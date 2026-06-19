Chồng lương 200 triệu đưa vợ 15 triệu/tháng: Người vợ lên mạng than thở, nhưng có một điều người vợ nên thay đổi

Một câu chuyện về gia đình trẻ đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi người chồng có thu nhập khoảng 200 triệu/tháng nhưng chỉ đưa vợ 15 triệu để lo toàn bộ chi tiêu sinh hoạt của hai vợ chồng. Hai người chưa có con, người vợ ở nhà làm nội trợ, còn chồng là người đi làm kiếm tiền.

Chồng lương 200 triệu, đưa vợ 15 triệu/tháng để chi tiêu trong gia đình

Theo chia sẻ của người vợ, khoản 15 triệu này được dùng để trang trải tất cả chi phí sinh hoạt hàng tháng như tiền ăn uống khoảng 6 triệu đồng, tiền điện nước và internet khoảng 2 triệu đồng, tiền xăng xe đi lại 2 triệu đồng, mua sắm đồ dùng gia đình khoảng 2 triệu đồng và các khoản chi lặt vặt khác khoảng 3 triệu. Với một gia đình chỉ có hai người, nhiều ý kiến cho rằng mức chi này không phải quá thấp nếu biết cân đối hợp lý.

Đưa vợ 15 triệu chi tiêu hàng tháng, số tiền còn lại người chồng giữ để tiết kiệm, tích lũy cho mục tiêu đổi sang căn nhà tốt hơn trong tương lai. Vì vậy, anh không có ý định tăng thêm khoản chi tiêu hàng tháng khi chưa phát sinh thêm nhu cầu lớn như nuôi con hay trả học phí.

Vấn đề phát sinh lại không nằm ở thu nhập 200 triệu, hay mức chi tiêu hàng tháng

Điều khiến người vợ cảm thấy áp lực lại không nằm hoàn toàn ở con số 15 triệu đồng. Cô cho biết gần như toàn bộ việc nhà đều do mình đảm nhận, từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, cọ rửa nhà vệ sinh cho đến những việc nhỏ như đi theo sau tắt quạt, tắt điện khi chồng quên.

"Việc nhà là mình làm hết, việc duy nhất anh làm là đổ rác. Điều làm mình mệt nhất không phải việc nhà. Mà là cảm giác mình luôn là người có lỗi. Tiêu tiền lại thành mình hoang phí. Có vấn đề phát sinh lại ra mình bốc đồng" - người vợ tâm sự.

Điều đáng chú ý là phần lớn ý kiến của cộng đồng lại không tập trung vào việc người chồng kiếm được bao nhiêu tiền hay nên đưa vợ bao nhiêu tiền mỗi tháng. Bởi với một gia đình chưa có con, mức chi tiêu thực tế có thể chưa quá lớn và mỗi gia đình sẽ có cách quản lý tài chính khác nhau.

Thay vào đó, nhiều người cho rằng người vợ nên cân nhắc việc đi làm, hoặc ít nhất cũng có công việc để có nguồn thu nhập riêng, dù nhiều hay ít. Việc đi làm không chỉ giúp tự chủ hơn về tài chính mà còn mở rộng các mối quan hệ xã hội, có thêm trải nghiệm và góc nhìn ngoài cuộc sống gia đình.

Không ít ý kiến cho rằng khi ở nhà nội trợ quá lâu, cuộc sống dễ xoay quanh bốn bức tường và những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Những chuyện nhỏ trong gia đình vì thế cũng dễ trở thành áp lực tâm lý. Nếu có công việc và môi trường giao tiếp bên ngoài, suy nghĩ có thể trở nên tích cực hơn và cuộc sống cũng có thêm nhiều điều để chia sẻ với bạn đời.

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm với người vợ. Họ cho rằng nếu tính đúng giá trị lao động của người làm nội trợ toàn thời gian thì số công việc đảm nhận không hề nhỏ.

Một người vừa nấu ăn, dọn dẹp, quản lý sinh hoạt gia đình và chăm sóc mọi thứ trong nhà thực chất đang làm nhiều công việc cùng lúc. Điều mà nhiều người mong muốn không hẳn là tăng thêm tiền sinh hoạt, mà là sự chia sẻ trách nhiệm và sự ghi nhận những đóng góp không được trả lương trong gia đình.

Số tiền 15 triệu/tháng là đủ hay chưa đủ còn phụ thuộc vào cách sống của mỗi gia đình. Nhưng điều mà nhiều người đồng tình là trong hôn nhân, ngoài sự minh bạch về tài chính thì cả hai cũng cần có sự đồng hành về trách nhiệm và giá trị đóng góp.

Với người vợ, việc có một công việc và thu nhập riêng, dù ít hay nhiều, cũng là cách để giữ sự độc lập, mở rộng cuộc sống của bản thân và giảm áp lực chỉ quanh quẩn trong những việc không tên của gia đình. Khi mỗi người đều có sự chủ động về kinh tế và cùng chia sẻ cuộc sống, những mâu thuẫn về tiền bạc hay việc nhà cũng có cơ hội được giải quyết một cách tích cực hơn.