Chồng kiếm 40 triệu, vợ 15 triệu nhưng vẫn cãi nhau nảy lửa: Giải quyết bằng cách chia tiền độc-lạ nhưng cực hợp lý

Trong mắt nhiều người, một gia đình có tổng thu nhập hơn 50 triệu đồng mỗi tháng hẳn phải sống sung túc, ít khi phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược trong trường hợp của vợ chồng anh H. (35 tuổi, nhân viên IT) và chị M. (32 tuổi, giáo viên) ở Hà Nội.

Dù kinh tế ổn định, cặp đôi này vẫn thường xuyên mâu thuẫn gay gắt chỉ vì… cách chia tiền sinh hoạt. "Người ngoài nhìn vào tưởng gia đình mình dư dả. Nhưng bên trong thì tháng nào cũng có căng thẳng. Có những lúc tôi và chồng chiến tranh lạnh cả tuần chỉ xoay quanh chuyện ai phải trả cái gì" , chị M. kể.

Thu nhập cao nhưng vẫn căng thẳng vì tiền

Khi mới cưới, anh H. là người đưa ra nguyên tắc chi tiêu:

Anh sẽ lo các khoản chi lớn như tiền nhà, học phí của con, viện phí cho bố mẹ. Chị M. phụ trách chi tiêu hằng ngày: ăn uống, điện nước, sinh hoạt.

Nghe qua thì khá hợp lý, nhưng thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề. Với mức lương 15 triệu, chị M. phải xoay xở đủ loại chi tiêu hàng ngày. Giá cả leo thang khiến tháng nào chị cũng trong tình trạng "hụt quỹ", thậm chí có khi phải xin chồng hỗ trợ thêm.

"Cứ đến cuối tháng, tôi thường chẳng còn đồng nào trong ví. Khi xin thêm, anh lại bảo tôi hoang phí, không biết cân đối. Còn tôi thì ấm ức vì anh đâu hiểu được chi tiêu hằng ngày tốn kém thế nào", chị M. chia sẻ.

Trong khi đó, anh H. lại nghĩ khác: "Tôi đã gánh hết những khoản lớn và cố định, còn vợ chỉ lo tiền chợ mà lúc nào cũng kêu thiếu. Thế nên tôi thấy vợ không có kế hoạch, chỉ biết tiêu nhiều hơn thu nhập".

Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận đã khiến mỗi tháng, đôi vợ chồng đều xảy ra tranh cãi. Có lần, mâu thuẫn căng thẳng đến mức cả hai nghĩ tới chuyện tách quỹ riêng biệt.

Giải pháp chia theo tỷ lệ thu nhập – tưởng vô lý nhưng lại hợp lý

Trong một buổi tư vấn tài chính gia đình, cặp đôi đã được gợi ý cách chia sẻ khác: đóng góp theo tỷ lệ thu nhập thay vì chia theo hạng mục chi tiêu.

Cụ thể:

Thu nhập anh H. là 40 triệu, chị M. là 15 triệu. Tổng cộng 55 triệu.

Tỷ lệ thu nhập: anh H. chiếm 72%, chị M. chiếm 28%.

Vậy nếu tiền sinh hoạt gia đình hết 20 triệu/tháng, anh H. góp 14,4 triệu, chị M. góp 5,6 triệu.

Cách này giúp gánh nặng trở nên công bằng hơn. Người có thu nhập cao đóng góp nhiều hơn, nhưng vẫn trong phạm vi phù hợp. Người có thu nhập thấp vẫn góp phần trách nhiệm, nhưng không bị quá tải.

Chị M. thừa nhận: "Thú thực, ban đầu tôi nghĩ cách chia này phức tạp và không cần thiết. Nhưng khi áp dụng, tôi thấy mình bớt căng thẳng hẳn. Không còn cảnh phải ngửa tay xin tiền chồng, tự tin hơn hẳn khi chi tiêu".

Còn anh H. cũng bất ngờ: "Lúc đầu tôi nghĩ vợ chỉ muốn dựa dẫm. Nhưng thử một vài tháng, tôi thấy hóa ra hợp lý. Cãi vã giảm hẳn, cả hai cũng cảm thấy bình đẳng hơn".

Bài học từ câu chuyện

Trường hợp của vợ chồng anh H. – chị M. cho thấy một điều quan trọng: tiền bạc trong hôn nhân không chỉ là phép toán, mà còn là sự công bằng và tôn trọng.

Nhiều gia đình hiện nay vẫn áp dụng cách chia chi tiêu "ai lo khoản nào", tưởng đơn giản nhưng lâu dài lại dễ gây bất công. Người gánh khoản cố định có thể nghĩ mình chịu thiệt, người lo chi tiêu hằng ngày lại cảm thấy áp lực.

Các chuyên gia tài chính gia đình khuyến nghị:

Minh bạch tài chính: Vợ chồng cần thẳng thắn chia sẻ thu nhập, kế hoạch chi tiêu và các khoản tiết kiệm.

Chia theo tỷ lệ thu nhập: Công bằng hơn, ai nhiều góp nhiều, ai ít góp ít, nhưng cả hai đều cùng trách nhiệm.

Quỹ chung và quỹ riêng: Nên có một tài khoản chung để chi cho gia đình, song song là khoản riêng để mỗi người tự do chi tiêu, tránh cảm giác bị kiểm soát.

Quỹ dự phòng dài hạn: Ngoài chi tiêu hàng ngày, vợ chồng cần cùng nhau thiết lập quỹ tiết kiệm, bảo hiểm sức khỏe, hưu trí… để an tâm ứng phó biến cố.

Tiền bạc vốn được coi là "thước đo" sự ổn định của hôn nhân, nhưng sự thật là ngay cả khi thu nhập cao, vợ chồng vẫn có thể bất hòa nếu thiếu nguyên tắc quản lý chung. Một cách chia tiền tưởng chừng "vô lý" đôi khi lại là chìa khóa để giữ sự cân bằng và bình yên.

Bởi sau cùng, hôn nhân bền vững không nằm ở số tiền mỗi tháng, mà nằm ở việc cả hai có biết cùng nhau quản lý nó hay không.