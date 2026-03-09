Gia đình luôn là bến đỗ bình yên, là niềm tự hào của mỗi người con khi bước ra ngoài xã hội. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra khi chính những người sinh thành lại vướng vào một trong những bê bối đen tối nhất thế kỷ? Đối với Công chúa Eugenie, con gái của cựu Vương tử Anh Andrew, những ngày qua có lẽ là khoảng thời gian tăm tối và nghẹt thở nhất. Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, và Eugenie cũng vậy.

Sự phẫn nộ của công chúng trước những góc khuất trong mối quan hệ giữa cha mẹ cô và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein dường như đã vượt quá sức chịu đựng, buộc vị công chúa 35 tuổi phải đưa ra một quyết định đau lòng: Lùi bước khỏi những dự án thiện nguyện mà cô đã gắn bó bằng cả trái tim. Câu chuyện của gia đình cựu Vương tử không chỉ là một tin tức chấn động trên các mặt báo, mà còn là một bài học xót xa về hệ lụy nhãn tiền khi những sai lầm của thế hệ trước đổ ụp xuống cuộc đời của thế hệ sau.

Rời bỏ tâm huyết 7 năm giữa tâm bão dư luận

Vào một ngày Chủ nhật cuối tuần qua, những người theo dõi hoàng gia không khỏi xót xa khi hay tin Công chúa Eugenie, 35 tuổi, chính thức từ bỏ vai trò bảo trợ tại Anti-Slavery International - tổ chức nhân quyền lâu đời nhất thế giới. Suốt 7 năm ròng rã, cô đã dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để đồng hành cùng tổ chức này trong cuộc chiến chống lại nạn nô lệ thời hiện đại. Thế nhưng, sự trớ trêu của số phận nằm ở chỗ: Trong khi cô nỗ lực bảo vệ những nạn nhân bị buôn bán, thì cha cô lại dính líu sâu sắc đến một đường dây tội ác tương tự.

Trong thông báo chính thức, đại diện tổ chức thiện nguyện đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những đóng góp của Eugenie, đồng thời bày tỏ hy vọng cô sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mang lại tự do cho mọi người ở những chặng đường khác. Phía tổ chức không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào, nhưng ai cũng ngầm hiểu, việc Eugenie rời đi ở thời điểm này là một bước lùi cần thiết để bảo vệ danh tiếng của tổ chức, đồng thời cũng là cách để cô tự xoa dịu những áp lực vô hình đang đè nặng lên vai.

Nguồn cơn từ người cha vướng vòng lao lý và khoản tiền bưng bít sự thật

Quyết định rút lui của Eugenie không phải là một sự bốc đồng, mà là hệ quả tất yếu sau chuỗi ngày tồi tệ của gia đình. Mới tháng trước, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 66, cha cô, người từng là Vương tử Andrew đáng kính đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi sai trái trong cơ quan công quyền. Cụ thể, ông bị cáo buộc đã tuồn những tài liệu thương mại mật cho Epstein. Tồi tệ hơn, bóng ma bạo lực tình dục vẫn luôn đeo bám cựu Vương tử khi ông bị cáo buộc có quan hệ với Virginia Giuffre, một nạn nhân từng bị Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell chăn dắt.

Dù đã từng mạnh miệng phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng hành động chi ra một khoản tiền bồi thường khổng lồ lên tới hàng triệu đô la cho Giuffre đã vô tình bóc trần sự thật cay đắng, khiến niềm tin của công chúng sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác của một người con gái sẽ ra sao khi người cha mình từng ngưỡng mộ lại phải dùng tiền để đổi lấy sự im lặng trong một vụ án suy đồi đạo đức? Đó chắc chắn là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Sự thật phũ phàng từ những bức thư điện tử và cái kết đắng cho một gia đình

Như giọt nước tràn ly, những email mới được giải mật gần đây đã giáng một đòn chí mạng vào chút hy vọng cuối cùng của gia đình. Khác xa với lời bao biện rằng đã cắt đứt liên lạc, cựu Vương tử Andrew thực chất vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Epstein nhiều năm sau đó. Đau đớn hơn, mẹ của Eugenie là bà Sarah Ferguson cũng bị kéo vào vũng bùn này. Những dòng thư điện tử cho thấy bà Sarah từng thân thiết với tên tỷ phú bệnh hoạn đến mức nhiều lần rủ rê ông ta kết hôn, thậm chí còn gọi hắn là "người anh trai mà tôi luôn ao ước". Cái giá phải trả cho những mối quan hệ sai lệch này là vô cùng đắt đỏ.

Kể từ năm ngoái, cả ông Andrew và bà Ferguson (cùng 66 tuổi) đã chính thức bị tước bỏ mọi tước vị hoàng gia, trở thành những thường dân mang tên Andrew Mountbatten-Windsor. Họ cũng bị buộc phải dọn ra khỏi Royal Lodge – dinh thự xa hoa đã gắn bó với họ từ rất lâu. Giờ đây, vầng hào quang hoàng tộc đã vụt tắt, để lại một gia đình tan vỡ, mất đi cả danh dự lẫn sự tôn trọng, và để lại một vết thương khó lành trong tâm hồn của những người con như Eugenie.