Sao trên đời lại có món canh bình dân rẻ bèo mà ngon đến thế này, nấu với rau gì cũng hợp!

Có những món ăn không cần thịt cá đắt tiền, không cần nguyên liệu cầu kỳ nhưng cứ xuất hiện trên mâm cơm là cả nhà lại ăn hết veo. Canh dắt nấu mướp là một món như thế. Chỉ vài nghìn đồng tiền dắt, thêm quả mướp ngoài chợ và ít rau có sẵn trong vườn, vậy mà nồi canh ngọt đến mức nhiều người phải thốt lên: sao trên đời lại có món canh bình dân mà ngon đến thế.

Điều đặc biệt của dắt là vị ngọt rất thanh, nước nấu trong, không tanh nếu sơ chế đúng cách. Khi kết hợp với mướp, vị ngọt ấy càng được đẩy lên rõ rệt. Còn mướp lại có khả năng “hòa hợp” với rất nhiều loại rau khác nhau, vì thế chỉ cần thay đổi một nắm rau là đã có ngay một nồi canh mới.

Dắt nấu được rất nhiều loại canh ngon mát, ngọt lịm

1. Dắt nấu mướp với rau mồng tơi: Món canh của những ngày hè

Đây có lẽ là cách nấu quen thuộc nhất. Mồng tơi sau khi nhặt sạch, rửa kỹ rồi cắt khúc vừa ăn. Dắt ngâm nước vo gạo hoặc nước muối loãng để nhả hết cát, sau đó luộc lấy nước.

Phi thơm hành khô, cho phần thịt dắt vào đảo nhanh rồi đổ nước luộc dắt vào đun sôi. Mướp được thái miếng vừa ăn cho vào trước, đến khi mướp bắt đầu trong thì thả mồng tơi. Chỉ cần đun thêm khoảng một phút là có thể tắt bếp.

Nước canh ngọt thanh, mồng tơi mềm mướt, mướp tan nhẹ trong miệng còn dắt giòn giòn, ăn với cơm nóng trong ngày hè gần như không cần thêm món cầu kỳ nào khác.

Ảnh minh họa

2. Dắt nấu mướp với rau đay: Càng dân dã càng đưa cơm

Rau đay vốn là “bạn thân” của nhiều món canh hải sản và dắt cũng không ngoại lệ. Khi nấu cùng mướp, rau đay tạo độ sánh nhẹ, giúp nước canh đậm vị hơn.

Rau đay nhặt phần lá non, rửa sạch rồi thái nhỏ. Mướp gọt vỏ, cắt miếng. Sau khi dắt được làm sạch và lấy nước luộc, cho mướp vào trước rồi mới đến rau đay.

Điểm cần lưu ý là không nên nấu rau đay quá lâu vì rau sẽ chuyển màu và mất vị ngọt. Một ít hành lá hoặc vài lát gừng đập dập cũng giúp món canh thơm hơn.

Nhiều người cho rằng đây là phiên bản ngon nhất bởi nước canh có độ sánh tự nhiên, vị ngọt của dắt quyện với rau đay khiến bữa cơm mùa hè trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

3. Dắt nấu mướp với rau dền: Màu sắc đẹp, vị ngọt dịu

Nếu trong nhà không có mồng tơi hay rau đay thì rau dền lại là lựa chọn rất đáng thử. Rau dền có vị ngọt nhẹ, mềm nhưng không nhớt, đặc biệt hợp với vị thanh của dắt.

Rau dền sau khi nhặt sạch được cho vào sau khi mướp đã chín tới. Chỉ vài phút là nồi canh đã có màu xanh đỏ rất bắt mắt. Vị ngọt từ rau dền hòa cùng vị ngọt của dắt tạo nên cảm giác thanh mát, dễ ăn.

Nhiều gia đình còn thêm một ít hành hoa hoặc vài lát ớt tươi để tăng hương vị. Món canh này đặc biệt hợp với những ngày nắng nóng khi cả nhà đều muốn ăn những món nhẹ bụng.

Một món canh, ba cách nấu nhưng cách nào cũng ngon

Điều khiến canh dắt nấu mướp được nhiều người yêu thích chính là sự linh hoạt. Chỉ cần thay đổi một loại rau, hương vị đã khác đi đáng kể nhưng vẫn giữ được cái ngọt rất riêng của dắt và vị thanh mát của mướp.

Có những món ăn đắt tiền khiến người ta ăn một lần cho biết, nhưng cũng có những món bình dân chỉ vài chục nghìn đồng lại khiến người ta nhớ mãi. Canh dắt nấu mướp có lẽ thuộc về kiểu món ăn thứ hai: giản dị, rẻ tiền nhưng càng ăn càng thấy ngon, đến mức nhiều người phải tự hỏi vì sao một món canh dân dã như vậy lại có thể hợp với nhiều loại rau đến thế.