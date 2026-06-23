Bôi kem chống nắng mà bỏ qua bát canh 10k này thì quá phí: Ăn đều trong 1 tháng, da bật tông hồng hào, chống tia UV cực đỉnh

Nhiều chị em bước vào mùa hè là cuống cuồng đầu tư những tuýp kem chống nắng đắt đỏ, SPF 50+, PA++++ đủ cả, cứ ra đường là bôi chát kỹ càng. Thế nhưng, bôi bên ngoài thôi chưa đủ. Dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt của cuối tháng 6, tia UV dội xuống mạnh đến mức có thể xuyên qua lớp khẩu trang, bẻ gãy cấu trúc collagen, khiến da nhanh chóng bị sạm xịt, nổi tàn nhang và lão hóa thầm lặng. Đã vậy, việc ngồi phòng điều hòa liên tục còn làm da mất nước, xỉn màu rõ rệt.

Thay vì chỉ trông cậy vào mỹ phẩm, có một cách cực kỳ rẻ tiền giúp bạn xây dựng một "hàng rào bảo vệ" da ngay từ bên trong. Chỉ với 10k nguyên liệu bình dân gồm cà chua và đậu hũ, bạn đã có ngay một bát canh thanh mát, vừa giúp hạ hỏa cơ thể, vừa hỗ trợ chống nắng nội sinh, dưỡng da bật tông hồng hào bất chấp thời tiết.

Bộ đôi "vàng" tăng cường đề kháng cho làn da dưới nắng

Không phải tự nhiên mà cà chua và đậu hũ được ví như một loại "mỹ phẩm ăn được" lý tưởng cho mùa hè:

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Cà chua – Kho tàng Lycopene chống tia UV: Cà chua là một trong những nguồn dồi dào Lycopene nhất – một chất chống oxy hóa cực mạnh. Hoạt chất này hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên từ bên trong, giúp trung hòa các gốc tự do hình thành do tia cực tím, giảm thiểu tình trạng da bị bỏng rát, kích ứng và ngăn chặn sự tích tụ hắc sắc tố melanin gây sạm nám. Đặc biệt, Lycopene sẽ được giải phóng nhiều nhất và dễ hấp thụ nhất khi được nấu chín với một chút chất béo.

Đu đậu hũ – Cấp ẩm, dưỡng trắng: Đậu hũ non rất giàu protein, canxi và các vitamin nhóm B. Nó giúp làm dịu dạ dày, thanh nhiệt, đồng thời cung cấp độ ẩm dồi dào để nuôi dưỡng làn da mịn màng, ngăn ngừa tình trạng da khô khốc, tróc vảy do mất nước.

Quy trình 8 phút cho bát canh cà chua đậu hũ trứng ngon mắt, bổ da

Món canh này làm siêu nhanh, không tốn sức, lại có màu sắc đỏ - vàng - trắng cực kỳ kích thích vị giác giữa trưa hè oi ả:

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả cà chua chín đỏ (càng chín càng nhiều Lycopene); 2 bìa đậu hũ non (hoặc đậu hũ trắng thường); 1 quả trứng gà ta; hành tím, hành hoa, mùi tàu (ngò gai).

Sơ chế nguyên liệu: Cà chua rửa sạch, cắt múi cau. Đậu hũ cắt miếng vuông vừa ăn. Trứng gà đập ra bát, đánh tan đều. Hành hoa, mùi tàu rửa sạch, cắt nhỏ.

Xào cà chua để kích hoạt dưỡng chất: Cho một chút xíu dầu ăn vào nồi, phi thơm hành tím băm. Trút 2/3 lượng cà chua vào xào chín mềm, dùng muôi dầm nhẹ để cà chua nát ra, tạo màu nước canh đỏ cam tự nhiên. Việc xào cà chua với dầu ăn chính là mẹo cốt lõi giúp chất Lycopene tan ra, giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất.

Nấu canh siêu tốc: Đổ lượng nước lọc vừa ăn vào nồi cà chua xào, vặn lửa lớn đun sôi. Khi nước sôi, thả nốt phần cà chua múi cau còn lại và đậu hũ vào. Nêm nếm gia vị (bột canh, hạt nêm) cho vừa miệng.

Ảnh minh họa

Tạo vân mây nhẹ nhàng: Hạ lửa nhỏ xuống một chút, một tay cầm bát trứng gà, một tay cầm đũa khuấy nước canh theo một chiều, từ từ rót trứng vào nồi để tạo thành các sợi vân mây đẹp mắt. Đợi nước sôi bùng lại, thả hành hoa, mùi tàu vào rồi tắt bếp ngay để giữ mùi thơm.

Mẹo nhỏ nhà bếp: Hãy giữ lại cả vỏ và hạt cà chua khi nấu nếu bạn mua được cà chua sạch. Vỏ cà chua là nơi tập trung hàm lượng Lycopene cao nhất, giúp tăng tối đa hiệu quả dưỡng da.

Múc canh ra tô, bạn sẽ thấy ngay một "bức tranh" ẩm thực bắt mắt: màu đỏ của cà chua, sắc vàng nhẹ của vân trứng và những miếng đậu hũ trắng muốt, mịn màng.

Húp một ngụm nước canh, vị chua thanh dịu nhẹ của cà chua hòa quyện với vị béo bùi của trứng và đậu hũ tan ngay trên đầu lưỡi. Bát canh thanh nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác mỡ màng, giúp giải nhiệt cơ thể ngay lập tức, đưa lại cảm giác sảng khoái sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Ăn đều đặn món canh bình dân này vài lần một tuần chính là cách bí mật để các bà nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, căng mọng và tự tin "thách thức" nắng hè đấy nhé!