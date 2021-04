Chồng mệnh Kim, vợ đừng bỏ qua những món đồ phong thủy này giúp “anh xã” làm ăn thuận lợi

Linh vật Tỳ Hưu - linh vật phong thủy cầu tài lộc, bình an và mang lại nhiều may mắn cùng dáng vẻ oai phong tượng trưng cho sức mạnh to lớn của nó. Tỳ Hưu đặt trong nhà mang lại nhiều vận may, thu hút tiền tài và bảo vệ tài sản cho gia chủ. Tỳ hưu có giá từ 700.000 đến vài triệu tùy kích thước.