Chồng nói vợ cũ đã chết, tôi vẫn cưới anh sau khi biết sự thật, đến ngày nhìn ảnh cô ấy đăng, tôi điếng lặng cả người

Tôi lấy chồng lần hai, và ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã có một sự thật khiến tôi đến giờ vẫn không thể quên.

Ngày còn tìm hiểu, anh nói với tôi rằng anh từng kết hôn nhưng vợ cũ đã mất. Tôi nghe vậy cũng không hỏi quá sâu. Tôi nghĩ đó là chuyện buồn trong quá khứ, nếu anh không muốn nhắc lại thì tôi tôn trọng.

Nhưng yêu nhau được một thời gian, tôi mới phát hiện anh nói dối. Vợ cũ của anh không những còn sống mà hai người chỉ mới ly hôn cách đó chưa lâu. Lý do họ chia tay là vì không có con.

Biết chuyện, tôi giận đến mức định chấm dứt ngay. Tôi cảm thấy mình bị lừa từ những ngày đầu. Anh giải thích rằng cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc, anh sợ tôi biết sự thật sẽ băn khoăn nên mới nói dối. Anh xin lỗi rất nhiều, còn khẳng định giữa anh và vợ cũ không còn tình cảm.

Tôi giận vài ngày rồi mềm lòng. Có lẽ lúc đó tôi đã yêu anh quá nhiều nên tự thuyết phục mình rằng chuyện cũ thì cứ để nó ở quá khứ. Cưới nhau rồi, tôi mới nhận ra quá khứ ấy chưa bao giờ thật sự biến mất.

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với vợ cũ. Khi thì hỏi thăm sức khỏe, khi thì có việc gì đó liên quan đến gia đình cũ. Tôi không thích nhưng mỗi lần nhắc đến, anh đều nói chỉ là chuyện bình thường, không có gì khuất tất. Tôi lại giận, rồi cuối cùng vẫn bỏ qua vì mới cưới nên tình cảm đang sâu đậm.

Cho đến gần đây, tôi tình cờ nhìn thấy ảnh vợ cũ của anh trên mạng xã hội. Cô ấy đang mang thai.

Tôi chết lặng mất vài giây. Hai người đã ly hôn vì không có con, vậy mà bây giờ cô ấy lại mang thai. Điều khiến tôi sợ nhất không phải chuyện cô ấy có con, mà là chuyện cô ấy vẫn chưa tái hôn, tức là vẫn đang độc thân.

Một ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tôi: Biết đâu đứa bé là con anh.

Tôi chưa có bằng chứng. Tôi cũng không muốn biến mình thành một người vợ chỉ biết nghi ngờ chồng nhưng càng cố gạt đi, tôi càng thấy bất an.

Tối hôm đó, tôi nhìn anh ngồi bên cạnh, vẫn bình thản xem điện thoại như mọi ngày. Tôi chợt nghĩ, điều đáng sợ nhất trong cuộc hôn nhân này có lẽ không phải người vợ cũ, cũng chẳng phải đứa trẻ chưa chào đời. Mà là việc tôi đã từng tha thứ cho một lời nói dối, rồi không biết sau lời nói dối ấy còn bao nhiêu điều anh chưa nói với tôi.

Tôi không biết mình nên hỏi thẳng chồng hay tiếp tục im lặng để tìm hiểu? Và nếu sự thật đúng những gì tôi đang sợ, thì tôi phải giải quyết chuyện này thế nào?