Từ “nghiện mua sắm” thành “nghiện tiết kiệm”: Chi tiêu giảm hơn một nửa, nhà cửa gọn gàng và tài khoản ngân hàng cũng dễ thở hơn

Tôi là kiểu người từng rất thích mua sắm.

Mỗi lần thấy khuyến mãi, giảm giá hay sản phẩm mới ra mắt, tôi đều có cảm giác nếu không mua ngay thì sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Tủ quần áo lúc nào cũng đầy, ngăn kéo chất kín đồ dùng, còn kho chứa đồ trong nhà gần như không còn chỗ trống.

Thế nhưng càng sở hữu nhiều, tôi lại càng thấy mệt mỏi.

Một ngày nọ, khi mất gần một tiếng chỉ để tìm một chiếc áo trong tủ, tôi nhận ra mình cần thay đổi.

Bắt đầu từ tủ quần áo

Thay đổi đầu tiên của tôi nghe có vẻ cực đoan: một năm không mua quần áo mới.

Ban đầu, quyết định này khiến tôi rất khó chịu. Tôi vẫn bị hấp dẫn bởi những đợt giảm giá, những bộ sưu tập mới hay những lời giới thiệu từ bạn bè.

Nhưng sau vài tháng, cảm giác thèm mua sắm giảm dần. Tôi bắt đầu nhìn lại những gì mình đang có và phát hiện rất nhiều món đồ gần như chưa từng được sử dụng. Có chiếc váy còn nguyên tem, có chiếc áo chỉ mặc đúng một lần rồi nằm yên trong góc tủ.

Tôi dành thời gian phân loại lại toàn bộ quần áo:

- Đồ còn mặc thường xuyên giữ lại.

- Đồ không vừa hoặc không còn thích thì quyên góp.

- Đồ hỏng hoặc quá cũ thì bỏ đi.

Sau vài lần thanh lọc, tủ quần áo trở nên gọn gàng đáng kinh ngạc. Mỗi mùa, tôi chỉ giữ khoảng 3–4 bộ đồ chính để mặc luân phiên. Riêng mùa hè có nhiều hơn một chút nhưng cũng không quá 10 bộ.

Điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy thiếu. Ngược lại, mỗi sáng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì không còn đứng trước tủ đồ và than rằng: “Không biết mặc gì”.

Từ tích trữ sang mua đủ dùng

Nếu quần áo là vấn đề đầu tiên thì tích trữ mới là “căn bệnh” lớn nhất của tôi.

Trước đây, cứ thấy giảm giá là tôi mua.

- Giấy vệ sinh mua theo thùng.

- Sữa tắm mua vài chai một lúc.

- Mỹ phẩm mua vì nghĩ sau này sẽ dùng.

- Đồ ăn vặt mua vì “để sẵn trong nhà cho tiện”.

Tôi luôn tự thuyết phục bản thân rằng mình đang tiết kiệm tiền. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

- Nhiều món mỹ phẩm hết hạn trước khi dùng xong.

- Không ít thực phẩm bị bỏ quên trong góc tủ.

Những món đồ mua vì khuyến mãi cuối cùng lại trở thành khoản chi lãng phí. Quan trọng hơn, căn nhà ngày càng chật chội.

Từ khi thay đổi, tôi bắt đầu áp dụng nguyên tắc rất đơn giản:

- Chỉ mua khi thực sự cần.

- Trước mỗi lần đi siêu thị hoặc mua hàng online, tôi lập danh sách rõ ràng.

Những món không nằm trong danh sách gần như không được phép xuất hiện trong giỏ hàng. Nguyên tắc này giúp tôi tránh được rất nhiều khoản mua sắm cảm tính.

Chi tiêu giảm mạnh mà không thấy thiếu thốn

Sau khoảng một năm duy trì các thay đổi trên, tôi nhìn lại bảng chi tiêu và thực sự bất ngờ.

Trước đây, mức chi tiêu cá nhân của tôi dao động khoảng 5.000 NDT/tháng.

Khoản tiền này chủ yếu “bốc hơi” vào:

- Quần áo.

- Mỹ phẩm.

- Đồ gia dụng mua theo cảm hứng.

- Đồ ăn ngoài.

- Các món giảm giá không thật sự cần thiết.

Hiện nay, chi tiêu cá nhân của tôi chỉ còn khoảng 2.000 NDT/tháng. Tôi không phải sống kham khổ. Tôi vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn mua những món đồ cần thiết. Khác biệt duy nhất là tôi không còn mua vì cảm xúc nhất thời.

Mỗi khi định thanh toán một món hàng, tôi đều tự hỏi:

- Mình có thật sự cần nó không?

- Mình đã có món tương tự chưa?

- Nếu không mua thì cuộc sống có bị ảnh hưởng không?

Chỉ ba câu hỏi đơn giản này đã giúp tôi tránh được vô số khoản chi vô nghĩa.

Nhà sạch hơn, đầu óc cũng nhẹ hơn

Điều tôi không ngờ tới là tiết kiệm tiền lại kéo theo một lợi ích khác: nhà cửa trở nên gọn gàng hơn rất nhiều.

Khi đồ đạc ít đi:

- Tủ kệ không còn chật cứng.

- Việc dọn dẹp nhanh hơn.

- Không còn cảnh lục tung mọi ngăn kéo để tìm đồ.

Mỗi khi bước vào nhà, tôi cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Không gian sống thông thoáng giúp tâm trạng cũng thoải mái hơn. Tôi nhận ra rằng đôi khi sự bừa bộn không chỉ nằm ở căn nhà, mà còn nằm trong cách chúng ta tiêu dùng.

Tiết kiệm tiền không phải để sống khổ

Nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm đồng nghĩa với cắt giảm mọi niềm vui.

Tôi từng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng tiết kiệm thực chất là ưu tiên những thứ quan trọng hơn.

Khi không còn tiêu tiền vào những món đồ không cần thiết, tôi có thêm nguồn lực cho những mục tiêu dài hạn:

- Quỹ dự phòng.

- Tiết kiệm cho tương lai.

- Học thêm kỹ năng mới.

- Chăm sóc sức khỏe.

Tài khoản tiết kiệm tăng dần từng tháng không khiến tôi giàu lên ngay lập tức, nhưng mang lại một cảm giác rất đặc biệt: sự yên tâm.

Đó là cảm giác biết rằng mình đang kiểm soát được cuộc sống thay vì để những ham muốn mua sắm dẫn dắt.

Lời kết

Nếu có điều gì tôi học được từ hành trình này, thì đó là: tiết kiệm tiền không bắt đầu từ việc kiếm nhiều hơn, mà bắt đầu từ việc mua ít đi những thứ không cần thiết.

Một tủ quần áo gọn gàng hơn, một căn nhà bớt chật chội hơn và một tài khoản tiết kiệm tăng lên mỗi tháng có thể không khiến cuộc sống thay đổi chỉ sau một đêm. Nhưng theo thời gian, những thay đổi nhỏ ấy lại tạo ra cảm giác tự do mà trước đây tôi chưa từng có.

Và có lẽ đó chính là lý do khiến nhiều người nói đùa rằng: sau một thời gian, tiết kiệm tiền cũng có thể trở thành một “thói quen gây nghiện”.