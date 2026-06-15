Hai vợ chồng công nhân ở Hà Nội thu nhập 20 triệu/tháng vẫn tiết kiệm được 70%, mua đất xây nhà sau 7 năm kết hôn

Mua đất xây nhà ở Hà Nội - một điều gần như rất khó có thể xảy ra với những gia đình trẻ xa quê, lập nghiệp ở Thủ đô, nhưng với gia đình chị T (quê ở Nghệ An), chỉ cần có quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu và biết cách tiết kiệm, cân đối chi tiêu thì chuyện mua đất xây nhà hoàn toàn có thể.

Mức lương 20 triệu/tháng, hai vợ chồng ở Hà Nội vẫn tiết kiệm 70% thu nhập mỗi tháng

Năm 2018, hai vợ chồng chị T kết hôn khi trong tay gần như chưa có gì đáng kể. Tổng thu nhập của hai vợ chồng lúc ấy chỉ khoảng 20 triệu/tháng, một con số không hề dễ xoay xở giữa cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội.

Nhưng thay vì để chi tiêu cuốn trôi từng đồng, hai vợ chồng chị T thống nhất với nhau một nguyên tắc tưởng chừng khắc nghiệt: Nhận lương là gửi tiết kiệm ngay 70%, phần còn lại mới dùng để chi tiêu hàng ngày.

Câu chuyện của gia đình chị T nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. (Nguồn: Group)

"Do hai vợ chồng cũng đi làm từ sáng sớm rồi tăng ca đến tối muộn, nên hầu như cũng không ăn ở nhà mấy, có nấu ăn thì cũng là đồ quê nhờ bố mẹ mua gửi lên cứ 1 tháng/lần. Có những tháng vợ chồng chỉ ăn hết 1-2 triệu tiền ăn là bình thường" - chị vợ chia sẻ.

Bữa cơm hàng ngày phần lớn là nhờ đồ quê bố mẹ gửi lên đều đặn mỗi tháng - những thùng thực phẩm được bố mẹ gửi lên mỗi tháng, giúp hai vợ chồng cô tiết kiệm được từng khoản nhỏ nhất trong chi tiêu hàng ngày. Chính vì vậy, hai vợ chồng mới có thể tiết kiệm được 70% thu nhập mỗi tháng.

Mảnh đất đầu tiên sau 4 năm tích góp, trả hết nợ sau 3 năm

Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng khi vợ chồng chị T quyết định mua mảnh đất đầu tiên. Đó là một mảnh đất rộng 32m2 tại Hoài Đức, khi ấy có giá 950 triệu đồng. Khi đó hai vợ chồng chị tích lũy được 600 triệu, số còn lại vay mượn thêm từ bố mẹ hai bên.

"Có lẽ nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, tụi mình cũng khó mà chạm tới giấc mơ nhanh như vậy" - chị T chia sẻ. Đó không chỉ là khoản vay, mà còn là niềm tin và sự hậu thuẫn tinh thần rất lớn từ bố mẹ hai bên.

Những năm sau đó là hành trình trả nợ không hề dễ dàng. Dù thu nhập tăng dần lên khoảng 40 triệu/tháng, áp lực tài chính vẫn luôn thường trực. Nhưng với thói quen tiết kiệm đã thành nếp sống, hai vợ chồng chị T kiên trì từng bước cho đến khi chính thức trả hết nợ vào năm 2025.

Cũng trong năm 2025 này, một quyết định táo bạo được hai vợ chồng chị đưa ra: xây nhà trên mảnh đất 32m2 đã mua, dù tiền vẫn chưa thực sự đủ. Vợ chồng chị tiếp tục vay thêm từ bạn bè, người thân, mỗi người một ít, vay từ 10 - 20 triệu rồi góp lại thành số vốn để bắt đầu xây nhà.

May mắn dường như cũng mỉm cười đúng lúc. Vợ chồng chị T mua đất trước thời điểm thị trường bất động sản Hà Nội tăng giá mạnh, và xây nhà trước khi chi phí vật liệu leo thang. Những quyết định tưởng như mạo hiểm lại trở thành bước đi đúng thời điểm.

"Mình thấy may mắn khi mua đất trước dịp Hà Nội sốt đất, rồi cũng may mắn khi xây nhà sớm trước đợt giá vật liệu tăng phi mã. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng mỗi viên gạch đều thấm đẫm sự nỗ lực của hai vợ chồng" - chị T tâm sự.

Ngôi nhà tuy không lớn, nhưng với vợ chồng chị T, đó là thành quả sau nhiều năm cố gắng. Từ hai bàn tay trắng, đi làm công nhân với mức lương không cao, hai vợ chồng chị đã cố gắng tiết kiệm, tích lũy để có thể từng bước thực hiện được điều mình đặt ra.