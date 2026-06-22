Tốn tiền triệu mua viên cấp nước làm gì: Ăn đều đặn bát canh này da ngậm nước căng mọng, tiêu mỡ bụng cực đỉnh

Đối với dân văn phòng, mùa hè chính là lúc làn da và vóc dáng phải chịu trận nặng nề nhất. Suốt 8 tiếng ngồi lì một chỗ trong phòng điều hòa mát rượi, không khí khô khốc âm thầm hút cạn độ ẩm trên bề mặt da, khiến da xỉn màu, thô ráp và tiết dầu thừa vô tội vạ gây mụn. Đã thế, thói quen lười vận động kết hợp với những hộp cơm trưa đầy dầu mỡ tích tụ lại thành lớp mỡ bụng bướng bỉnh, khiến vòng hai tăng size chóng mặt.

Để giải cứu cơ thể khỏi cái bẫy "mùa hè máy lạnh" này, nhiều chị em vội vàng bỏ ra tiền triệu để mua các loại viên uống cấp nước, thực phẩm chức năng giữ dáng. Thế nhưng, có một phương pháp tự nhiên, rẻ tiền và hiệu quả hơn rất nhiều ngay trong căn bếp của bạn. Chỉ cần ra chợ mua vài quả dưa chuột, đem cắt khúc nhồi thịt băm rồi nấu thành bát canh thanh mát, bạn sẽ có ngay một "vũ khí" cấp ẩm sâu, siết eo cực kỳ thần tốc.

Sự thật dinh dưỡng: Quả dưa chuột nấu chín và khả năng dưỡng nhan chuyên sâu

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Hầu hết chúng ta đều chỉ quen ăn sống dưa chuột hoặc đắp mặt nạ, nhưng khi mang loại quả này đi nấu canh cùng thịt nạc băm, nó lại giải phóng những lợi ích bất ngờ cho cơ thể:

Cấp nước tầng sâu, dưỡng da căng mọng: Dưa chuột chứa đến 96% là nước, dồi dào vitamin C, E và các chất chống oxy hóa lành tính. Khi được nấu chín, lượng nước này hoàn toàn hòa tan vào nước canh, giúp tế bào cơ thể hấp thụ dễ dàng, bù đắp tức thì lượng độ ẩm bị mất do ngồi điều hòa cả ngày. Da được cấp đủ nước từ bên trong sẽ tự động căng mọng, mịn màng và giảm hẳn tình trạng sạm xỉn.

Tiêu mỡ, sạch ruột, nhẹ bụng: Dưa chuột chứa hàm lượng calo cực thấp và giàu chất xơ thô. Hoạt chất axit tartronic trong dưa chuột nấu chín hoạt động như một màng ngăn, ức chế lượng đường và tinh bột chuyển hóa thành mỡ thừa ở vùng bụng. Thức ăn được tiêu hóa nhanh chóng, giúp dạ dày nhẹ bễng sau một ngày dài ngồi làm việc.

Quy trình 10 phút cho bát canh dưa chuột nhồi thịt ngọt thanh mọng nước

Món canh này có giao diện cực kỳ bắt mắt, sang xịn mịn nhưng cách làm lại siêu tốc, thanh nhẹ không một gợn mỡ ngấy:

Chuẩn bị nguyên liệu: 3 quả dưa chuột (chọn quả thẳng, thớ thịt dày, ít ruột); 150g thịt nạc vai băm nhỏ; 2 tai nấm mèo (mộc nhĩ); 1 củ hành tím băm; gừng tươi, hành hoa.

Làm nhân thịt đậm đà: Nấm mèo ngâm nở, băm nhỏ. Trộn thịt băm với nấm mèo, hành tím băm, một chút xíu hạt nêm và tiêu xay, quật đều cho nhân thịt có độ kết dính.

Tạo hình dưa chuột: Dưa chuột rửa sạch, ngâm nước muối (giữ nguyên vỏ để khi nấu dưa giữ được độ giòn rôm rốp). Cắt dưa thành từng khúc dài khoảng 3 - 4cm. Dùng thìa nhỏ khéo léo khoét bớt phần ruột hạt bên trong, chừa lại một phần đáy mỏng để giữ thịt. Dùng thìa xúc nhân thịt nhồi chặt vào từng khúc dưa chuột.

Nấu canh siêu tốc: Bắc nồi nước lọc vừa ăn lên bếp, thả vài lát gừng đập dập vào đun sôi (gừng tính ấm giúp trung hòa tính hàn của dưa chuột, tránh lạnh bụng). Khi nước sôi sùng sục, nhẹ nhàng thả các khúc dưa chuột nhồi thịt vào. Vặn lửa lớn cho nước sôi trở lại trong đúng 4 - 5 phút cho thịt băm bên trong chín thấu, lớp vỏ dưa chuyển sang màu xanh ngọc trong suốt thì tắt bếp ngay, rắc hành hoa lên trên.

Mẹo nhỏ: Tuyệt đối không ninh dưa chuột quá lâu như ninh bí xanh. Dưa chuột rất nhanh chín, chỉ cần đun sôi 5 phút trên lửa lớn để phần vỏ ngoài vừa chín tái, giữ nguyên độ giòn sần sật và khóa chặt dòng nước ngọt lịm bên trong thớ dưa.

Thành quả thanh khiết, nhẹ bẫng người

Múc canh ra tô, làn nước dùng trong vắt thoảng mùi thơm ấm áp của gừng và hành hoa. Những khúc dưa chuột xanh mướt mát, ôm khít lấy viên thịt băm hồng hào nhìn vô cùng ngon mắt.

Húp một muôi nước canh, vị ngọt thanh khiết, dịu nhẹ chảy trôi qua cuống họng, đánh tan ngay cái cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt sau giờ làm việc. Cắn một miếng dưa chuột nhồi thịt, cái cảm giác giòn sật, nước dưa mọng ngọt ứa ra hòa quyện với phần nhân thịt đậm đà, nhai cực kỳ vui miệng mà không hề bị ngấy. Một bát canh bình dân, làm trong nháy mắt nhưng công dụng giữ dáng, dưỡng da thì chấp hết các loại mỹ phẩm đắt tiền. Các bà ghim ngay công thức này để giải cứu vòng hai và làn da của mình trong mùa hè này nhé!