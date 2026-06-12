Một ngày của người mê tiết kiệm: Từ bữa sáng 15.000 đồng đến cuốn sổ ghi chép chi tiêu trước giờ ngủ

Đây là cách tôi lập ngân sách và quản lý chi tiêu từ sáng đến tối để vừa tiết kiệm được tiền, vừa không cảm thấy mình đang phải sống kham khổ.

"Tôi có keo kiệt quá không?"

Đó là câu hỏi tôi từng nhận được rất nhiều khi chia sẻ về cuộc sống tiết kiệm của mình trên mạng xã hội.

Thực ra, tôi chưa bao giờ xem tiết kiệm là việc phải sống khổ sở hay cắt bỏ mọi niềm vui. Với tôi, tiết kiệm đơn giản là biết tiền của mình đang đi đâu và chủ động quyết định nên chi vào điều gì.

Nhiều người nghĩ những người thích tiết kiệm chắc hẳn sống rất cực, ngày nào cũng chăm chăm săn khuyến mãi hay cân đo từng đồng. Nhưng nếu nhìn vào một ngày bình thường của tôi, có lẽ bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

7 giờ sáng: Tiết kiệm bắt đầu từ căn bếp

Chuông báo thức reo lúc 7 giờ.

Trong khi nhiều người tranh thủ ngủ thêm vài phút rồi mua vội bữa sáng trên đường đi làm, tôi thường xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình.

Hôm nay là hai lát bánh mì nguyên cám, một quả trứng luộc và một ly sữa.

Chi phí cho bữa sáng khoảng 15.000 đồng.

Nếu mua bên ngoài, một ly cà phê và bánh mì có thể tiêu tốn từ 40.000–60.000 đồng. Mỗi ngày chênh lệch vài chục nghìn có vẻ không đáng kể, nhưng cộng dồn trong một năm là một khoản tiền không hề nhỏ.

Trong lúc ăn sáng, tôi tranh thủ kiểm tra các chương trình ưu đãi trên siêu thị online, xem những mặt hàng thiết yếu nào đang giảm giá.

Tôi không mua vì rẻ. Tôi chỉ mua những thứ vốn đã nằm trong danh sách cần mua. Đó là nguyên tắc giúp tôi tránh được những đơn hàng "giảm giá nhưng không cần thiết".

8 giờ 30: Đi làm và chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm

Tôi đến công ty như bao người khác. Công việc chính của tôi vẫn là công việc văn phòng.

Blog chia sẻ về tiết kiệm chỉ là hoạt động tôi duy trì ngoài giờ.

Trong ngày, tôi thường ghi chú lại những mẹo nhỏ phát hiện được: một ứng dụng hoàn tiền mới, một chương trình khuyến mãi hữu ích hay một cách quản lý ngân sách hiệu quả.

Buổi tối, tôi sẽ tổng hợp lại để chia sẻ với những người theo dõi mình. Điều thú vị là càng viết về tiết kiệm, tôi càng nhận ra mọi người đều có những khó khăn rất giống nhau.

- Người thì đau đầu vì hóa đơn điện tăng.

- Người lại không hiểu vì sao lương khá nhưng cuối tháng vẫn hết tiền.

- Người khác thì liên tục mua sắm online theo cảm xúc.

Và đa số vấn đề đều bắt nguồn từ việc không theo dõi dòng tiền hàng ngày.

12 giờ trưa: Hộp cơm mang theo giúp tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi năm

Giờ nghỉ trưa là thời điểm tôi cảm thấy quyết định mang cơm đi làm thật sự đáng giá.

Tôi thường nấu dư từ bữa tối hôm trước, chia sẵn thành hộp và bảo quản trong tủ lạnh.

Sáng hôm sau chỉ việc mang theo và hâm nóng. Chi phí một bữa cơm tự chuẩn bị thường dao động khoảng 25.000-35.000 đồng. Trong khi đó, một bữa trưa văn phòng hiện nay có thể dễ dàng vượt 60.000-80.000 đồng.

Nếu duy trì đều đặn, khoản chênh lệch này có thể giúp tiết kiệm vài triệu đồng mỗi tháng.

Sau bữa trưa, thay vì lướt mạng xã hội liên tục, tôi dành khoảng 20-30 phút đọc sách hoặc các tài liệu về tài chính cá nhân.

Tôi luôn tin rằng kiến thức là khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất. Một mẹo tiết kiệm tốt có thể giúp bạn giữ lại số tiền lớn hơn rất nhiều so với việc săn khuyến mãi.

Buổi chiều: Kiếm tiền cũng là một phần của tiết kiệm

Nhiều người nghĩ tiết kiệm chỉ là cắt giảm chi tiêu. Tôi lại cho rằng đó chỉ là một nửa câu chuyện.

Nửa còn lại là tìm cách tăng thu nhập.

Những lúc công việc không quá bận, tôi tranh thủ học thêm kỹ năng mới, tìm hiểu các xu hướng kiếm tiền trực tuyến hoặc lên ý tưởng cho những nội dung sẽ đăng tải sau này.

Tiết kiệm giúp tôi giữ tiền. Nhưng học hỏi giúp tôi kiếm thêm tiền.

Hai việc này luôn phải song hành.

6 giờ 30 tối: Bữa cơm gia đình quan trọng hơn mọi mẹo tiết kiệm

Sau giờ làm, tôi về nhà chuẩn bị bữa tối. Đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày.

Một bữa cơm đơn giản với rau, thịt, cá và những câu chuyện vụn vặt của gia đình luôn khiến tôi cảm thấy đủ đầy.

Tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi niềm vui. Ngược lại, nó giúp tôi có thêm nguồn lực để tận hưởng những điều thực sự quan trọng.

Tôi có thể không mua những món đồ đắt tiền theo cảm hứng, nhưng tôi sẵn sàng chi tiền cho sức khỏe, cho gia đình và cho những trải nghiệm ý nghĩa.

10 giờ tối: Việc quan trọng nhất trong ngày

Trước khi đi ngủ, tôi mở ứng dụng quản lý chi tiêu. Mỗi khoản tiền trong ngày đều được ghi lại. Cà phê, gửi xe, mua rau, tiền điện, tiền nước...

Tất cả đều có mặt trong bảng theo dõi. Thói quen này chỉ mất khoảng 5 phút nhưng mang lại hiệu quả rất lớn.

Nó giúp tôi biết chính xác mình đã chi bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu và liệu có đang đi đúng kế hoạch tài chính đã đặt ra hay không.

Nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm là những quyết định lớn lao, nhưng sau nhiều năm duy trì thói quen này, tôi nhận ra điều ngược lại. Tiết kiệm thực chất là tổng hợp của hàng trăm lựa chọn nhỏ mỗi ngày: tự làm bữa sáng, mang cơm đi làm, không mua thứ không cần thiết, ghi lại từng khoản chi và không ngừng học cách quản lý tiền bạc tốt hơn.

Có thể tôi không trở nên giàu có chỉ sau một đêm, nhưng tôi biết mình đang từng bước xây dựng sự an tâm về tài chính cho tương lai. Và với tôi, đó mới là giá trị lớn nhất mà việc tiết kiệm mang lại.