Chồng quát "chỉ biết ăn bám", vợ liền cho xem 1 dòng tin nhắn khiến anh trố mắt rồi đột ngột nịnh nọt chị hết lời

Kết hôn xong mọi thứ không còn mộng mơ như ngày mới yêu. Có vô số vấn đề nảy sinh như gánh nặng cơm áo, gạo tiền, con cái, rồi hiếu lễ với nội ngoại 2 bên... Bằng đó thứ thôi cũng đủ khiến cặp vợ chồng đau đầu, rồi sinh ra cãi cọ, mâu thuẫn với nhau.



Giống như Linh, mới kết hôn được 3 năm. Nhưng giờ đây không nhắc tới chồng thì thôi, chứ nhắc tới chị lại cảm thấy chán nẫu ruột. Thậm chí nhiều lúc Linh cảm thấy như bị lừa lấy chồng. Bởi cùng 1 con người mà trước và sau lúc cưới lại khác nhau 1 trời 1 vực như vậy?

Khi mới yêu Linh, Hòa là 1 chàng trai tâm lý, ga lăng. Anh thường xuyên dẫn cô đi đến các nhà hàng sang trọng để hẹn hò, cuối tuần thì mời cô đi xem phim, thỉnh thoảng 2 người còn đi du lịch,... Nhiều lúc tiếc tiền, cô bảo Hòa không cần làm vậy. Nhưng anh nói rằng muốn tạo niềm vui cho cô, muốn cô luôn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Ấy vậy mà từ khi lấy nhau về, càng ngày Hòa càng bộc lộ bản thân là gã "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Anh chi li với chị từng chút một, kể cả tiền sinh hoạt chung.

(Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con xong, vì bố mẹ 2 bên không ai lên trông cháu được, Hòa tính cẩn thận không muốn thuê người ngoài nên bảo vợ nghỉ việc, kinh tế anh tự lo. Nghỉ công việc yêu thích Linh cũng tiếc, nhưng vì thương con và tin tưởng chồng nên cô đã nộp đơn xin thôi việc. Cô quay ra buôn bán online để thêm thắt tiền vào chi tiêu trong gia đình.

Nhưng sau đó, Linh mới thấy thấm, đây là quyết định dại dột của cô. Ở nhà tất tần tật mọi việc đều đổ lên đầu cô, từ chăm con, cơm nước cho nhà chồng, giặt giũ, lau dọn nhà cửa... nhưng Hòa tuyệt nhiên không hỏi han vợ 1 lời.

Lúc đầu Hòa nói rằng sẽ đưa cho vợ 10 triệu mỗi tháng để chi tiêu cho cả nhà. Nhưng dần dần số tiền ấy bị ít đi. Đến giờ anh chỉ đưa cho chị 5 triệu một tháng, yêu cầu chị chi cho tất cả các khoản từ ăn uống trong nhà, bỉm sữa cho con, tiền đi đám hiếu, đám hỉ...

Linh nhăn nhó phàn nàn với chồng rằng 5 triệu thì làm sao mà đủ, tháng nào cô cũng phải bù vào hơn số tiền đó rất nhiều, mà buôn bán online tháng kiếm tháng không, sao mà ổn định được.

Hòa nghe thế thì bức xúc, anh nổi khùng lên với vợ: "Thiếu hay đủ là do em có biết chi tiêu hay không thôi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhà người khác chồng không kiếm ra bằng đó tiền thì họ chết đói à. Em tự xem lại bản thân của mình đi. Anh mà đưa hết tiền cho em có mà ra đường ăn xin cả lũ".

Nghe chồng quát mình, Linh tức anh ách, cô đối đáp lại 2-3 câu, thế là vợ chồng căng thẳng. Linh đòi về ngoại ít bữa, Hòa liền chỉ thẳng tay: "Thôi cô im đi. Để xem mẹ con cô rời thằng này ra thì sống thế nào, hay lại đói há mồm quay về lạy lục van xin. Ăn tiêu không biết lựa cơm gắp mắm còn đòi hỏi nhiều. Cô còn mãi thế này đừng trách tôi không đưa tiền".

(Ảnh minh họa)

Cảm giác tự ái trong Linh dâng đến cao trào phải bùng nổ. Rõ ràng là chồng bảo nghỉ ở nhà chăm con chứ không phải Linh thất nghiệp ăn bám. Tức nước vỡ bờ, cô cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn rồi giơ ra trước mặt anh.

"Chẳng cần đến tháng sau, anh khỏi phải đưa nữa, cứ ôm tiền mà sống..." - Linh nói.

Trước mắt chồng là dòng tin nhắn báo số dư trong tài khoản của Linh. Con số không hề nhỏ khiến Hòa phải trố mắt ngạc nhiên. Thì ra Linh cũng là người cẩn thận. Trước lúc cưới xin và nghỉ đẻ, cô được chị em đồng nghiệp mách nước, nói rằng "phụ nữ phải có 1 khoản để riêng, đừng ăn tiêu quá, phòng lúc ở nhà không đi làm thì lấy ra chi tiêu". Quả nhiên những lời khuyên đó không chệch đi tí nào.

Hòa lắp bắp: "Số tiền ở đâu mà nhiều vậy?". Linh cười khinh bỉ: "Gớm anh nghĩ số tiền của anh đưa tôi hàng tháng mà to à. Lúc trước anh nói nghỉ việc chăm con nhưng lại coi vợ chẳng khác gì đứa ăn bám. Giờ không có tiền của anh đưa, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Từ nay ai lo thân người ấy. Tôi đưa con về ngoại...".

Hòa nghe xong bỗng hoảng hốt. Anh không ngờ Linh có quyết định rắn như vậy. Đang từ thái độ giận dữ, khinh bỉ cô ra mặt, Hòa vội vàng xuống nước nói lời ngọt nhạt:

- Thôi anh sai rồi, em về ngoại làm gì. Cứ ở đây với anh, lúc trước anh nóng, hiểu sai về mẹ con em...

Linh chẳng buồn nghe nữa. Nếu cô không giơ ra số tiền tiết kiệm của mình, chắc chắn anh chẳng vội thay đổi thái độ như vậy đâu. Đúng là đồng tiền có thể đo được lòng người. Thế là, mặc cho Hòa nịnh nọt, Linh vẫn 1 mực đưa con về ngoại. Cô muốn dạy cho anh 1 bài học để anh sáng mắt ra.