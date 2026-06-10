Nguyên tắc chi tiêu của người tiết kiệm: Sống cuộc sống tốt nhất với số tiền ít nhất

"Tôi không phải người giàu có, cũng không phải chuyên gia tài chính. Tôi chỉ là một người bình thường luôn cố gắng sống tốt nhất có thể với số tiền mình đang có".

Đó là cách Coco – một phụ nữ yêu thích lối sống tiết kiệm – mô tả về bản thân. Với cô, tiết kiệm không phải là ép mình chịu khổ mà là tìm ra cách sử dụng tiền hiệu quả hơn để cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Tiết kiệm không có nghĩa là từ bỏ mọi niềm vui

Những ngày gần đây, Coco thường xuyên thức khuya vì công việc. Có hôm cô chỉ ngủ được lúc 2–3 giờ sáng. Ban ngày, cô phải dựa vào cà phê hoặc trà đặc để giữ tỉnh táo.

Vì thiếu ngủ nên bữa sáng của cô khá đơn giản. Một cốc cà phê hòa tan, một viên vitamin và một quả trứng luộc là đủ để bắt đầu ngày mới.

Nhiều người nhìn vào sẽ cho rằng đây là cách sống quá tiết kiệm. Nhưng với Coco, đó chỉ là lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế.

"Tôi không mua cà phê đắt tiền ngoài quán chỉ vì thói quen. Tôi vẫn uống cà phê mỗi ngày, nhưng chọn loại phù hợp với túi tiền của mình."

Thỉnh thoảng, cô vẫn mua một loại cà phê mới để đổi vị hoặc thưởng cho bản thân. Bởi theo cô, tiết kiệm không phải là từ chối mọi thú vui.

"Chúng ta tiết kiệm tiền để sử dụng hợp lý hơn, chứ không phải để biến mình thành người keo kiệt".

Người tiết kiệm luôn đặt câu hỏi: Khoản chi này có đáng không?

Một cuối tuần, Coco cùng bạn đi chợ trà.

Sau nhiều giờ thử trà liên tục, cả hai bắt đầu cảm thấy đói. Họ ghé vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó nhưng nhanh chóng giật mình khi nhìn bảng giá.

Một hộp bánh nhỏ có giá tương đương một bữa ăn đầy đủ.

Thay vì mua bánh ăn cho đỡ đói, hai người quyết định gọi mì. Chi phí thấp hơn đáng kể nhưng lại đủ no cho cả buổi chiều.

Điều thú vị là số tiền tiết kiệm được từ quyết định đó lại giúp họ có một bữa tối ngon miệng hơn.

Coco cho rằng đây chính là tư duy quan trọng của người biết quản lý tiền. Họ không từ chối chi tiêu. Họ chỉ luôn cân nhắc xem khoản tiền bỏ ra có mang lại giá trị tương xứng hay không.

Một món ăn vặt đắt tiền chưa chắc khiến họ vui bằng một bữa ăn ngon cùng bạn bè.

Trước khi học cách tiêu tiền, hãy hiểu sự vất vả của việc kiếm tiền

Coco cũng thừa nhận có thời gian cô thử xây dựng các kênh nội dung cá nhân với hy vọng tạo thêm thu nhập.

Nhưng thực tế không hề dễ dàng. Có những tháng tổng số tiền kiếm được chỉ đủ cho vài bữa ăn. Dù vậy, cô vẫn duy trì.

"Bởi nếu bỏ cuộc, tôi sẽ mất luôn khoản thu nhập nhỏ bé đó."

Chính trải nghiệm này khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tiền bạc. Khi đã trực tiếp kiếm từng đồng, người ta sẽ hiểu rằng kiếm tiền thường khó hơn rất nhiều so với tiêu tiền. Một cú nhấp chuột có thể khiến vài trăm nghìn đồng biến mất khỏi tài khoản.

Nhưng để kiếm được số tiền ấy, đôi khi phải làm việc nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Đó cũng là lý do những người tiết kiệm thường không chạy theo các đợt mua sắm bốc đồng hay các món đồ giảm giá chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Họ hiểu rằng mỗi khoản chi đều là thành quả lao động của chính mình.

Sống tiết kiệm đôi khi còn mang lại cảm giác thú vị

Có một điều khá bất ngờ: Coco cho biết cô cảm thấy việc săn giá tốt, tìm được món hàng chất lượng với chi phí thấp mang lại niềm vui không kém việc mua sắm.

Ví dụ, thay vì mua đồ theo cảm hứng, cô thường so sánh giá trên nhiều nền tảng khác nhau.

- Một cốc trà sữa có thể tương đương giá một tuần rau củ cho gia đình.

- Một món đồ gia dụng mua đúng thời điểm khuyến mãi có thể tiết kiệm vài trăm nghìn đồng.

Những khoản tiền tưởng như nhỏ ấy, cộng dồn trong nhiều tháng lại trở thành một khoản đáng kể.

Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên tham gia các hoạt động trao đổi đồ cũ trong khu dân cư. Quần áo trẻ em đã chật có thể đổi lấy sách truyện. Đồ chơi không dùng nữa có thể đổi lấy những vật dụng cần thiết khác.

Nhờ vậy, nhiều nhu cầu được đáp ứng mà không phải bỏ thêm tiền.

Mua ít hơn nhưng mua tốt hơn

Sau nhiều năm thực hành lối sống tiết kiệm, Coco đúc kết một nguyên tắc rất đơn giản:

Những thứ không cần thiết thì mua ít hoặc không mua. Những thứ thật sự cần thiết thì nên ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.

Đó là lý do cô sẵn sàng chi tiền cho thực phẩm tốt, đồ dùng sử dụng lâu dài hoặc các khoản đầu tư cho sức khỏe.

Ngược lại, những món đồ chỉ mang tính nhất thời hoặc dễ bị bỏ quên sau vài lần sử dụng sẽ được cân nhắc rất kỹ.

Bảng nguyên tắc chi tiêu của Coco:

Khoản chi Nguyên tắc Thực phẩm Ưu tiên chất lượng và sức khỏe Đồ gia dụng Mua bền, dùng lâu Quần áo Mua khi thực sự cần Giải trí Chọn hình thức tiết kiệm nhưng vẫn vui Mua sắm theo cảm xúc Hạn chế tối đa Tiết kiệm Duy trì đều đặn hàng tháng

Tiết kiệm không phải là sống thiếu thốn

Nhiều người vẫn nghĩ rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc từ bỏ những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhưng thực tế, những người quản lý tiền giỏi thường không sống khổ hơn người khác. Họ chỉ biết ưu tiên điều gì thực sự mang lại giá trị.

Tiết kiệm không phải là giữ chặt từng đồng trong ví.

Tiết kiệm là biết đồng tiền nào đáng chi, đồng tiền nào nên giữ lại.

Và đôi khi, cuộc sống tốt nhất không phải là cuộc sống tiêu nhiều nhất, mà là cuộc sống mà mỗi khoản chi đều khiến chúng ta cảm thấy xứng đáng.