Cầm lương chồng 30 triệu, vợ bị mắng tiêu hoang, đến khi nhìn bảng chi tiêu sững sờ "bái phục" vợ

"30 triệu/tháng mà lúc nào cũng than không đủ, cô tiêu kiểu gì mà tiền cứ đội nón ra đi?" , anh Nam gắt gỏng với vợ trong bữa cơm tối.

Chị Hương, vừa đi làm, vừa lo cho hai con nhỏ, nghe xong chỉ biết cười nhạt. Mấy tháng nay, anh Nam liên tục trách vợ không biết vun vén. Nhưng đến khi chị trải bảng chi tiêu ra trước mặt, không chỉ anh Nam mà cả ông bà nội – ngoại cũng chết lặng.

Vợ chồng anh Nam kết hôn được 3 năm nhưng bị "vỡ kế hoạch", đã có 2 em bé kháu khỉnh đáng yêu. Thế nhưng bé thứ 2 đẻ non, hay ốm vặt nên tiêu tốn khá nhiều tiền của bố mẹ.

Bảng chi tiêu "cắt máu" mỗi tháng

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú Tiền ăn uống cả nhà 4 người 10.000.000 Bao gồm đồ ăn vặt, ăn dặm của 2 con Học phí con lớn 3.500.000 Bao gồm học thêm năng khiếu Sữa bỉm cho con bé 5.500.000 6 hộp sữa 3 bịch bỉm Tiền thuê người giúp việc theo giờ 3.000.000 7 nửa buổi/tuần hỗ trợ trông con Điện nước, mạng, gas, dịch vụ 2.200.000 Tăng cao vì dùng điều hòa mùa hè Xăng xe, đi lại 2.000.000 Bao gồm gửi xe chung cư Phát sinh (thuốc, quần áo, đồ dùng sinh hoạt…) 3.500.000 Con liên tục ốm vặt Tổng cộng 29.700.000 Gần như hết sạch lương Để ra 3-4.000.000 Vợ làm thêm

Điều khiến anh Nam chết lặng là khoản 3,5 triệu phát sinh: chỉ riêng tháng trước, bé út viêm họng, đi khám tư đã mất hơn 1 triệu tiền thuốc. Chưa kể vợ anh còn "gồng" thêm bằng cách bán đồ ăn (các bữa cơm gia đình nấu dư ra rồi nhận làm cơm healthy cho các chị em cùng tòa chung cư), kiếm thêm khoảng 4 triệu/tháng để xoay xở.

Bài học phía sau con số

Anh Nam thú nhận: "Tôi cứ nghĩ vợ tiêu xài hoang phí, ai ngờ mỗi đồng cô ấy tính toán từng ly từng tí. Đến lúc nhìn con số chi li, tôi mới thấy mình vô tâm".

Chuyên gia tài chính gia đình Rachel Cruze (Mỹ) từng nói trên Business Insider: "Tiền bạc là lý do số một dẫn đến căng thẳng hôn nhân. Không phải vì thiếu, mà vì vợ chồng không minh bạch và không cùng nhau bàn bạc".

3 nguyên tắc để tiền bạc không giết chết hôn nhân

Công khai chi tiêu: Mỗi tháng vợ chồng cùng ngồi xem bảng chi, tránh cảm giác "ai ôm tiền người đó có quyền".

Áp dụng mô hình 50/30/20: 50% chi phí thiết yếu – 30% nhu cầu – 20% tiết kiệm, tạo sự cân bằng.

Công cụ hỗ trợ : Sử dụng app quản lý chi tiêu (Money Lover, Misa) để theo dõi minh bạch từng khoản, tránh tranh cãi vô lý.

Tiền bạc có thể làm vợ chồng xa cách, nhưng cũng chính tiền bạc nếu được quản lý minh bạch sẽ là chất keo gắn kết gia đình.