Chồng Công chúa Eugenie cương quyết cấm cửa mẹ vợ đến ở chung

Chúng ta vẫn thường nghĩ cuộc sống của các thành viên Hoàng gia luôn được bao bọc trong nhung lụa và những đặc quyền. Nhưng khi sóng gió ập đến, họ cũng như bao gia đình bình thường khác, phải đối diện với những rạn nứt và những lựa chọn đầy tổn thương. Kể từ khi bê bối chấn động liên quan đến tội phạm ấu dâm và buôn người Jeffrey Epstein nổ ra, kéo theo sự sụp đổ hình tượng của cựu Vương tử Andrew, những người con gái của ông đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.

Đứng trước cảnh bố mẹ vợ lao đao, mất nhà, mất tước hiệu, chàng rể Jack Brooksbank đã phải thiết lập một "kỷ luật thép" cho tổ ấm của mình: Kiên quyết không để mẹ vợ - bà Sarah Ferguson dọn đến sống chung. Quyết định này nghe qua có vẻ tuyệt tình, nhưng đằng sau đó lại là nỗi giằng xé của một người cha, người chồng muốn dùng tấm lưng mình để che chắn cho vợ con khỏi miệng đời cay nghiệt.

Bóng đen scandal và sự trượt dài của một gia đình

Kể từ đầu năm nay, những sóng gió liên tiếp bủa vây gia đình cựu Vương tử Andrew - con trai cố Nữ hoàng Elizabeth II. Việc ông bị tước bỏ mọi tước hiệu và vướng vào vòng lao lý (bị bắt giữ vào tháng 2 để điều tra vì nghi ngờ có hành vi sai trái trong cơ quan công quyền, dù ông luôn kịch liệt phủ nhận) đã trở thành một vết nhơ khó gột rửa. Kéo theo đó, ông và vợ cũ là bà Sarah Ferguson buộc phải dọn ra khỏi Royal Lodge ở Windsor - nơi họ đã gắn bó ngót nghét hai thập kỷ.

Mất đi chốn dung thân quen thuộc, nhiều người đinh ninh rằng bà Sarah sẽ dọn đến ở cùng một trong hai cô con gái cưng là Beatrice hoặc Eugenie. Nhất là khi từ tháng 12 năm ngoái, sau lễ rửa tội của cháu gái ngoại Athena, người ta không còn thấy bà xuất hiện công khai ở bất cứ đâu. Tung tích của cựu Công nương xứ York trở thành một dấu hỏi lớn. Thế nhưng, trái với suy đoán của dư luận, bà Sarah không hề dọn đến sống cùng các con. Nguyên nhân sâu xa được cho là xuất phát từ sự cự tuyệt khéo léo nhưng kiên quyết của con rể Jack Brooksbank.

Phán quyết "thép" của chàng rể: Bảo vệ vợ con là ưu tiên số 1

Theo những nguồn tin thân cận với gia đình, Jack Brooksbank là một người đàn ông có "nguyên tắc danh dự" rất rõ ràng. Anh không phải kiểu người vắt chanh bỏ vỏ, sẽ không bao giờ "hoàn toàn quay lưng ruồng bỏ bố mẹ vợ". Nhưng mặt khác, anh cũng tỉnh táo đến mức nhất quyết không tự mình "bước vào lằn ranh lửa".

Bất kỳ người đàn ông có trách nhiệm nào cũng sẽ hiểu được sự lựa chọn của Jack. Lòng trung thành và sự ưu tiên số một của anh lúc này phải dành cho vợ - Công chúa Eugenie và hai đứa con còn quá đỗi thơ dại. Vụ bê bối tồi tệ của nhà vợ đã vô tình mang đến cho tổ ấm nhỏ của họ vô vàn những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu không đáng có. Là một người trụ cột, Jack không muốn làm bất cứ điều gì có thể đổ thêm dầu vào lửa hay thu hút thêm sự chú ý tiêu cực về phía gia đình mình.

Hơn thế nữa, Jack hiện đang làm chủ một công ty tư vấn. Anh đã phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức để gây dựng sự nghiệp và mọi thứ đang trên đà phát triển tốt. Nỗi lo sợ gia đình và công việc kinh doanh bị "vấy bẩn bởi sự liên đới" là một nỗi sợ hoàn toàn chính đáng. Jack thà chọn cách "nằm im thở khẽ", cố gắng giữ cho vợ con một cuộc sống bình yên, còn hơn là phơi mình ra trước mũi dùi dư luận.

Sự thật phía sau cánh cửa: Thương mẹ nhưng... khó sống chung

Ngoài những lo ngại về mặt hình ảnh và truyền thông, còn có một lý do rất "đời" khiến cặp đôi ngần ngại việc sống chung với mẹ ruột. Dù rất thương xót cho hoàn cảnh của mẹ, Eugenie và Jack vẫn đang cố gắng kháng cự lại mọi lời gợi ý về việc bà Sarah dọn đến nhà mình.

Những nguồn tin thạo tin tiết lộ một sự thật mất lòng: "Thành thật mà nói, bà Sarah là một người rất khó để sống chung". Đôi vợ chồng trẻ không muốn gánh thêm trách nhiệm chăm sóc mẹ trong thời điểm hiện tại, khi mà tâm trí họ đã quá mệt mỏi với những lùm xùm bủa vây. Từ chối sống chung không có nghĩa là bất hiếu hay không quan tâm đến sự an nguy của mẹ. Họ vẫn lo lắng, vẫn hỗ trợ, chỉ là họ muốn giữ một khoảng cách an toàn, không muốn bà dọn đến ở cùng, dù chỉ là tạm thời.

Đôi khi trong cuộc sống, việc thiết lập những ranh giới rạch ròi với gia đình lớn lại là cách tốt nhất để cứu lấy gia đình nhỏ. Cuộc khủng hoảng này rồi sẽ qua đi, nhưng tổn thương sẽ còn ở lại. Giữa bão giông, người ta mới thấy sự kiên định của một người chồng bảo vệ vợ con quan trọng đến nhường nào.

(Cần lưu ý thêm rằng, những tình bạn trong quá khứ của bà Sarah Ferguson với Epstein hay những lần tên bà được nhắc đến trong các tài liệu hoàn toàn không cho thấy bà có bất kỳ hành vi sai trái nào về mặt pháp luật. Cho đến nay, cả Công chúa Beatrice và Eugenie đều chọn cách im lặng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc).