chồng tôi đứng chết lặng. Tất cả như đóng băng trong vài giây. Và rồi, chính chị dâu là người buột miệng nói ra trong hoảng loạn: “Anh đừng xuất hiện nữa...".

Không ai nói thêm một lời. Trận đấu dừng lại. Bố mẹ chồng bối rối, bạn bè xì xào, còn tôi chỉ thấy tim mình thắt lại. Hóa ra người đàn ông kia không phải đồng đội bình thường, mà là người yêu cũ từng gắn bó nhiều năm với chị dâu , mối tình mà cả nhà chưa từng biết tới.

Tối hôm đó, bầu không khí trong gia đình nặng nề đến mức không ai thở nổi. Anh trai tôi lặng im, chị dâu rơi nước mắt, còn tôi ngồi nghĩ mãi về buổi chiều định mệnh. Một đường bóng vô tình, nhưng lại có sức mạnh phơi bày tất cả, xé toang lớp vỏ bình yên giả tạo mà ai cũng cố níu giữ.

Chị ra sức giải thích rằng cả 2 không còn gì dính líu đến nhau nữa. Tôi cũng muốn tin chị trong sạch nhưng tại sao không còn tình cảm, đã có gia đình mà vẫn tạo điều kiện gặp gỡ người cũ, nhất là khi biết người ta chưa quên được mình? Vợ chồng tôi đành làm nhiệm vụ ổn định bầu không khí gia đình, giúp anh trai không nghĩ tiêu cực quá.

Đôi khi không chỉ là 1 trò chơi bình thường, nó còn có thể trở thành chiếc gương phản chiếu sự thật. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc tưởng ngẫu nhiên nhất lại là lúc bí mật bị lật mở, để mọi người buộc phải đối diện thay vì tiếp tục che giấu.