Mệnh kim nên bày những loại cây nào trong nhà thì hợp phong thủy?

Không chỉ khiến không gian xanh và đẹp, cây cảnh còn ảnh hưởng tới phong thủy trong mọi mặt cuộc sống của bạn. Chọn đúng loại cây hợp mệnh gia chủ mới có thể mang lại lợi ích và ngược lại. Bạn là người mệnh kim và không biết cây gì hợp mệnh kim thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm ra loài cây cảnh may mắn của mình.

Người mệnh Kim là những người sinh vào các năm: Canh Thìn – 2000 Tân Tỵ – 2001 Quý Dậu – 1993 Nhâm Thân – 1992 Giáp Tý – 1984, 2026 Ất Sửu – 1985, 1925 Canh Tuất – 1970 Tân Hợi – 1971 Quý Mão – 1963, 2023 Nhâm Dần – 1962, 2022 Ất Mùi – 1955, 2015 Giáp Ngọ – 1954, 2014

Theo phong thủy người mệnh kim đại diện cho đất, đất trong lòng đất nên màu sắc hợp với mệnh kim là màu nâu đất, vàng sẫm, ánh kim và trắng. Bởi vậy những cây hợp với mệnh kim thường mang hai màu sắc này.

1. Cây bạch mã hoàng tử - giá bán từ 120 nghìn đến 300 nghìn

Đặc điểm: cây bạch mã hoàng tử là cây cảnh mọc theo khóm, thân cây màu trắng ngà, chỉ to ngang chiếc đũa. Mỗi khóm gồm nhiều nhánh nhỏ. Lá cây khá to, tán lá rộng, xòe ra xung quang. Dễ dàng nhận thấy lá cây này rất bóng, gân to ở giữa màu trắng xanh, tỏa ra hai bên các gân nhỏ.

Ý nghĩa: Bạch mã hoàng tử là một trong những cây cảnh hợp mệnh kim. Loài cây này tượng trưng cho sự may mắn, thường được sử dụng để tặng quà trong các dịp đặc biệt như khai trương, lên chức,…



Ảnh minh họa.

Trong phong thủy, bạch mã hoàng tử được miêu tả là mang theo nét quý tộc, hoàng gia từ cái tên cho đến hình dáng. Khi một người tặng bạn loài cây này có nghĩ họ mong muốn sự nghiệp công danh của bạn gặp nhiều may mắn, vui vẻ trong cuộc sống. Hơn nữa, loài cây này rất thích hợp với nam giới vì tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nam tính.

2. Cây dây nhện - giá bán từ 50 nghìn đến 180 nghìn

Đặc điểm: cây dây nhện hay còn gọi là cây lan chi, là cây thân cỏ với đặc điểm nổi bật là có rất nhiều lá mọc xòe ra tứ phía. Sở dĩ có tên gọi dây nhện bởi lá loài cây này khá nhỏ và dài, mọc nhiều nên được ví như dây nhện. Càng trồng lâu thì cây sẽ mọc càng nhiều lá con, lâu dần sẽ thành một khóm lớn.



Ý nghĩa: nhắc đến cây phong thủy theo mệnh kim thì người ta thường nói đến cây dây nhện bởi loài cây này tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Người mệnh kim khi trồng cây này trong nhà, trên bàn làm việc sẽ có những thăng tiến trong công việc, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh những ý nghĩa phong thủy thì nhiều người tin trồng loài cây này vì những lợi ích sức khỏe khác. Không chỉ giúp thanh lọc không khí mà nhiều người còn sử dụng thân cây giã nhuyễn để chữa lành các vết thương hở. Hơn nữa, giá thành một chậu cây dây nhện nhỏ xinh chỉ rơi vào khoảng 170 ngàn đồng nên thường được sử dụng làm cây để bàn làm việc hợp mệnh kim.

3. Cây trầu bà đế vương - giá bán từ 10 nghìn đến 2 triệu đồng

Đặc điểm: Cây trầu bà đế vương cùng họ với cây trầu bà, có thân cây nhỏ, mọc thành khóm, thường được cố định vào một cọc xốp ở giữa chậu. Lá cây rất to, hình trái tim, màu xanh, vàng hoặc đỏ nâu, mọc xòe ra xung quanh. Cây thường được trồng trong chậu đất hoặc trồng thủy sinh.

Ý nghĩa: Đối với những người mệnh kim trồng cây gì đem lại nhiều tài lộc mà không tốn kém thì cây trầu bà đế vương là lựa chọn thích hợp. Loài cây này tượng trưng cho lộc quý của đế vương, giúp người sở hữu làm ăn phát đạt, thuận lợi, gặp nhiều may mắn.



Ảnh minh họa.

4. Cây sen đá nâu - giá bán từ 15 nghìn đến 100 nghìn

Đặc điểm: Cây sen đá nâu là một loại sen đá có đặc điểm khá độc đáo với thân cây nhỏ, thấp và chìm dưới lớp đất. Lá cây màu xanh và nâu, rất dày mà mọng nước, thường mọc đối xứng thành hình tròn. Loài cây này có sức sống dẻo dai và dễ phát triển trong nhiều môi trường khác nhau.

Ý nghĩa: Với màu nâu bản mệnh của người mệnh kim, cây sen đá tượng trưng cho một tình cảm tốt đẹp, bền vững, có thể là tình bạn hoặc tình yêu. Nếu một người nào đó tặng bạn loài cây này thì có nghĩa họ coi trọng tình cảm giữa hai người và mong muốn cùng chia sẻ những điều trong cuộc sống.



Ảnh minh họa.

5. Cây cọ nhật - giá bán từ 90 nghìn đến 700 nghìn

Luôn mang đến vẻ thanh lịch và viên mãn, cây cọ nhật đầy sức sống và được cho là cây cảnh hợp mệnh kim. Hơn nữa, nó còn có tác dụng trong việc giảm bớt kim loại nặng có trong không khí. Với những tán lá xòe tròn, cọ nhật đã mang lại cảm giác viên mãn và may mắn.

Cọ nhật xứng đáng là “người bảo vệ” không gian trong nhà bởi công dụng lọc sạch không khí của nó và đồng thời là “máy hút” tài lộc và may mắn về cho bạn.

Ảnh minh họa.

6. Cây phong lan trắng - giá bán từ 170 nghìn đến hàng trăm triệu đồng

Nếu bên trên chỉ toàn liệt kê các loại cây xanh hợp mệnh kim thì đây sẽ là sắc hoa tươi tắn điểm xuyết cho không gian của bạn. Hoa phong lan trắng biểu trưng cho sự thanh lịch và trí tuệ. Màu trắng tinh khiết của hoa cho ta cảm giác dễ chịu và đồng thời là màu sắc rất hợp với người mệnh kim. Cây này còn có ý nghĩa nói đến sự khởi đầu mới với hy vọng ngập tràn.

Ảnh minh họa.